سعر لايتكوين يتضاعف في 2019: تعرف على 5 محفزات تغذي هذا الإرتفاع

في حين كان سوق العملات الرقمية عالقاً في نطاق تداول ضيق على المدى القصير ، فقد إنبثقت عملة رقمية من بين هذا الجمود ، محققةً تضاعفاً في قيمتها مقارنة ببداية السنة ، وهي لايتكوين (LTC).

حيث إستفادت خامس أكبر عملة رقمية ، والتي يتم تداولها حالياً عند سعر 60.75 دولار ، من بضع شراكات رفيعة المستوى وقع عليها تشارلي مبتكر لايتكوين ، ناهيك عن توجه لايتكوين نحو ميزة خصوصية المعاملات.

تضاعف سعر Litecoin في عام 2019. | المصدر: Yahoo Finance

بعد فترة طويلة من التداول في ظل عملة البيتكوين (BTC) الأخت الأكبر ، قامت عملة لايتكوين ، التي تعتمد بشكل أساسي على مبدأ ” الند إلى الند ” ، أخيراً بتطوير هوية خاصة بها.

وفي خضم الكثير من الأحداث الهامة التي مرت بها مؤسسة لايتكوين ، قامت شركة SFOX ، لتداول العملات الرئيسية في سوق العملات الرقمية ، بنشر تقرير حول خمسة عوامل محفزة دفعت سعر LTC إلى مستويات لم يشهدها منذ سبتمبر 2018 ، مع المحافظة على حجم تداول قوي ثابت للإقلاع.

يتميز فريق Litecoin بقدرتهم في جلب التجار لدمج مدفوعات LTC في أنظمتهم.

فقط إسأل Bob Moore Auto Group ، التي وفقاً لـ تشارلي ” وقعت مع AliantPayment لقبول Litecoin في وكلاءها ” ، بدءاً من موقع مدينة أوكلاهوما. وهذا يعني أنه يمكن للعملاء الدفع مقابل سيارات سوبارو بإستخدام العملة الرقمية لايتكوين LTC.

يعد دعم التجار للعملة الرقمية أمراً ضرورياً لاعتمادها على نطاق واسع ، وكانت لايتكوين أحد أكثر المشاريع نجاحاً في هذا الصدد. وبالإضافة إلى شركة سكودا للسيارات ، تُظهر لايتكوين أيضاً في UFC octagon ، حيث يتم قبول LTC كوسيلة للدفع في حفل K-pop القادم الذي ترعاه مؤسسة لايتكوين. أيضاً ، ووفقاً لما أوردته SFOX: ” ساهمت شراكة LTC مع Spend ، التي تم الإعلان عنها في 13 فبراير ، في زيادة عدد الأماكن التي يمكن من خلالها إنفاق لايتكوين إلى 40 مليون موقع .” تُعرف العملات الرقمية في الغالب (عدا بعض الحالات) برسومها الرخيصة مقابل التحويلات المالية و معاملات بطاقات الإئتمان . ويبرز إسم لايتكوين في هذا العنوان ، كما يتضح من صفقة نوفمبر 2018 بقيمة 62 مليون دولار والتي كلفت المرسل 0.50 دولار فقط كرسوم على شبكة لايتكوين. Advertisements أيضًا ، تم تصميم Litecoin Core الإصدار 0.17.1 ، والذي يتوفر على GitHub للإختبار ، لخفض رسوم المعاملات إلى أبعد من ذلك ، بما يقارب 10x مرات أقل ، مما قد يفسر أيضاً الإتجاه الصعودي المحيط بالعملة. ونتيجة لذلك أيضاً ، يمكن إتمام المعاملات في وقت شبه فوري. انخفض وقت معالجة البلوك في LTC بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. | المصدر: SFOX / Bitinfocharts ابتليت المعاملات على بلوكتشين بأوقات التأكيد البطيء في نقطة البيع. وإذا كانت العملات الرقمية ستحقق الإنطلاق نحو اعتمادٍ واسع النطاق ، فيجب عليها الإسراع والتنافس مع الثواني التي تستغرقها عملية الشراء بإستخدام Visa و Mastercard. وتتميز اللايتكوين بإعتمادها على شبكة البرق “Lightning Network” والتي هي عبارة عن تقنية من الطبقة الثانية تم تصميمها لتسريع أوقات تأكيد معاملات بلوكتشين البيتكوين و اللايتكوين إلى ” ثواني أو مللي ثانية “. يدعم حوالي 5،000 تاجر حالياً مدفوعات شبكة البرق (Lightning Network) الخاصة بـ لايتكوين عبر Coingate. أثار تشارلي حماسةً كبيرة حول المشروع عندما كشف عن خططه للبدأ في تعزيز خصوصية المعاملات. حيث أعلنت مؤسسة لايتكوين في الشهر الماضي ، عن تعاونها مع شركة Privacy Beam للخصوصية لدمج بروتوكول Mimblewimble المحتمل ، مما يضيف النطاق والخصوصية إلى العملة الرقمية. ساعد الإنقسام المترقب لـ Litecoin في دفع سعر LTC لكسر اتجاهها الهبوطي. | المصدر: SFOX / TradingView من المتوقع أن يحدث هذا الإنقسام القادم لـ Litecoin في أغسطس 2019 ، ومن المقرر أن تؤدي هذه الترقية للعملة إلى خفض مكافأة التعدين إلى النصف و تقليل عدد عملات LTC التي تدخل السوق. ويمكن أن تعزز ديناميكية العرض/الطلب هذه في دفع سعر LTC – ويمكن أن تغذّي المكاسب المستقبلية. ما الفرق الذي أحدثته هذه السنة في أواخر ديسمبر عام 2017 ، كشف تشارلي لي أنه قام بتجميد محفظته الخاصة بـ LTC ، والتي تزامنت مع بداية السوق الهابطة التي استمرت طوال عام 2018. وعلى الرغم من ذلك ، إلا أن 2019 تبدو أفضل بالنسبة لـ للايتكوين – وبقية العملات الرقمية الأخرى أيضاً. المصدر : CCN

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .