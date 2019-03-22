إيردروب Nodis

درجة الصعوبة : صعب

هو مشروع قائم على شبكة العملة الرقميّة NEO , و تهدف إلى زيادة حركة المرور الحقيقة في المتاجر الإلكترونية من خلال تقديم الحلول للأخطاء التسويقية بطريقة إحترافية في منتدى ستقوم بإنشائه .

كيف ستقوم Nodis بحل الأخطاء في حركة المرور في المتاجر الإلكترونية ؟

من خلال المنتدى الذي سيتم انشائه , تقوم Nodis بطرح المشكلة على المستخدمين , و سيتمكن المستخدمون من تقديم الحلول , و أكثر حل يتلقى تصويتات سيتم إهداء صاحبه التوكن الخاص ب Nodis وهو “NODIS” .

كيف أقوم بأنشاء محفظة NEO للمشاركة بالإيردرب ؟

إذهب إلى موقع https://neotracker.io/ ومن قائمة Wallet إختر New Wallet .

أدخل باسورد قوي ثم إضغط على create .

سيظهر لك ملف KEYSTORE قم بتحميله وحفظه بمكان آمن ثم إضغط على Continue .

سيظهر لك بعدها الـ Privte Key احفظه بمكان آمن أيضا ثم إضغط على Continue.

بعدها إذهب إلى wallet واختار Open لتتأكد من عملك .

رقم الإيردروب : 60

إسم العملة : Nodis

رمز العملة : NODIS

كمية قطع التوزيع : 13

القيمة : 5 $

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التقييم : 4/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الإيردروب : غير معلن

* الخطوات :

1- قم بالتسجيل بالموقع : http://bounty.nodis.io

2- ابدأ بتنفيذ المهام بشكل كامل .

3- المهام هي على فيسبوك وتويتر وتيلغرام و لينكدان و ريديت .

ملاحظة :

سيتم توزيع التوكن بعد نهاية المرحلة A من ال ICO يمكنك مشاهدة تفاصيها على موقعهم الرسمي https://nodis.io/

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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