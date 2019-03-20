منصة بينانس (Binance) تطلق خدمة جديدة لشراء وبيع البيتكوين في المتاجر

تواصل منصة بينانس (Binance) التسهيل على عملائها وإيجاد حلول جديدة لشراء البيتكوين (BTC).

بعدما كانت منصة بينانس (Binance) مخصصة للتداول مقابل العملات الرقمية فقط، اتجهت المنصة الأشهر في عالم العملات الرقمية إلى إنشاء العديد من بوابات تحويل النقود إلى عملات رقمية، كما أن المنصة أضافت دعمًا لبطاقة الائتمان حتى يتمكن المستخدمون من شراء البيتكوين واللايت كوين والايثيريوم بشكل سهل وسلس.

اليوم، أضافت منصة بينانس (Binance) خدمة تتيح للمستخدمين إيداع الأموال في حسابات بينانس الخاصة بهم في أكثر من 1300 محل لبيع الصحف في جميع أنحاء أستراليا. هذا يجعل الأمر أكثر سهولة للعملاء الأستراليين، الذين اضطروا لشراء البيتكوين مسبقًا باستخدام خدمات بديلة، مثل منصة Coinbase، ثم إرسالها إلى منصة بينانس.

وستمثل هذه الخدمة الجديدة التي تم إطلاق اسم “Binance Lite Australia” عليها, أول خدمة من نوع تحويل العملة النقدية إلى عملة رقمية للمنصة في القارة، ومن المتوقع أن تنتشر هذه الخدمة لدعم التبني. ومبدئيًا، تتيح الخدمة للمستخدمين شراء البيتكوين حصريًا بالدولار الاسترالي (AUD) لكن المنصة تخطط لتوفير وصول للمستخدمين إلى مجموعة واسعة من العملات المشفرة في المستقبل القريب.

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في تصريحات منشورة، قال “وي تشو” المدير المالي (CFO) في منصة بينانس (Binance)، إن المنصة”متحمسة لمواصلة نشر المزيد الحلول لتحويل العملات النقدية إلى عملات رقمية في جميع أنحاء العالم لدعم نمو صناعة الكريبتو”. وأضاف “تشو” أنه يعتقد أن “المزيد من التبني سيؤدي إلى مزيد من الابتكار والمزيد من الفرص الاقتصادية.”

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في تحويل الدولار الاسترالي (AUD) الخاص بهم إلى بيتكوين تقديم طلب عبر الإنترنت، وإيداع مبلغ نقدي في أحد المتاجر لبيع الصحف، ثم الحصول على العملة المشفرة في غضون دقائق، وهو النظام الذي تدعي منصة بينانس (Binance) أنه يوفر “أقصى قدر من الأمان” للمستخدمين.

توفر خدمة “Binance Lite Australia” الجديدة للمستخدمين بشكل أساسي وسيلة سهلة لتحويل عملاتهم النقدية إلى عملات مشفرة دون الاضطرار إلى التعامل مع أي مشاكل بنكية قد تنجم عن محاولة إجراء تحويلات إلى منصات تداول العملات الرقمية المختلفة.

علاوة على ذلك، ستسمح الخدمة أيضًا للمستخدمين بتجنب الرسوم التي قد تنجم عن محاولة شراء العملة المشفرة مباشرةً من المنصة عبر بطاقة ائتمان لأن بعض مقدمي الخدمات سارعوا في فرض الرسوم أو تقييد المستخدمين من شراء العملات الرقمية على الأموال المقترضة.