بورصة العملات المشفرة "كاسبيان" تخطط لتقديم خيارات العملات المشفرة وتداول العقود الآجلة

تام شمس - الخميس 21 مارس 2019 02:01 مساءً - أعلنت منصة التداول والعملات المشفرة المؤسسية وخدمة المحفظة وإدارة المخاطر "كاسبيان" عن دمجها لمنصة تداول الخيارات والعقود الآجلة للعملات المشفرة ديربيت Deribit. وقد تم الكشف عن الخبر في بيان صحفي من كاسبيان نُشر يوم ٢٠ مارس.

ووفقًا للإعلان، تمت إضافة ديربيت إلى النظام الإيكولوجي لكاسبيان الذي يحتوي على أكثر من ٣٠ من مزودي العملات المشفرة ومزودي السيولة. وتدعي الشركة أيضًا أن هذه الخطوة تجعلها أول منصة مؤسسية تقدم كل من الخيارات وتداول العقود الآجلة في فئة الأصول المشفرة.

ويشير المنشور أيضًا إلى أن منصة كاسبيان تتضمن نظام إدارة الطلبات والتنفيذ ونظام إدارة المحافظ ونظام إدارة المخاطر وتتصل ببورصات العملات المشفرة الرئيسية والوسطاء خارج البورصة. وأخيرًا، يشير الإعلان أيضًا إلى أن ديربيت تدعم روافع مالية تصل إلى ١٠٠ مرة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ديسمبر من العام الماضي، أطلقت بورصة العملات المشفرة الرائدة في مالطا أوكي إكس أيضًا منتج مشتق للعملات المشفرة مع دعم لما يصل إلى ١٠٠ مرة من الروافع المالية.

وفي فبراير، ادعى صندوق إدارة الأصول الرقمية غراي سكيل إنفستمنت في تقرير أن المستثمرين من المؤسسات يوفرون ٦٦ بالمئة من تدفق رأس المال إلى مجال العملات المشفرة. وفي نفس الشهر، أعلن بنك فريك ومقره ليختنشتاين عن إطلاق منصة تداول عملات مشفرة مؤسسية منافسة تابعة له تُدعى DLT Markets.