للمبتدئين: ما هي المتوسطات السعرية المتحركة وما هي أهميتها في التحليل الفني؟

يعد استخدام الشموع من أجل تحديد حركة السعر من اتجاه أو آخر أمرًا رائعًا لما تفعله في إطار زمني معين. المشكلة هي أن مستوى التفاصيل التي تحصل عليها من تشكيلات الشموع مُصغرة للغاية، وقد يكون من الصعب تحديد الاتجاه العام عبر أعلى المستويات والقيعان اليومية لعملة رقمية معينة.

هذا هو المكان الذي تلعب فيه “المتوسطات المتحركة” دورًا وتعد واحدة من إشارات التداول المفضلة على الإطلاق بالنسبة لي لسهولة الاستخدام والموثوقية.

سوف تساعدك “المتوسطات السعرية المتحركة” على معرفة بعض البيانات الإضافية حول عملة رقمية معينة. يتم تمثيل هذه المتوسطات بخط بسيط و في شكل سهل المشاهدة.

دعنا نبدأ مع واحد من أبسط المتوسطات السعرية المتحركة …

يمثل هذا المتوسط ​​المتحرك، كما يوحي الاسم، خطًا بسيطًا يمثل سعر إغلاق العملة الرقمية والذي يتم حساب متوسطه السعري على مدار فترة زمنية.

وفقًا للمواصفات العادية، فأنت ببساطة تكتب أسعار الإغلاق على سبيل المثال لآخر 30 يومًا، وتضيفها جميعًا، ثم تقسم هذا الإجمالي على 30. وهذا سيعطيك متوسط ​​مجموعة الأرقام المحددة هنا.

المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر شيوعًا التي ستقرأ عنها هي المتوسطات السعرية المتحركة 50 و 100 و 200 يوم. سيُظهر كل من هذه المتوسطات السعرية المتحركة الثلاثة الزخم خلال الفترة الزمنية الخاصة بكل منها (50 يومًا أو 100 يوم أو 200 يومًا).

إن الضعف الوحيد وراء المتوسطات المتحركة البسيطة هو بساطته المتأصلة، حيث يتم تعيين نقاط البيانات بنفس الوزن، مما يؤثر على نتيجة كل منها على قدم المساواة. هذا يعني أنه إذا كان لديك سعر خارج النطاق بشدة، مقارنةً بنقاط السعر الأخرى، فإن هذا يمكن أن يشوه خط المتوسط ​​المتحرك البسيط، والذي بدوره يمكن أن يوفر لك نتائج غير دقيقة.

دعونا نلقي نظرة على مثال حول هذا الامر ..

قل أن الأيام الأربعة الأولى من حركة السعر كانت عند 3 دولارات و 4 دولارات و 4 دولارات و 5 دولارات، ثم 25 دولارًا. عندئذٍ يتم توسيط خط المتوسط ​​المتحرك البسيط بمتوسط ​​8 دولارات. كما ترون بوضوح، تميل هذه الحركة الكبيرة في السعر إلى تعطيل الفكرة خلف المتوسطات السعرية المتحركة بشكل كبير.

لا تقلق في هذا الدليل سيتم شرح استخدام المتوسطات السعرية المتحركة جنبًا إلى جنب مع المتوسطات المتحركة البسيطة، والتي سوف تساعد في تسهيل تصحيح هذه المشكلة.

الآن، دعونا نناقش الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا للمتوسطات المتحركة البسيطة.

المتوسط السعري ​​المتحرك لـ 50 يوم يقيس ثقة السوق على المدى القصير. يتم استخدام هذا المتوسط ​​المتحرك باستمرار من قبل المضارب ، وذلك بسبب تمثيله الدقيق للسوق خلال فترة 24 ساعة.

عندما تكون حركة السعر أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا، فهذا يشير إلى أن السوق في مسار صاعد على المدى القصير. الحلقات المعاكسة صحيحة لحركة السعر دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. يشير هذا بوضوح إلى أنك في المسار هابط على المدى القصير.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه عندما تتحرك الشموع بين الجوانب الصعودية والهبوطية في المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يومًا، فإن هذا يشير إلى أنه لم يتحدد اتجاه السوق وإلى أين يريد الذهاب. ويعد التداول في هذا النطاق أكثر خطورة من التداول في اتجاه مثبت (الاتجاه الهابط أو الاتجاه الصاعد).

كما يمكنك أن تتخيل، يكون التداول بجانب الاتجاه أكثر قابلية للتنبؤ به من التداول الجانبي حيث لم تحدد معنويات السوق بعد.

ما يثير الاهتمام حول المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا هو أنه حساس بدرجة كافية لإظهار عمليات شراء أو عمليات بيع كبيرة. يتم تسجيل تحركات الأسعار بشكل أكثر دقة على هذا المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير.

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يعتبر هذا المتوسط ​​المتحرك مؤشرا للزخم على المدى المتوسط. وتتميز هذه التغييرات الحادة أو الانعكاسات في السوق وتميل إلى أن تشمل الحركات الاقتصادية الكبيرة. يمكنك توقع تحرك المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم عكس الاتجاه الرئيسي الذي يلي الخمسين يومًا. يشبه إلى حد كبير المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا، تكون الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم أكثر صعوديًا على المدى الطويل والأسعار تحت هذا الخط هابطة.

كما هو متوقع، فإن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم هو مقياس حاسم للاتجاهات على المدى الطويل. هذا هو ما يمكن أن تسميه “الصورة الكبيرة” حول كيفية أداء سوق معين.

لن يخبرك هذا المتوسط ​​المتحرك بمكان وضع أمر شراء أو بيع في يوم واحد أو على أساس التداول اليومي، إلا أنه سيُعلمك بما إذا كنت بحاجة إلى الاهتمام في عملة معينة بهدف الشراء أو ما إذا كان عليك البدء في التفكير في الخروج من السوق.

عادةً ما يتم استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة البسيطة (50/200) للحصول على إحساس عام بالسوق والاتجاه الذي سيتجه إليه.

يتم تعريف التقاطع الذهبي عندما يتجاوز خط المتوسط ​​المتحرك قصير المدى خطًا طويل الأجل. يشير هذا التقاطع إلى أن الاختراق الصعودي أو الهبوطي وشيك. يمكنك النظر إلى التقاطع كتحذير لما سيحدث.

على سبيل المثال، إذا كان لديك متوسط ​​متحرك لمدة 50 يومًا فوق متوسط ​​متحرك لمدة 200 يوم، فهذا يشير إلى أن الشعور الهبوطي يقترب. الشيء نفسه ينطبق على الشعور الصعودي. إذا كان المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا يمر تحت المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم، فإن هذا يشير إلى أن الشعور الصعودي سيستحوذ قريبًا.

يرجع السبب في استخدام المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم بدلاً من 100 يوم إلى حقيقة أن هناكمساحة أكبر بكثير بين هذين المتوسطين المتحركين. حيث أن متوسط الـ 50 و 100 يوم يميلان إلى التداخل مع بعضها البعض بشكل مستمر.

من المهم الإشارة إلى أن الشعور الهبوطي أو الصعودي يقترب بمجرد تقارب هذين الخطين معًا و يُفضل تأكيده.

بعد ذلك، دعونا نتحدث عن أحد أكثر المتوسطات المتحركة استخدامًا لكل المضاربين على حد سواء.

هذا المتوسط ​​المتحرك، المعروف أيضًا باسم EMA، مبني على متوسط ​​متحرك “للوزن الخطي”. يتضمن مضاعف الأسي الذي يتم حسابه بواسطة معادلة معقدة إلى حد ما. لا حاجة لأن تنشغل بكل التفاصيل الرياضية. كل ما تحتاج إلى معرفته هو أنه يولي أهمية أكبر لحركات الأسعار الحديثة، مما يتيح للمتداول الحصول على فكرة أفضل عن اتجاه الأسعار.

تعد المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) أسرع بكثير من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) وسوف تمنحك مؤشرًا سريعًا إلى حد ما على وقت الدخول أو الخروج من الصفقة. ميزة هذا المتوسط ​​المتحرك هي أنه يتفاعل بشكل أسرع بكثير مع تغيرات الأسعار.

يستخدم المتداولون عادةً المتوسطات المتحركة الأسية لـ 5 و 10 و 20 و 50 يومًا لتداولاتهم. الأكثر شيوعًا هما المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و 50.

دعنا نختتم هذا الأمر..

تعد المتوسطات المتحركة واحدة من أكثر الاستراتيجيات البسيطة التي يمكنك البدء في استخدامها اليوم ضمن نظام تداول العملات الرقمية. سواء كنت تتداول يوميًا أو أسبوعياً أو مستثمر على المدى الطويل، يمكنك استخدام هذه المتوسطات المتحركة للحصول على إشارة حول إتجاه السوق.

يمكن أن يوفر لك استخدام هذه المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع المؤشرات وتشكيلات الشموع وأنماط الرسوم البيانية إستراتيجية تداول رائعة بالإضافة إلى إشارات دخول وخروج واضحة ستطور من أدائك في سوق العملات الرقمية.