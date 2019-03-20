تام شمس - الأربعاء 20 مارس 2019 05:57 مساءً - أعلنت شركة آفنت، إنك، وهي واحدة من أكبر موزعي المكونات الإلكترونية ومزودي حلول التكنولوجيا في العالم، عن تعاونها مع شركة معالجة الدفع بالعملات المشفرة "بيتباي" لقبول العملات المشفرة لخدمات الشركة ومنتجاتها. وقد تم الكشف عن هذا التطور في بيان صحفي رسمي نُشر يوم ١٩ مارس.
وقد حققت شركة آفنت، المدرجة في قائمة فورتشن ٥٠٠ منذ ٢٤ عامًا، إيرادات سنوية في عام ٢٠١٨ بلغت أكثر من ١٩ مليار دولار.
ويذكر البيان الصحفي أن آفنت ستقبل الدفع باستخدام بيتكوين (BTC) أو بيتكوين كاش (BCH)، في حين ستتحقق بيتباي من الأموال المشتراة وتكمل المعاملة. كما أعلنت الشركة أيضًا أنها "أغلقت عدة معاملات بالعملات المشفرة بملايين الدولارات خلال الشهر الأول من قبول بيتكوين"، مع تحديد أن هذا يشمل أيضًا عملهم مع بيتكوين دوت كوم على أجهزة محفظة جديدة.
وستعمل قدرة الشركة على قبول العملات المشفرة على تمنح عملاء آفنت المزيد من الخيارات لاستكمال تحويلاتهم المالية، وفقًا للشركة. ويوضح البيان الصحفي:
"بقبول بيتكوين كخيار للدفع، تواصل آفنت كسر الحواجز التي يواجهها العملاء عند طرح أفكارهم على السوق من خلال إتاحة وصول أسهل إلى نظامها الإيكولوجي الفريد من البداية إلى النهاية والذي يتميز بخبرة التصميم والمنتجات والتسويق وسلسلة التوريد في كل مرحلة من دورة حياة المنتج".
وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ٣٠ يناير، اشتركت بيتباي أيضًا مع مؤسسة ويكيميديا، وهي المنظمة غير الربحية والخيرية التي تدير ويكيبيديا، لتوفير إمكانية قبول التبرعات بالعملة المشفرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحدى شركات فورتشن ٥٠٠ آفنت تعمل مع بيتباي لإضافة خيار دفع لبيتكوين وبيتكوين كاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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