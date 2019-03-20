تعرف على أساسيات إدارة المخاطر عند التداول في العملات الرقمية

تداول العملات الرقمية أصبح أحد المواضيع الأساسية في حياة العديد من الأفراد. لذلك فإن القيام بخطوات حكيمة أمر ضروري بمجرد استثمارك في هذا السوق.

قد يعتبر البعض التداول هواية مسلية وصعبة, ولكن يجب أن يعي الجميع أن أهم جانب من جوانب التداول هو إدارة المخاطر.

كوننا نجتهد في الخليج 365 لتوفير مواد تعليمية رائعة، فإن موضوعنا اليوم حول قسم إدارة المخاطر. وحتى نبدأ بشرح هذا الجانب سنبدأ هنا بمقدمة لإدارة المخاطر للمضارب والمتداول بشكل عام.

يمكنك الحصول على سلسلة من الصفقات الناجحة بناءًا على الحظ الجيد. يمكنك أيضا الحصول على سلسلة من الصفقات السيئة التي تعتمد على الحظ والإحساس.

ويحدث حتى للمتداولين الناجحين المحترفين ذوي الخبرة أنهم يخسرون 10 صفقات على التوالي. بدون إدارة المخاطر، قد يؤدي ذلك إلى خسارة رأس مالك وخروجك من السوق بشكل نهائي. الهدف الأكثر أهمية في التداول هو البقاء في السوق والمحافظة على رأس مالك. طالما كنت في السوق، يمكنك تعويض خسائرك.

إذا خسرت 10 في المئة من رأس مالك، فهذا يعني أن عليك تحقيق ربح بنسبة 11.1 في المئة. إذا كانت الميزانية 1000 دولار وخسرت 100 دولار (ما يعادل 10 في المئة) ، فسيكون لديك 900 دولار. 100 دولار هو ما يمثل 11.1 في المئة من ذلك.

هذا يعني أن الخسائر تؤذي أكثر من الأرباح من نفس الحجم. هذا يصبح أسوأ مع خسائر بنسب أكبر. إذا فقدت 50 في المئة من رأس مالك، فيجب عليك مضاعفة أموالك لتعويض الخسارة.

قاعدة المضارب الجديد في إدارة لمخاطر على الأكثر هي 1 في المئة من رأس المال لكل صفقة. إذا خسرت 10 صفقات على التوالي (هو أمر غير مرجح) وخسرت 1 في المئة في كل مرة، فما مقدار ما تبقى لديك؟ لا يزال 90 في المئة.

إذا كنت تخاطر بنسبة 2 في المئة، فما سيتبقى لك بعد خسارة 10 صفقات متكررة هو 81 في المئة فقط من رأس المال. عليك أن تحقق أرباح بنسبة 11 في المئة أو 23 في المئة لتعويض ذلك. حتى لو خسرت 100 صفقة على التوالي مع وجود خطة تتعلق بـ إدارة المخاطر بنسبة 1 في المئة ، فلا يزال لديك 37 في المئة.

قد يستخدم المضارب المتمرس 2 في المئة في بعض الأحيان. المضارب الذي يخاطر بنسبة 10 في المئة يختفي بسرعة

قد تتسائل، إذا قررت اتباع إدارة المخاطر بنسبة 1 في المئة فقط في الصفقة, هل هذا يعني أنه لا يمكنني استثمار سوى 1 في المئة من رأس مالي لكل صفقة؟ لا. هذي هي النسبة لتحديد الحد الأقصى لتقبل الخسارة من الصفقة الواحدة.

نحن نفترض أنك تعرف رأس مالك الإجمالي, لا يهم إذا كان 100 دولار أو 1000000000 دولار. النقطة الأساسية هي أن يكون لديك ميزانية معينة متاحة. لا تستخدم الأموال المقترضة، والتي يتعين عليك سدادها في موعد نهائي. لا تستخدم أموال أنت بحاجة إليها مستقبلا. إذا كنت مرتبطًا عاطفيًا بهذه الأموال، فستشعرك هذه العواطف بالضغوط. تريد أن تكون متداولًا ناجحًا وليس مقامرًا عاطفيًا.

الخطوة التالية هي البحث عن صفقة. لا يهم إذا كنت تفعل ذلك يوميا وتتداول عملات محددة أم لا. لديك أدوات مثل التحليل الأساسي و الفني للبحث على الصفقات. قبل الدخول في الصفقة مباشرةً، هناك عملية حسابية أساسية يجب القيام بها: تحديد سعر الدخول ووقف الخسارة وحجم المخاطرة.

حسنا، حجم المخاطرة سهل. نحن نعلم بالفعل أننا سوف نختار 1 في المئة.

سعر الدخول سهل أيضًا. قد يكون سعر السوق الحالي أو الحد الذي حددته لطلبك.

الآن، وقف الخسارة: من الضروري أن تعرف وتحدد وقف الخسارة قبل الدخول في صفقة. هناك قاعدة أخرى لا يسمح لك بتعديل وقف الخسارة بعد ذلك لتقبل المزيد من الخسائر.

كيفية تحديد وقف الخسارة؟ التحليل الفني هو الطريقة الوحيدة المتاحة بصرف النظر عن الانتقاء العشوائي لشيء ما. ربما ستستخدم شيئًا مثل “ما بعد مستوى الدعم التالي (أو المقاومة)” أو “الجانب الآخر من خط الاتجاه الذي كسرناه للتو”.

الآن أصبح لدينا المكونات الأربعة لإدارة المخاطر: حجم الميزانية وسعر الدخول ووقف الخسارة وحجم المخاطرة. والوقت لإستخدام الآلة الحاسبة.

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الآن لمعرفة حساب مقدار المال المسموح لك بالاستثمار في هذه الصفقة.

حجم الصفقة = (حجم المخاطرة * الميزانية) / (سعر الدخول – وقف الخسارة)

على سبيل المثال: إذا كان لديك ميزانية قدرها 1000 دولار وترغب في شراء وحدات بيتكوين مقابل 2300 دولار مع وقف خسارة عند 2200 دولار وخطر بنسبة 1 في المئة ، فهذا يعني: حجم الصفقة هو (1 في المئة * 1000 دولار) / (2300 دولار – 2200 دولار) = 10 دولارات / 100 دولار = 0.1.

إذا مسموح لك في هذا المثال بشراء 0.1 وحدة بيتكوين لهذه الصفقة.

يجب عليك إجراء هذا الحساب قبل كل عملية تداول! حتى لو قمت بذلك، فستواجه أخطاء في بعض الأحيان، لكن إدارة المخاطر ستساعدك على المحافظة على رأس مالك. الشجاعة ستصرخ فيك لتحمل مخاطر أكبر، لأنك متأكد جدًا من تنبؤك. ولكن تذكر دائماً, للنجاح يجب عليك الإلتزام بوقف الخسارة والاستراتيجية الخاصة بك.

قبل الدخول في صفقة، يجب أن يكون لديك أيضًا سعر مستهدف في الاعتبار للبيع. يجب أن تكون مضاعفة للخطر. إذا كنت تخاطر بنسبة 1 في المئة من رأس مالك، فيجب أن يكون الربح المحتمل 2 – 3 في المئة من رأس مالك. إذا كانت الهدف لتحقيق الربح مساوي لوقف الخسارة, فيجب عليك الابتعاد عن التداول وتجاهل هذه الصفقة.

هذا لا يعني أنك ستصل دائمًا إلى هدفك أو تخسره. يُسمح لك بتتبع وقف الخسارة أو الخروج مبكرًا يدويًا. ومع ذلك، يجب أن يكون الهدف ممكنًا بالنظر إلى تقلبات السوق الذي تتواجد فيه.

مستوى المخاطرة

حسنًا، لقد بعدت عن الخطة وتجاهلت الاستراتيجية الخاصة بك. لقد دخلت الصفقة دون العناية الواجبة. ايا كان. ما مقدار المخاطر التي تحملتها للتو؟

أنت تعرف ميزانيتك وسعر الدخول وحجم الصفقة. عليك بشكل سريع تحديد وقف الخسارة التالي للصفقة. ما هو مقدار الخطر؟

المخاطرة = (حجم الصفقة * (نقطة الدخول – وقف الخسارة)) / الميزانية

على سبيل المثال، اشتريت 0.3 بيتكوين بسعر 2500 دولار بميزانية قدرها 1000 دولار. وقف الخسارة هو 2345 دولارًا. هذا يعني أن الخطر هو (0.3 * 155 دولار) / 1000 دولار = 4.64 في المئة.

الآن بالنسبة لبعض الأشياء الجيدة التي لا يمكن استخدامها عمليًا، إلا أن المفاهيم سليمة. قد يتسائل القارئ لماذا 1 في المئة خطر؟ هل هي مجرد قاعدة. هل هناك نسبة مثالية؟ من الناحية النظرية، نعم هناك. يمكننا استخدام معيار كيلي. والصيغة بسيطة:

الخطر = p-((1-p)/r

الحصول على تلك المتغيرات p و r صعب. عليك أن تعرف معدل الربح الخاص بك، وهو عدد مرات الوصول إلى أهدافك. أنت بحاجة أيضًا إلى نسبة الربح إلى الخسارة، وهو متوسط ​​الربح لكل عملية تداول.

على سبيل المثال، إذا حققت أرباح بنسبة 47 ٪ من الوقت وحققت نسبة 117 ٪ من متوسط رأس مالك, فإن المخاطرة المثالية هي 1.7 ٪.

في الممارسة العملية، أنت لا تعرف حقًا هذا الأمر بالتحديد أو متغيرات p و r، لذا ننصح بالإلتزام بـ 1 في المئة كأساس إدارة المخاطر.