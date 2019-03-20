منصة Bithumb تعلن عن تسريح 50٪ من موظفيها

أعلنت منصة Bithumb – أكبر منصة بيتكوين في كوريا الجنوبية – عن تسريح 50٪ من موظفيها ، ليكون هذا آخر مصائب “شتاء العملات الرقمية ” .

أظهر تقرير في وسائل الإعلام الكورية ، صدر في وقت سابق أول أمس ، أن المنصة ستقوم بخفض عدد موظفيها من 310 إلى حوالي 150 . تم تصنيف المنصة حاليًا في المرتبة رقم 2 ، من حيث حجم التداول في العالم ، من قِبل موقع Coinmarketcap ، ويبلغ حجم التداول اليومي ( 24/h volume ) عليها بأكثر من 1.5 مليار دولار .

ادعى متحدث بإسم المنصة أن معظم الموظفين الذين تم التخلي عنهم ، أرادوا ترك العمل بالفعل .

” إن التقاعد الطوعي هو جزء من برنامج دعمنا للموظفين السابقين ، ويهدف إلى تقديم المساعدة والتدريب . ” ” بصرف النظر عن ذلك ، لقد انخفض حجم التداول لـ Bithumb مقارنة بالعام السابق ، [لذلك] نحاول توفير تدابير داخلية . سوف نستمر في إضافة الموظفين اللازمين لمختلف الأعمال الجديدة . “

إن انخفاض حجم التداول ونقص المقابل من إيرادات الرسوم ، هو سبب تسريح الموظفين ، وهو مشهد مألوف للغاية في صناعة العملات الرقمية في الآونة الأخيرة .

وقد تم الإشتباه في منصة Bithumb أكثر من مرة ، بقيامها بتزوير حجم التداول الخاص بها . فإذا كان لديها حجم التداول الذي تدعيه ، فسيكون دخلها أكثر من كافٍ ، حتى خلال “شتاء العملات الرقمية” .

تنظم منصة Bithumb إلى الشركات الكبيرة الأخرى مثل Dash ، و Steemit ، و ConsenSys ، و Shapeshift في الإستغناء عن عدد كبير من الموظفين .

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قامت شركة Steemit بتخفيض عدد موظفيها بنسبة 70٪ ، وهذا الكم الكبير من الموظفين قد تم تسريحهم من أجل الحفاظ على الشركة واقفة على قدميها ، بعد أن تسبب إنهيار سوق العملات الرقمية في إنهيار قيمة عملتها الرقمية Steem . وتعد عملة Steem بمثابة شريان الحياة لمواقع التواصل الإجتماعي ، وقد أقرت الشركة بأنها كانت تعتمد بشكل مفرط على قيمة عملتها الرقمية .

كما صرح “إريك فورهيس” Eric Voorhees – من منصة ShapeShift الرائدة في مجال التداول – أن المنصة كانت تعتمد بشكل مفرط على حركة سعر العملة الرقمية ، مع وجود كمية كبيرة من أصول المنصة مرتبطة بالسوق . وذكر أن شتاء العملات الرقمية هو العامل الرئيسي وراء تسريح العاملين بنحو 30 ٪ ، مضيفًا أيضًا أن منصة ShapeShift حاولت التوسع بسرعة كبيرة ، وانحرفت كثيرًا عن مهمتها الأصلية في توفير خدمات تداول العملات الرقمية .

وقد أجبر أيضًا “جو لوبين” Joe Lubin – مؤسس الـ Ethereum – على الإستغناء عن 60٪ من الموظفين ، وأعلن أن شركة ConsenSys سيتعين عليها إنهاء خدمة الموظفين ، وأيضًا بدء في الإستغناء عن المشروعات التي لا تحقق أرباحًا .

مع قيام أكبر الشركات في الصناعة بتحقيق نجاحات هائلة ، إلا أنه من الواضح أن أيا منها ليس في مأمن مما لا يزال يمثل مشكلة مستمرة . لقد كان تقلب العملات الرقمية نعمة ونقمة في آن واحد لمنصات عملات رقمية مثل Bithumb . إنها تجذب التجار الذين يسعون للإستفادة من تقلبات الأسعار الهائلة ، بينما في الوقت نفسه تقوم بتوفير أساس متزعزع ، بحيث لا يمكن للعديد من الشركات الواعدة البناء عليه .

في الوقت الحالي ، كل ما يمكنهم فعله هو محاولة تجاوز العاصفة ، والأمل في أن تمر بسرعة . بالنسبة للكثيرين ، هذا يعني السعي للحصول على تمويل ، وبيع أجزاء كبيرة من الشركة لرأسماليي المخاطر ، الذين قد ينتهي بهم الأمر إلى تغيير الخطط الأصلية التي وضعها المؤسسون المتفائلون .

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المصدر : CCN

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