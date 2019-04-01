مؤسس EOS: من السهل الإطاحة بشبكة البيتكوين وشبكة الإيثيريوم

“دانيال لاريمر” الشخصية الصريحة بشكل مبالغ فيه وغالبًا ما تتخطى صراحته لباقته، وهو مؤسس إيوس (EOS) وأحد مؤسسي مشروع ستيم (Steem) ويعرف بأنه أحد الشخصيات اللامعة والبارزة للغاية بمشاريع الكريبتو.

سابقًا، انتقد “لاريمر” كلًا من: الايثيريوم (ETH) و كاردانو (ADA) و لايت كوين (LTC) في تطبيق التيليجرام (Telegram) حيث لمح إلى أن هناك إعلانًا كبيرًا قادمًا لإيوس (EOS).

الآن، بعد بضعة أيام فقط، توجه “لاريمر” إلى تويتر (27 مارس) و تيليجرام (28 مارس)، حيث انتقد الايثيريوم (ETH) مرة أخرى، وتحدث ايضًا عن البيتكوين (BTC).

منذ فترة طويلة تم إنتقاد شبكة”إيوس” EOS لقضاياها المركزية. يمنح هيكل حوكمة المشروع قوة كبيرة لـ 21 ممن يطلق عليهم “منتجي الكتل” (BPs) الذين لديهم القدرة على عكس المعاملات وإلغائها وحتى تجميد الحسابات.

ومع ذلك ، ينكر “لاريمر” أن بنية إيوس (EOS) مركزية وأقل أمانًا وأقل شفافية. في الواقع، يدعي أنه وحده لديه القدرة على الإطاحة بأفضل اثنين من العملات الرقمية، البيتكوين و الايثيريوم، مع القليل من الموارد.

كان “تون فايس” أحد محللي الكريبتو البارزين الذين استبعدوا تشويش “لاريمر”. ورد على تغريداته وأشار “فايس” إلى 4 من مشاريع “لاريمر” السابقة بأسم “الخدع المركزية” وهي كلًا من: ProShares و BitShares و Steem و EOS.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن “لاريمر” تخلى عن 3 من هذه المشاريع ويعمل فقط على إيوس (EOS) الآن.

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علاوة على ذلك، قال “فايس”:

في نهاية هذا الموضوع، لم يقدم “لاريمر” أي دليل لإثبات أن مثل هذا الهجوم ممكن التنفيذ فعلًا.

بصرف النظر عن صخب تويتر الخاص بتغريدات “لاريمر” في 27 مارس، إلا انه قام أيضًا بمتابعة النقاش على التيليجرام، حيث قدم المزيد من التلميحات حول إعلان إيوس (EOS) المرتقب ووجه ضربة أخرى للإيثيريوم (Ethereum).

وفقًا لنسخة محفوظة من EOSWriter.io، أعلن “لاريمر” أن الجميع يعلمون بـ”Block.one” وأن المزيد من الأشخاص في الحكومة الأمريكية يريدون التعاون مع إيوس (EOS). ثم قال إنه يجب على “فيتاليك” ترك شبكة الإيثيريوم والانضمام إلى (Block.one) ومساعدتهم في إيوس (EOS).

حسب مجموعة “تيليجرام”، فإن كلمات (لاريمر) تقول:

“مستشارو ترامب – الرئيس الامريكي – يعرفون (بلوك وان).. الجميع في العاصمة الأمريكية يريد التحدث معنا. (فيتاليك بوتيرين) وأنا يمكن أن نفعل سويًا أشياء عظيمة إذا ابتعد عن الإيثيريوم (ETH) “.

كان “لاريمر” مغرورًا وصريحًا في الآونة الأخيرة. ربما كان إعلانه الكبير عن “إيوس” EOS أمرًا مثيرًا للقلق. ومع ذلك، يجب أن ننتظر ونرى التطورات القادمة في عالم الكريبتو.