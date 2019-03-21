تقرير: 87 في المئة من أحجام التداول في المنصات مشكوك فيها

أصدر موقع TheTie تقريرًا يقدر أن أكثر من 86٪ من إجمالي أحجام التداول المعلن عنها مشكوك فيها، وأضاف التقرير أن 75٪ من منصات تداول العملات الرقمية لديها عمليات مريبة للغاية. استخدم الموقع طريقة بحث مختلفة عن التقارير الأخرى: فهو يقدر زوار كل موقع ويب ويقارن تلك القيمة بالأرقام التي تعلن عنها المنصة.

على سبيل المثال، كان من المتوقع أن يبلغ حجم التداول في منصة Bithumb ما يقارب 1.2 مليار دولار تقريبًا بناءً على متوسط ​​قيمة الزيارة البالغة 13،418 دولار. بدلا من ذلك، فإن موقع Bithumb اصدر تقرير يقول فيه ان هناك أكثر من 28 مليار دولار من أحجام التداول. وهذا يعني أن حجم التداول المعلن عنه يزيد بحوالي 2000٪ عما يتوقعه التقرير.

وأضاف TheTie في ما يخص التقرير قائلا:

“تم اختيار متوسط ​​حجم التداول المرجح لكل زيارة عبر الإنترنت لكل من منصة Binance و منصة Coinbase Pro و منصة Gemini و منصة Poloniex و منصة Kraken كوحدة أساسية لكل مستخدم لحساب الحجم المتوقع. وتم تقدير مبلغ 591 دولار لكل زيارة على شبكة الإنترنت. لم يتم تضمين BitMEX لأنه عبارة عن منصة تتداول بالرافعة المالية . هذا لا يفسر استخدام تطبيقات الجوال أو برامج API للتداول – حركة مرور الويب هي عملية تدل على البساطة للوصول إلى الرقم التقريبي.”

وذكر موقع TheTie إنها مؤشرات “محتملة” لأحجام وهمية.

منصة Bittrex، أحد أقدم منصات تداول العملات الرقمية على مستوى العالم، لديها واحد من أفضل التصنيفات بناءً على هذه المقاييس. حيث أن التقرير توقع أحجام التداول أعلى بكثير مما أبلغوا عنه بالفعل. نتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن المستخدم الواحد في منصة Bittrex يتداول بما قيمته 138 دولارًا لكل زيارة.

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منصة Bittrex لا تزال قريبة من 1 مليار دولار في أحجام التداول على مدار الـ 24 ساعة. ويرى التقرير أن العوامل التي تساهم في ارتفاع أحجام التداول هي: منصات التداول تعمل 24 ساعة في اليوم ، وتوفر مجموعة متنوعة من العملات الرقمية، والطلب العالمي على العملات الرقمية لا يزال مرتفعا.

قد لا يكون الطلب مماثل لما كان عليه خلال الأشهر الصاعدة من عام 2017 ، ولكن لا يزال متداولي العملات الرقمية يجدون حافزًا كبيرًا من الأرباح في أسواق الكريبتو المتقلبة.

تزييف أحجام التداول يعد مصدر قلق كبير بين المتداولين. ارتفاع الحجم يجذب المزيد من المستثمرين. كلما زاد حجم التداول، زاد احتمال وصولك إلى أهدافك ويسهل عمليات البيع والشراء في عالم العملات الرقمية.

قد لا ترى المنصات الصغرى تداولًا كافيًا لتلبية مطالب بعض المتداولين. حجم التداول ووجود طلبات وعروض في المنصة يعد أمر مهم.

ولكن الإعلان عن أحجام تداول كبيرة يعني وجود أموال في المنصة. إذا كان حجم التداول هذا مزيفًا، فقد يواجه المتداولون عقبات عندما يرغبون في القيام بعمليات شراء أو بيع.

يصنف التقرير أيضًا المنصات حسب حجمها لكل زائر. حيث تم جمع بيانات الزوار من قبل موقع (similarWeb).