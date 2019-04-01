أوميسيغو تنفي الاستحواذ عليها من قبل أكبر شركة خاصة في تايلاند

تام شمس - الاثنين 1 أبريل 2019 02:13 صباحاً - نفى هاسيغاوا جون، مؤسس أوميسي - وهي الشركة وراء أوميسيغو (OMG) - شائعات الاستحواذ الأخيرة في مراسلات مع كوينتيليغراف اليابان يوم ٣٠ مارس.

وفي ٢٩ مارس، أفاد موقع أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك" أن مجموعة تشاروين بوكفاند، وهي أكبر شركة خاصة في تايلاند، قد استحوذت على أوميسي مقابل ١٥٠ مليون دولار. وبعد ذلك بفترة وجيزة، ردت أوميسي على استفسار أجراه كوينتيليغراف اليابان، ونفت الشائعات.

وفي مراسلاته مع كوينتيليغراف، أشار جون أيضًا إلى أنه يطلب من ذا بلوك إزالة القصة على الفور ونشر بيان اعتذار وإصدار تصحيح للمقالة. ووفقا له، فإن الشائعات قد يكون لها تأثير سلبي على أوميسي هولدينغز والشركات التابعة لها والشركة التي يشاع أنها نفذت عملية الاستحواذ.

وأخيرًا، يحذر جون من أن أوميسي تفكر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الموقع الإخباري إذا لم يرد ذا بلوك بحلول ٣٠ مارس ويمتثل للطلب. ووفقًا لفوربس آسيا، فإن عائلة تشاراوانون، التي تمتلك مجموعة CP، هي رابع أغنى أغنياء في آسيا، حيث تبلغ قيمتها حوالي ٣٦,٦ مليار دولار.

أوميسيغو - منصة الدفع المستندة إلى إيثريوم (ETH) - هي حاليًا العملة المشفرة السادسة والعشرين من حيث القيمة السوقية وشهدت زيادة في قيمتها بأكثر من ٤ في المئة على مدار ٢٤ ساعة، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.