ما هي حقيقة جيش الريبل XRP؟ وهل هو جيش حقيقي؟

في السنوات القليلة الماضية، كانت هناك تقارير متعددة حول “جيوش” من البوتات التي تحاول السيطرة على العقل الجماعي للعامة. جميعهم مرتبطون بالقراصنة الروس الذين يؤثرون على نتائج الأحداث السياسية الكبرى في العالم، من الانتخابات الأمريكية إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إذا كانت المهمة الرئيسية للجيوش هي زعزعة استقرار واستقطاب الجماهير إلى حرب باردة لا تنتهي أبدًا من الكراهية واليأس، يمكننا أن نفترض أن الأهداف قد تم تحقيقها بأمان.

في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، فإن مخطط الروبوتات هذا قد حوّل انتباهه إلى سوق العملات الرقمية. هذه المرة، لا يوجد روس مشتركون – أو على الأقل، هذا ما يعتقده باحث مستقل قام بنشر تقريره حول جيش عملة الريبل (XRP).

وفقًا للباحث “جيوف جولبيرج” خلف الريبل (Ripple) هناك خطة تسويقية ضخمة تهدف فقط إلى التأثير على سعر عملة الريبل (XRP). وأضاف أنه على تويتر، تروج مجموعة ضخمة البوتات بنشاط لمخطط ما حول عملة الريبل و تعرف المجموعة باسم “جيش XRP”.

يدرس “جولبيرج” قضية الريبل لأكثر من عام ويجمع بيانات متنوعة عن “التنظيم”. مثل الجيش الحقيقي، لا يوجد سوى عدد قليل من “الجنرالات” الذين يسيطرون على جنود ومروجي عملة الريبل (XRP).

عالم #XRPArmy كله يدور حول هؤلاء الجنرالات.

من ناحية أخرى، الجنود أكثر صخبًا وعدوانية في نهجهم. إنهم يضخّمون عدد المتابعين ويبذلون قصارى جهدهم لحماية المخطط. غالبية الجنود لديهم رمز XRP مكتوب إما باسم المستخدم أو في وصف الحساب. في الواقع، تتبع أسماء المستخدمين المستخدمة لتسجيل الدخول نمطًا مثيرًا للاهتمام: الاسم الأول الشائع، متبوعًا بتسلسل عشوائي مكون من ثمانية أرقام.

يجادل “جولبيرج” في مقابلة مع TrustNodes أن هذا النمط هو نتيجة لبرنامج التشغيل الآلي المصمم لإنشاء أكبر عدد ممكن من حسابات تويتر.

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الهدف الرئيسي من (#XRPArmy) هو هدف بسيط ومباشر: التأثير على سعر XRP من خلال تضخيم مجتمع الريبل بشكل مصطنع.

نظرًا لأن معظم مستثمري العملات الرقمية المبتدئين يبحثون عن المشورة والتوصيات في وسائل التواصل الاجتماعي – توتير و منتدى ريديت والتيليجرام – في الغالب – يمكن خداعهم بسهولة عندما يرون الكثير من المستخدمين يقومون بتحليل و تبني “عملة” الريبل Ripple.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك هو تحليل من قبل أحد أعضاء #XRPArmy الذي أشار إلى أن العملة تتجه إلى مستويات 10 دولار.

تجدر الإشارة إلى حقيقة أن سعر XRP الحالي هو 0.31 دولار. تم الوصول إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال ارتفاع السوق الذي تم في يناير 2018 عندما تم تقدير قيمة عملة الريبل (XRP) بأكثر من 3 دولار.

إن الوصول إلى سعر 10 دولارات يعني أن على الريبل الوصول إلى حجم سوقي إجمالي يبلغ حوالي 400 مليار دولار ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة السوقية لكامل سوق العملات الرقمية اليوم.

حسب التقرير فإن “XRPeuphoria” هو مجرد مستخدم واحد من بين الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف ، من XRP “جمهور الريبل المصطنع”.

وفقًا لـ جولبيرج، يمكن أن يكون ضابط العمليات والشراكة في شركة الريبل إيمي يوشيكاوا (emy_wng) عضوًا أساسيًا في جيش XRP على مستوى عالي.

مع الأخذ في الاعتبار أن معظم عملات XRP – ما يقرب من 60 مليار – مملوكة لمجموعة صغيرة للغاية من الأفراد ، يمكن للمرء أن يفترض أن شركة الريبل تحاول، في الواقع ، التأثير بشكل إيجابي على أصولها الرئيسية.