لماذا مكنت Binance الأستراليين من شراء البيتكوين مقابل النقود من 1300 واجهة متجر؟

في يوم الأربعاء ، أعلنت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم – عن إطلاق Binance Lite Australia ، مما مكن المستخدمين الأستراليين من شراء البيتكوين من خلال ما يزيد عن 13000 واجهة متجر في أستراليا .
يأتي إطلاق Binance Lite Australia بعد أشهر من قيام شركة TravelbyBit – وهي إحدى إستثمارات منصة Binance – بالسماح للمستخدمين بإستخدام العملات الرقمية في المطارات الرئيسية في البلاد .
وقد أعلنت منصة Binance في تغريدة لها من حسابها الرسمي على موقع Twitter ، قائلة :
” إن منصة “بينانس” تتعمق أكثر ، وتطلق خدمة تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية ( Cash-to-Crypto ) في أستراليا ، توفر منصة سهلة الإستخدام تزيد من تعزيز إعتماد العملات الرقمية في أستراليا . “
في مقابلة حصرية مع موقع CCN الإخباري ، قال “وي تشو” Wei Zhou – المدير المالي لمنصة Binance – أن وضع العملات النقدية في الصورة أمر مهم لجلب مستخدمين جدد إلى مجال العملات الرقمية ، وخاصة في منطقة مثل أستراليا ، حيث بدأت الحكومة في دعم قطاع تكنولوجيا الـ blockchain .
بالنسبة إلى المستخدمين العاديين ، أو الأفراد الذين لم يستخدموا عملة البيتكوين من قبل ، فإن إجراءات عملية التعريف بالهوية ( Know Your Customer ( KYC – المطلوبة من قبل منصات تداول العملات الرقمية ، والتي يُطلب فيها من المستخدمين الحصول على تراخيصهم وجوازات السفر الخاصة بهم ، وإذا تمت الموافقة عليها يصير بإمكانهم بدء التداول – قد تكون أكثر تعقيدًا بالنسبة لهم .
بمرور الوقت ، فإن المستخدمين العاديين الذين يستثمرون في سوق العملات الرقمية ، من خلال طرق بديلة وبسيطة مثل عمليات الشراء من واجهات المتاجر ، يمكنهم الإنتقال إلى منصات التداول المهنية .
أوضح “تشو” أن ميزة قبول العملات النقدية ( fiat ) ، هي سهولة الإستخدام ، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تسهيل الطلب من المستخدمين ، الذين لا يرغبون في إستخدام الحسابات عبر الإنترنت لشراء أو تداول العملات الرقمية .
وأسرد “تشو” قائلاً :
” إن Binance Lite هو موقع بسيط للمستخدمين لشراء عملة البيتكوين بسهولة بإستخدام النقود من خلال واجهات المتاجر المادية . ويسهل هذا النموذج جلب مستخدمين جدد إلى مجال العملات الرقمية ، بداية من أستراليا ، حيث اتخذت الحكومة خطوات استباقية لدعم صناعة الـ blockchain . والمميز هنا أنه لا يتعين على المستخدمين فتح حسابات معقدة على الإنترنت لبدء إستخدام الخدمة . “
سيتمكن الأستراليون الآن من شراء عملات البيتكوين أثناء التقاط الصحف اليومية عند كشك بيع الصحف . المصدر : AFP PHOTO / PETER PARKS
في السنوات الأخيرة ، تخلفت سوق العملات الرقمية في أستراليا عن غيرها من الأسواق ، مثل سوق سنغافورة وكوريا الجنوبية ، ربما بسبب نقص الدعم من البنوك .
في أواخر عام 2017 – وسط واحدة من أقوى سباقات الصعود في تاريخ سوق العملات الرقمية – زعمت التقارير أن البنوك الأسترالية الكبيرة ، أغلقت حسابات مستثمري العملات الرقمية بشكل مفاجئ .
ومع ذلك ، فمنذ العام الماضي ، اتبعت حكومة أستراليا نهجًا استباقيًا ، في تنظيم صناعات الـ fintech المحلية ، و العملات الرقمية ، و تكنولوجيا البلوكتشين ، والتي لا يزال المسؤولون التنفيذيون في الصناعة ، يأملون في أن تتمكن من تنشيط سوق العملات الرقمية في أستراليا على المدى الطويل .
كان “تشانجبنج تشاو” Changpeng Zhao – الرئيس التنفيذي لمنصة Binance – قد أعلن في تغريدة له من حسابه الرسمي على موقع Twitter ، قائلاً :
” أول مزاد “بث مباشر” ( live ) للعقارات على مستوى العالم بإستخدام العملات الرقمية . تم قبول عملة البيتكوين وعملة BNB . “
قال “تشو” لشبكة CCN الإخبارية ، أنه تم تداول أكثر من 5 مليارات دولار في العملات الرقمية في أستراليا في عام 2018 ، وبدأت حكومة أستراليا في تمويل الشركات الناشئة القائمة على تكنولوجيا الـ blockchain ، مما يدل على عزمها على تسهيل نمو قطاع الـ blockchain المحلي .
” تم تداول أكثر من 5 مليارات دولار في العملات الرقمية في أستراليا العام الماضي . الأهم من ذلك ، هو أن أستراليا كدولة تتبنى تكنولوجيا الـ blockchain . حيث قامت الحكومة الأسترالية بتمويل الشركات الناشئة المعتمدة على تقنية الـ blockchain ، وأصدرت الشركات في أستراليا سندات على الـ blockchain . كما أعلنوا أول مطار في العالم لقبول العملات الرقمية في مدينة Brisbane ، كما أنهم قاموا بإجراء تجربة تصويت بالإعتماد على تكنولوجيا الـ blockchain ، والتي تسبق بذلك العديد من البلدان الأخرى بسنوات عديدة . نحن حقاً نعتقد أن أستراليا سوف تصبح قارة الـ blockchain . “
من خلال إتاحة عمليات شراء العملات الرقمية من واجهات المتاجر ، وقيام شركات مثل TravelbyBit بتمكين مستخدمي العملات الرقمية ، من إنفاق عملات رقمية مثل الـ bitcoin و الـ BNB في المنطقة ، أصبحت أستراليا سوقًا مفضلة للوافدين الجدد .
بينما يبقى أن نرى ما إذا كان سوق العملات الرقمية في أستراليا ، يمكنه أن يتنافس مع مناطق مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية ومالطا ودول أخرى داعمة للعملات الرقمية ، فإن وجود خدمات جذابة يمكن أن يشجع نمو السوق المحلية .
وأوضح “تشو” قائلاً :
” إن Binance Lite أيضًا تكمل سلسلة قيمة شاملة للنظام الإيكولوجي لمنصة Binance في أستراليا . على سبيل المثال ، يمكن للمستخدمين أن يوضحوا لأصدقائهم كيفية شراء البيتكوين من متاجر Binance Lite ، وتحميله على الفور إلى محفظة Trust Wallet على هواتفهم ، والمضي في إنفاق هذا البيتكوين في المتاجر التي تقبل مدفوعات البيتكوين من خلال TravelbyBit – وهي الشركة المتخصصة في مجال المدفوعات – التي استثمرت فيها منصة Binance العام الماضي . “
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