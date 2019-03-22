عملة ont ترتفع بنسبة ٧٤.٥ في المائة في مارس ..فما السبب وراء ذلك ؟

صعدت العملة الرقمية ontology بالرمز ont بنسبة ٧٤.٥ في المائة في شهر مارس الجاري في فترة شهدت العديد من الأحداث الهامة بالنسبة لشبكة بلوكتشين ontology .

في هـذا الخصوص نشر موقع ccn تقريرا ننقله اليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

يبدو أن هناك مشروع شبكة بلوكتشين آخر يرتفع بشكل ملحوظ في شهر مارس ، حيث شهدت شركة onotolgy ، المدعومة من شركة OnChain الصينية المختصة في تطوير تقنية البلوكتشين ، زيادة بنسبة 74.5 في المائة في قيمة عملتها الرقمية الرئيسية ONT .

بين يوم ٥ مارس الجاري ، و حتى اليوم ، قفزت عملة ONT مقابل الدولار فعليًا من سعر 0.80 سنت إلى 1.40 ، و في ال 24 ساعة الماضية وحدها ، ارتفعت العملة بمعدل 24.46 في المائة و يتم تداولها الآن عند سعر 1.38 دولار .

عملة onotoly بالرمز ont شهدت حركة صعودية جيدة في شهر مارس – المصدر : موقع COINMARKETCAP.COM

و على سبيل المقارنة ، ارتفع سعر عملة البيتكوين الرقمية بنسبة 8.47 في المائة فقط مقابل الدولار الامريكي – في نفس الإطار الزمني ، و ارتفعت عملة ال Ethereum ، و هي ثاني أكبر مشروع في مجال العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية الإجمالية ، بنسبة 11 في المائة ، و تمكنت فقط عملة ال Bitcoin Cash ، و هي واحدة من أفضل مشاريع العملات الرقمية ، من الإقتراب من أداء عملة ONT الصاعد ، حيث ارتفعت بنسبة 30 في المائة في آخر 16 يومًا .

شراكات كبرى مع شركة ontology

إذا ألقينا نظرة على البيانات من خلال حجم التداول اليومي على عملة ONT سوف نكتشف أن السبب وراء صعود العملة لهذا الحد بسبب عمليات شراء العملة بعملة Tether – USDT ( أكثر من نسبة 65 في المائة من حجم التداول على العملة كان مقابل عملة ال usdt ) ، تليها عملة البيتكوين BTC و العملة الكورية KRW في المنصات في كوريا الجنوبية .

و شهدت منصات العملات الرقمية التالية أكبر حجم تداول على العملة كل من منصة Bit-Z و Huobi Global و Binance كان لهم النسبة الأكبر من التداول على عملة ONT .

جميع هذه المنصات لديها عدد جيد من المستخدمين و متداولي العملات الرقمية ، مما يقلل من إمكانية التلاعب بالأسعار في أسواق ONT .

و من ناحية أخرى ، كانت الجوانب الأساسية المحيطة بمشروع ” ontology ” إيجابية بشكل واضح خلال فترة صعود عملة ONT ، حيث دخل فريقهم مؤخرًا في شراكة مع شركة MovieBloc ، و هي منصة توزيع الأفلام ، كشريك أساسي لهم .

و سيمكّن ذلك شركة Ontology من تقديم البنية التحتية لتقنية البلوكتشين كخدمة لدعم إحتياجات رأس المال ، و التسويق ، و الإحتياجات التشغيلية لـدى شركة MovieBloc .

و تدعم منصة البث المباشر الكورية الجنوبية video streaming platform شركة Pandora.tv منصة توزيع الأفلام MovieBloc ، و هو الشيء الذي يجعل شركة Ontology في خطوة شراكة مع شركة من الشركات الكبيرة كي تلفت آنظار المستثمرين المحتملين .

و في هـذا الخصوص نشرت شركة Ontology تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر تعلن فيه عن خبر الشراكة قائلة :

شركة MovieBloc المشروع المدعوم من شركة توفير خدمات صناعة المحتوى الكورية الجنوبية الرائدة Pandora TV ، من أجل إستخدام تقنية البلوكتشين في شركة Ontology في توفير البنية التحتية للمشروع .

و في نفس الوقت ، اجتذبت شركة Ontology شراكة كبرى أخرى مع شركة Fosun ، و هي شركة دولية صينية ، و شركة إستثمار .

و في مقابلة مع موقع CNBC ، قال مؤسس شركة Ontology السيد لي جون إنهم قد قدّموا أدوات تقنية البلوكتشين الخاصة بالشركة إلى العملاق الصيني لتطوير حل لإدارة برنامج نقاط الولاء في الشركة .

و هذه الخطوة تضع حالة إستخدام لشبكة ONT من قبل 100 مليون مستخدم من شركة Fosun .

و في الوقت نفسه ، أكد مؤسس شركة ontology أنهم يعملون مع Lanxess على مشروع لتتبع سلسلة التوريد الكيميائية .

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في حديثه مع CNBC ، ذكر لي جون أن Fosun قد أنهت حل نقاط الولاء المستندة إلى الأنطولوجيا ، وتحسين نظامها الذي يضم 100 مليون مستخدم. كما أن أنونتولوجي تعمل مع Lanxess على تتبع سلسلة التوريد الكيميائية .

و في هذا الخصوص نشر حساب شركة ontology الرسمي على تويتر تغريدة قالوا فيها :

في حديثه مع موقع CNBC أعلن لي جون عن أن شركة Fosun قد انهت برنامج توزيع نقاط الولاء في الشركة و القائم على تقنية البلوكتشين في شركة Ontology .

و تحدث لي ايضا عن مشروع تتبع سلسلة التوريد الكيميائية مع شركة Lanxess .

ماهو القادم بالنسبة لشركة ONT

بشكل عام ، تمتلك شركة ONT ما يكفي من الوقود الأساسي للإستمرار فترة ارتفاعها ، و قد تجذب العملة المزيد من المستثمرين إذا استمرت العملات الأخرى في الإتجاه الأفقي ، و مع ذلك ، يعد شراء أحد الأصول عند أعلى مستوياته محفوفًا بالمخاطر دائمًا لذا يجب على المتداولين ضمان وضع أمر وقف للخسائر مقابل إتجاه صفقاتهم ، و على أن يحرص المتداول على الخروج من السوق بخسارة صغيرة .

و الآن عزيزي القاري ، ما رأيك في هذه الشراكات الجديدة لشركة Ontology و ما توقعاتك لمستقبل العملة و شبكة البلوكتشين الخاصة في الفترة القادمة ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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