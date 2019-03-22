حسب عمدة شيكاغو فإن العملات الرّقميّة سوف تنقذ العديد من الدّول من الأزمات الإقتصاديّة

وفقًا لتقرير نشر في مجلة “فوربس” ، فإنّ عمدة شيكاغو رام إيمانويل – وهو رئيس أركان الرئيس السابق باراك أوباما قد أخبر الكاتب بنيامين بيروس الذي يعمل ككاتب لمرة واحدة في شبكة CCN أن مستقبل العملة الرّقميّة “إيجابي للغاية”.

تحدث إيمانويل عن إمكانية قيام العملات الرّقميّة بدور جاد في أسواق الدّيون وكذلك في بلدان العالم الثالث ، حيث يمكن أن تكون العملات الوطنيّة غير موثوقة. و على الرغم من إدراكه الكامل لكيفية عمل العملات الرّقميّة ، فإن إيمانويل يشعر بأن الإقتصاد الرّقمي سيعيد تشكيل الجوانب المالية للمجتمع. حيث قال:

“خطوط إتجاه السّوق تنبّئ بمستقبل إيجابي و لا أعرف ما إذا كان ذلك في عشر سنوات ، أو إذا ما كان في عشرين عامًا ، لكنه مستقبل إيجابي. و أعلم أن هذه طريقة بديلة للتداول ، وبالتالي ، يجب أن أتعلم عنها ، و لكي أكون صادقًا ، فبصفتي عمدة المدينة ، فإنها ليست أفضل 100 أمر يجب أن أتعلمه في القريب العاجل. “

قال إيمانويل أيضًا إن الدول القومية تنهار ، بينما “دول المدن آخذة في الظهور”. بالنسبة إلى عمدة إحدى أكبر المدن في الولايات المتحدة ، فإن الكلام بهذه الطريقة له ما يسنده من الحجج. فشيكاغو وغيرها من المدن الكبرى لديها قوانين الأجور الخاصة بها. و البعض منها حتى لديها ضرائب الدخل الخاصة بها.

و أضاف قائلا:

في يوم من الأيام ، سوف يكتشف شخص ما قد يكون من الأرجنتين ربّما ، بعد عشر أو خمس سنوات من الآن كيفية إستخدام العملات الرّقميّة للبقاء على قيد الحياة عندما يواجهون أزمة مالية ، ومن ثم ستكتشف أن هذه اللّحظة قد وصلت فعلا.

لمح إيمانويل إلى أن العملات الرّقميّة تتعلق خصوصا بالجيل القادم ، قائلاً:

“سوف يكتشف أطفالنا كيفية وضع أيديهم عليها.”

يقود دافيد كارمان ، منظم الحدث الذي يقبل المدعوّين فقط، جهودًا لجعل شيكاغو مركزًا للتكنولوجيا المالية في وسط الولايات المتحدة. حتى الآن ، تقود التكنولوجيا الرّقميّة العديد من دول ما وراء البحار، في أماكن مثل دبي أو إستونيا ، حيث تبنت الحكومات تكنولوجيا البلوكشين بشكل كامل. و العديد من شركات البلوكتشين، بما في ذلك بينانس المستقرّة في دولة مالطا الصغيرة بحثت لها عن مراكز خارج الولايات المتحدة الأمريكيّة.

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قال كارمان لـ Pirus:

“نريد أن يتم الإعتراف بشيكاغو كزعيم عالمي لثورة FinTech. سيستغرق ذلك كثيرًا من العمل ، لكن لديك الذكاء الإصطناعي ، وتحليلات البيانات الكبيرة ، و البوكتشين، و العملات الرقمية، و الأمن الرقمي، و insurtech ، و الإقراض ، و المدفوعات ، و التكنولوجيا الطبيّة، و الواقع الإفتراضي المعزز فعلى ما يبدو، جميعها ، بحد أدنى ، أسواق بمليارات الدولارات ، و أعتقد أن بعضها سيكون أسواقاً بقيمة تريليون دولار “.

يسمح المشرعون في أوهايو القريبة للشركات بدفع الضرائب بإستخدام العملات الرقميّة ، و تضغط الولاية عمومًا لخلق بيئة جذابة للشركات الرقميّة. و لا تزال الصناعة الناشئة موضوع تنظيم غير متسق في جميع أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تجد شركة ناشئة تعمل في مجال البلوكتشين جاعلة نفسها عرضة لأهواء ما لا يقل عن أربع وكالات إتحادية . بعد ذلك ، لدى العديد من الولايات لوائح ، مثل نيويورك ، حيث تختار العديد من الشركات الرقمية عدم ممارسة الأعمال التجارية فيها.

قادة مثل إيمانويل ، الذين ، حتى مع فهم محدود لتقنية البلوكتشين ، يدركون أنها لا تعمل بسلاسة في أي مكان في العالم. إلأ أن التأثيرات القوية لدفتر الأستاذ الشفافة لها إمكانية أكثر من مجرد نقل الوحدات من حساب إلى آخر.

ابتداءً من يوم الأحد 24 مارس ، على سبيل المثال ، يمكن للناس في جميع أنحاء العالم التبرع للإطاحة بـ Kim Jong-un وشراء تأشيرة رقمية غير قابلة للتغيير للبلد قد تحل محل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ثم هناك تداعيات التصويت وضوابط سلسلة التوريد الشفافة ومشاريع المساءلة.

كل هذه الأشياء لديها القدرة على لعب دور أكثر حيوية في المستقبل من مجرّد دور “الذهب الرقمي” الغامض أو “مخزن القيمة”.

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المصدر : www.ccn.com

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