أكبر متجر إلكتروني في سويسرا يعلن عن قبول العملات الرقمية

أعلن “Digitec Galaxus” وهو أكبر متجر إلكتروني في سويسرا، أمس أنه بدأ في قبول مدفوعات العملات الرقمية في موقعين وهما (Digitec و Galaxus).

وفقًا للشركة السويسرية، سيتلقون مدفوعات بالعملات التالية: البيتكوين BTC و الايثيريوم ETH و بيتكوين كاش BCH و بيتكوين إس في BSV و الريبل XRP و عملة بينانس BNB و لايت كوين LTC و ترون TRX و OMG و النيو NEO لجميع منتجاتهم (التي تقدر بحوالي 2.7 مليون منتج). ذكر المتجر السويسري أن الحد الأدنى للدفع مقابل العملات الرقمية هو ما يعادل 200 فرنك سويسري بدون حد أقصى للمبلغ.

يجدر بالإشارة إلى أن “سويسرا” هي أحد الدول الصديقة للكريبتو والعملات الرقمية، ويأتي هذا الإعلان بعد فترة طويلة من أن يصبح بنك Swissquote الذي يتخذ من سويسرا مقراً له أول مؤسسة مالية تقدم عروضاً دولية على نظامها الأساسي.

“العملات الرقمية رائعة ويمكن أن تصبح وسيلة الدفع عبر التجارة الإلكترونية – نود أن ندعم هذا التطور. وقال “أوليفر هيرين” أحد مؤسسي شركة Digitec: “لقد أردنا القيام بذلك منذ فترة طويلة، لكن احتجنا مجهود كبير للغاية لتحقيق ذلك خلال هذه الفترة”.

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وفقًا لوسيلة التواصل السويسرية “واتسون” التي تحتضن شركة Digitec Galaxus أن إدخال خيار المدفوعات بالعملات الرقمية سيساعد على جذب العملاء الأصغر سنًا وذوي التكنولوجيا وكذلك لمواكبة التطور العالمي.

نظرًا لأن الشركة تستخدم معالج الدفع التابع لجهة خارجية وهي “Coinify” عندما يشتري العميل شيئًا ما من Digitec Galaxus عبر العملات الرقمية، سيتم تحويل العملات على الفور إلى CHF بسعر صرف ثابت ومدة قدرها 15 دقيقة.

لذلك، لن تؤثر العملات الرقمية على إيرادات الشركة ومواجهة خطر تقلبات الأسعار التي غالباً ما تشجع المنظمات على تقديم عملات مشفرة كوسيلة للدفع.