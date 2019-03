منصة بينانس تنوي منافسة منصة BitMex عبر إطلاق التداول بالرافعة المالية

قام أحد مستخدمي ريديت (Reddit) بنشر موضوع يتعلق بالكود الذي وجده في واجهة برمجة تطبيقات منصة بينانس (Binance)، مما قد يعني أن “منصة بينانس” تعمل على إضافة التداول بالرافعة المالية في المستقبل وهي الآن في مرحلة الإختبار.

قام مستخدم ريديت ‘enriquejr99’ الذي يدعي أنه مبرمج بنشر كود على موضوعه في منصة “ريديت” بعنوان “خاصية التداول بالهامش الموجودة على واجهة برمجة التطبيقات لبينانس“. ويوضح مؤشر الترابط في بعض التعليمات البرمجية التي تمت إضافتها على وثائق Binance API ولم يتم تفعيلها بعد.

يذكر المبرمج أنه ” تم تمكين التداول الفوري لجميع أزواج التداول الـ 482 وتعطيل التداول بالهامش، وهذا أمر منطقي.”

قد يعني هذا أن منصة تداول العملات المشفرة “بينانس” قد نفذت أو تعمل على تحديثات من شأنها أن تسمح بالتداول بالرافعة المالية في أزواج تداول بينانس في المستقبل. ويجدر بالإشارة إلى أن منصة بينانس (Binance) تنمو باستمرار وتقدم أحدث المميزات في صناعة العملات الرقمية، وهذا هو السبب في تصنيفها كأفضل منصة لتداول العملات الرقمية.

ستضيف خاصية التداول بالرافعة المالية إلى قائمة المميزات التي تقدمها المنصة لعملائها وتستفيد منها أساسًا. ويعلق مستخدم “ريديت” أيضًا على هذا بالقول: “المنافسون الآخرون مثل منصات Bitfinex و OKEx و BitMex يستفيدون بالفعل من هذه الأسواق ذات الحجم الكبير ومن المرجح أن الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس (تشانجبينج تشاو) يريد حصة من هذا السوق الضخم”.

وفقًا لملف واجهة البرمجة للتطبيقات (API) لمنصة بينانس (Binance)؛ التي يمكن العثور عليها هنا والتي تم تحديثها الأسبوع الماضي..

{ "timezone": "UTC", "serverTime": 1508631584636, "rateLimits": [ // These are defined in the `ENUM definitions` section under `Rate limiters (rateLimitType)`. // All limits are optional. ], "exchangeFilters": [ // There are defined in the `Filters` section. // All filters are optional. ], "symbols": [{ "symbol": "ETHBTC", "status": "TRADING", "baseAsset": "ETH", "baseAssetPrecision": 8, "quoteAsset": "BTC", "quotePrecision": 8, "orderTypes": [ // These are defined in the `ENUM definitions` section under `Order types (orderTypes)`. // All orderTypes are optional. ], "icebergAllowed": false, "filters": [ // There are defined in the `Filters` section. // All filters are optional. ] }] }

ومع ذلك ، تؤكد بيانات واجهة برمجة التطبيقات (API) على أن منصة بينانس قامت مؤخرًا بتضمين منطقين إضافيين بين “icebergAllowed” و “filters”.. وهذه هي الاستجابة الجديدة:

{ "timezone": "UTC", "serverTime": 1508631584636, "rateLimits": [ // These are defined in the `ENUM definitions` section under `Rate limiters (rateLimitType)`. // All limits are optional. ], "exchangeFilters": [ // There are defined in the `Filters` section. // All filters are optional. ], "symbols": [{ "symbol": "ETHBTC", "status": "TRADING", "baseAsset": "ETH", "baseAssetPrecision": 8, "quoteAsset": "BTC", "quotePrecision": 8, "orderTypes": [ // These are defined in the `ENUM definitions` section under `Order types (orderTypes)`. // All orderTypes are optional. ], "icebergAllowed": false, "isSpotTradingAllowed":false, "isMarginTradingAllowed":false, "filters": [ // There are defined in the `Filters` section. // All filters are optional. ] }] }

هل يمكن أن نرى خاصية التداول بالرافعة المالية في منصة بينانس قريبا؟ ومن المؤكد أن هذا من شأنه منافسة المنصات الأخرى التي تقدم حاليا هذه الخاصية.