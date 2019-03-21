منصة Huobi تدخل عالم الـ (IEO) و تكشف عن الاكتتاب الأول على منصتها

أعلنت منصة Huobi عن طرح منصة Huobi Prime الرسمية، وهي منصة متخصصة في اكتتابات العملات الرقمية أو ما يعرف بـ (IEO), والتي سيتم إصدارها في 26 مارس 2019.

مع هذه الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من شراء العملات الرقمية، قبل يتم إدراجها في منصة Huobi الرئيسية.

وفقًا لـ”يون لي” المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “Huobi” بأن المنصة تهدف إلى توفير العملات الرقمية الواعدة بمعدلات أقل بكثير من سعر السوق.

جاء الإعلان كالتالي؛

“لتعزيز اكتشاف السعر العادل، ولتجنب المخاطر المحتملة التي يتعرض لها المستخدمون بسبب التقلبات الشديدة، سنقدم” حد السعر”.

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وفقًا لبيان صادر عن المنصة، سيحصل المستخدمون على منصتها على حد أقصى استثمار بقيمة 1000 دولار على شكل عملات منصة Huobi ورمزها (HT).

يمكن مقارنة المشروع بمنصة إطلاق بينانس (Binance Launchpad) حيث يتمثل الهدف الرئيسي في توفير منصة “للاكتتابات والمشاريع الجديدة”. مثل منصة (Launchpad)، وتخطط Huobi Prime لإدراج العملات الرقمية مقابل رموز (HT) للتداول.

في ما قد يكون مؤشرا على تراجع هبوط السوق، فتحت منصات التداول منصات جديدة متخصصة في الاكتتابات عبر المنصات أو ما يعرف بـ IEO. في طرح مماثل، أعلنت منصة KuCoin أنها ستقوم بالإعلان عن أول مشروع في منصتها الجديدة هذا الأسبوع.

تأتي هذه المنصة كأحدث ميزة لـ Huobi وذلك بعد أسبوع من إعلان دعمها لتطبيقات ترون [TRX] اللامركزية [DApps] على محفظة Huobi. تدعم المحفظة حاليًا كل من البيتكوين و الايثيريوم و ترون و بيتكوين كاش و بيتكوين SV و الريبل XRP و إيوس EOS و إيثيريوم كلاسيك و لايت كوين، بالإضافة إلى جميع رموز ERC20 والعملات المستقرة.

وجاء هذا الإعلان بعد شهر من إغلاق منصة Huobi الأسترالية بسبب ظروف السوق السيئة.