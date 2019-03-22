تعرف على السبب خلف هبوط سوق العملات الرقمية يوم الأمس

لقد أثرت حركة حيتان العملات المشفرة والذين يمتلكون الملايين في عملة البيتكوين و الايثيريوم على سعر البيتكوين (BTC) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حيث انخفض سعر عملة البيتكوين بسرعة إلى ما دون مستوى 4,100 دولار، حتى لامس مستويات 3800 دولارًا في وقت قصير.

نظرًا لأن سعر البيتكوين BTC أصبح أكثر تقلبًا، فإن متابعة محافظ حيتان البيتكوين والايثيريوم أصبح جزء أساسي من متابعة السوق.

Advertisements

في يوم الأمس، حول أحد الحيتان 17,291 من عملة البيتكوين بقيمة 69 مليون دولار عبر 12 معاملة منفصلة. في هذه الأثناء، نقلت ثلاث حيتان 250،000 من عملة الايثير والتي تقدر قيمتها بـ 34.4 مليون دولار في ثلاث معاملات.

كان أكبر عملية تحويل للبيتكوين هو 5000 وحدة وبقيمة 20.3 مليون دولار. وقد تم إرسالها من محفظة غير معروفة إلى منصة Poloniex.

من بين 17,291 بيتكوين تم نقلها مؤخرًا بواسطة الحيتان، تم إرسال ما يقدر بـ 7675 بيتكوين بقيمة 31 مليون دولار إلى منصات تداول العملات الرقمية، مما أعتقد البعض أنها إشارة للبيع. لم يتم نقل أي من عملات الايثيريوم إلى منصات التداول.

مقالات ذات صلة

تم إرسال 5000 بيتكوين بقيمة 20.3 مليون دولار من محفظة غير معروفة إلى منصة Poloniex

تم إرسال 1100 بيتكوين بقيمة 4.4 مليون دولار من منصة Kraken إلى منصة Coinbase

تم إرسال 775 بيتكوين بقيمة 3.1 مليون دولار من منصة Binance إلى منصة Bitstamp

تم إرسال 800 بيتكوين بقيمة 3.2 مليون دولار من محفظة غير معروفة إلى منصة Coinbase

728 بيتكوين بقيمة 2.9 مليون دولار أرسلت من Bitstamp إلى محفظة غير معروفة

تم إرسال 800 بيتكوين بقيمة 3.2 مليون دولار من Coinbase إلى محفظة غير معروفة

767 بيتكوين بقيمة 3.0 مليون دولار أرسلت من Bitstamp إلى محفظة غير معروفة

تم إرسال 1400 بيتكوين بقيمة 5.6 مليون دولار من Bittrex إلى محفظة غير معروفة

تم إرسال 775 بيتكوين بقيمة 3.1 مليون دولار من Bitstamp إلى محفظة غير معروفة

تم إرسال 630 بيتكوين بقيمة 2.5 مليون دولار من Kraken إلى محفظة غير معروفة

تم إرسال 2،148 بيتكوين بقيمة 8.6 مليون دولار من Poloniex إلى محفظة غير معروفة

تم إرسال 2،368 بيتكوين بقيمة 9.6 مليون دولار من Poloniex إلى محفظة غير معروفة

225000 ايثيريوم بقيمة 31.1 مليون دولار أرسلت من منصة Poloniex إلى محفظة غير معروفة

10،000 ايثيريوم بقيمة 1.3 مليون دولار تم إرسالها من منصة OKEx إلى محفظة غير معروفة

تم إرسال 15000 ايثيريوم بقيمة 2.0 مليون دولار من منصة OKEx إلى محفظة غير معروفة