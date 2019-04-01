موقع VK “فيسبوك روسيا” يعتزم تحريك مستخدميه الـ 100 مليون نحو العملات الرقمية

تخطط منصة VKontakte للتواصل الإجتماعي (المعروفة أيضًا بإسم “VK”) ، وهي النسخة الروسية من فيس بوك، لإصدار عملة رقمية خاصة بها ، ضمن مشروع قيد التطوير حالياً ، لكن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد.

تسعى منصة التواصل الإجتماعي التي تدعي أن لديها 97 مليون مستخدم شهري نشط إلى إنشاء عملة رقمية بحيث يمكن لجميع مستخدميها إستخدامها ، وذلك وفقاً لموقع RNS الإخباري الروسي.

ما هو موقع VK؟

VKontakte (المعروف أيضًا بإسم VK Facebook) هو موقع ويب للتواصل الإجتماعي يمكن الدخول إليه مجاناً ، مشابه تقريباً لموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك. ويعد من المواقع الأكثر شعبية في روسيا و أوكرانيا و بيلاروسيا و كازاخستان ، وله شعبية أيضاً بين المستخدمين العرب.

أطلقت VK نظام تحويل الأموال في عام 2018

في حال نجح موقع التواصل الإجتماعي VKontakte في طرح العملة الرقمية الخاصة به ، فسيكون المستخدمون قادرين على كسب العملات الرقمية مقابل مشاركة المنشورات المهمة و تراكم الإعجابات.

كما ويمكنهم أيضاً إستخدام العملة الرقمية لشراء و بيع السلع لبعضهم البعض و تحويل الأموال بإستخدام VK Pay وهو نظام تحويل الأموال غير النقدي الذي أطلقته VKontakte سابقاً في يونيو 2018.

ومع ذلك ليس من الواضح أبداً كيف سيتم التعامل مع إطلاق عملة رقمية في روسيا ، وذلك لموقفها الفاتر والغير مفهوم إتجاه العملات الرقمية و الذي يرجع إلى عدم وجود سياسات تنظيمية.

في حين أنه من القانوني للمقيمين أن يستثمروا في السوق ، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يُسمح للشركات و المواقع بتشغيل منصات التداول أو إمتلاك العملات الرقمية.

اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية في روسيا

كما ذكرت وكالة CCN سابقاً ، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو متشككاً في البيتكوين ، على الرغم من أنه كان يشعر بحرارة تجاه العملات الرقمية. وقد حدد بوتين مؤخراً موعداً نهائياً في يوليو 2019 للوائح تنظيم العملات الرقمية في روسيا.

ومع ذلك ، فمن المشكوك فيه ما إذا كانت هذه القواعد سيتم طرحها هذا العام حيث تأخرت هذه المبادرة في السابق.

في العام الماضي ، حدد بوتين موعداً نهائياً في يوليو 2018 لتنفيذ الإرشادات الخاصة بتداول البيتكوين ، والعروض الأولية للعملات الرقمية (ICO’s)، و بلوكتشين ، و تعدين العملات الرقمية. لكن تلك اللوائح لم يتم تنفيذها أبداً.

على الرغم من ذلك ، تقول إيلينا سيدورينكو من مجلس الدوما أنه من غير المرجح أن تقوم روسيا بتبني العملات الرقمية ، على الأقل ليس خلال الثلاثين عاماً القادمة.

إيلينا سيدورينكو من مجلس الدوما روسيا

وقد عبرت رئيسة العمل المشتركة بين الإدارات في مجلس الدوما الحكومي لإدارة مخاطر العملة الرقمية Sidorenko إن روسيا لن تستثمر في البيتكوين في أي وقت قريب.

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” إن الإتحاد الروسي – مثله مثل أي دولة أخرى في العالم – ببساطة ليس جاهزاً للجمع بين نظامه المالي التقليدي و العملات الرقمية “. وأضافت ” والقول إن هذه الفكرة يمكن تنفيذها في روسيا خلال مدة 30

عاماً على الأقل أمر مستبعد تماما .”

بعد فضيحتها ، فيس بوك تنشأ عملة رقمية خاصه بها

قامت فيس بوك بمفاجئة صناع العملات الرقمية و المهتمين بها ، وذلك بعد إن كشفت التقارير عن خططه الطموحة لإنشاء عملة مستقرة خاصة بملكية فيس بوك. والتي ستمكن مستخدميها البالغ عددهم ملياري دولار من نقل الأموال إلى بعضهم البعض.

بسبب الحجم الهائل لشبكة فيس بوك العالمية ، يمكن أن يعمل إحتكار وسائل التواصل الإجتماعي كإقتصاد صغير و مستقل.

ومع ذلك ، فقد تأثرت سمعة فيس بوك بالفضائح وسط الكشف عن أنها كانت تبيع بيانات المستخدم الخاص بها لسنوات – دون موافقة المستخدمين. ونتيجة لذلك تفكر اللجنة الفيدرالية الأمريكية بفرض غرامة مالية على فيس بوك.

علاوة على ذلك ، يدعي زميل سابق لمارك زوكربيرج من جامعة هارفارد أن فيس بوك قامت بتضخيم إحصاءات المستخدمين بشكل كبير ولدى الشركة بالفعل مليار حساب مزيف.

جاء ذلك عقب فضيحة إنتهاك خصوصية المستخدم التي إرتكبتها فيس بوك في حق مستخدميها ، ويعد إحتكار وسائل التواصل الإجتماعي شكلاً من عمليات الإحتيال.

“إذا ، كما ندعي ، إن كان فيس بوك يكذب بشأن حساباته المزيفة ، فهذا يعني أنه يمكن أن يكون مسؤولاً أمام عملاء الإعلانات عن مليارات الدولارات من المكاسب غير المشروعة – بالإضافة إلى العديد من القضايا التي رفعها المعلنون بالفعل ضده”.

ليس من الغريب وجود إحتيالات و إنتهاكات الخصوصية حتى في أكثر المواقع شهرة ، وقد لا تكون فيس بوك لوحدها فقط إحدى تلك المواقع.

المصدر : CCN

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