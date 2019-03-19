منصة Cryptopia ستقوم بتعويض المستخدمين المتضررين من عملية الإختراق

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية و بالتحديد المهتمين بقضية إختراق منصة تداول العملات الرقمية الشهيرة Cryptopia ، و التي حدثت في شهر يناير من العام الجاري ، نشر فريق منصة Cryptopia بيانا جاء فيه أن المنصة لم تفتح للتداول بعد ، و لكن الإدارة قامت بوضع خطة لتعويض المستخدمين المتضريين من حادثة الإختراق ، و التي نتج عنها سرقة نحو 16 مليون دولار من العملات الرقمية .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري مع ترجمة بيان المنصة الرسمي .

” تفاصيل التقرير ”

من أكثر من خمسة عشر يوما منذ أن ألمحت منصة Cryptopia إلى نيتها لتعويض المستخدمين المتأثرين بعملية الإختراق الأمني للمنصة ، و التي كانت قد حدثت في منتصف شهر يناير الماضي ، حيث أكدت منصة تداول العملات الرقمية المخترقة للعملاء أنها سوف تقدم “تعويضا – Rebate ” – دون تحديد ماهية هذا التعويض – ، و قد تم الكشف عن ذلك التعويض فيما بعد في بيان تم إرساله إلى المستخدمين عبر البريد الإلكتروني جاء فيه ما يلي :

سيكون هناك تعويض لمستخدمي المنصة الذين فقدوا أموالهم للأسف في عمية الإختراق ، و نحن نعمل من خلال قسم الخدمات اللوجستية على إتمام هذا الأمر من أجل ضمان أن تتم العملية بطريقة عادلة ، و متوافقة مع القوانين المحلية .

منصة تداول العملات الرقمية Cryptopia التي تتخذ مقرها في دولة نيوزلاندا لم يبدأ التداول عليها بعد – مصدر الصورة : Shutterstock

و فيما يلي نص بيان فريق منصة Cryptopia الموجود على الرابط التالي بالكامل لمن يريد الإطلاع عليه :

نكتب لكم هذه الرسالة من أجل إطلاعكم على التقدم الذي نحرزه بعد حدث الإختراق الأمني للمنصة الذي وقع في تاريخ 14 يناير 2019 ، و ربما تكون قد سمعت بتعليقات مختلفة حول هذا الحدث بإعتباره عملية إحتيال ، و هروب ” exit scam ” من المنصة ، و لكن رجاء كن مطمئنًا إلى أننا ملتزمون بنسبة 100 في المائة بإعادة فتح منصة التداول ، و بمستوى أكبر ، و أفضل ، لمواصلة التداول في المنصة . في تاريخ 14 يناير 2019 ، لاحظنا العديد من المعاملات المشبوهة ، و من ثم وضعنا موقع المنصة في وضع الصيانة Maintenance ، و ذلك لمنع تعرض أي أموال إضافية للخطر قدر الإمكان .

و قمنا بإبلاغ وكالات إنفاذ القانون المحلية ، و الدولية بالأمر ، و تم إغلاق مكاتبنا ، و لم يكن موقع المنصة متاحًا إلا لعدد صغير جدًا من الموظفين ، و وكالات تطبيق القانون . لقد إلتزمنا في المنصة بجميع الطلبات القانونية حتى لا نشوه المشهد ، و نتيجة لذلك ، تم إرسال العديد من موظفينا إلى منازلهم ، و بأجر كامل ، و أنظمتنا لم يكن الوصول إليها ممكنًا . بعد ذلك تم السماح لنا بإمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة في تاريخ 14 فبراير 2019 ، و كانت هذه هي المرة الأولى منذ حدث الإختراق التي يمكننا فيها البدء في تقييم تأثير الضرر .

لدينا خطة شاملة لإعادة تشغيل منصة Cryptopia ، و مع ذلك ، هذا العمل يعتبر شاق للغاية ، و يستغرق الكثير من الوقت ، و ذلك لأننا نقوم بإعادة بناء خدمتنا بشكل فعال من الألف إلى الياء مرة أخرى .

و منذ أن تم إرجاع إمكانية الوصول إلى موقع المنصة ، اتخذنا خطوات مهمة لإستئناف الخدمة .

نستعرض معكم هذه الخطوات فيما يلي :

Read only site موقع إلكتروني للقراءة فقط : أصبح الموقع الإلكتروني في وضع القراءة فقط يعمل الآن بشكل حي ، و هو يعرض أرصدة المستخدمين في المنصة و التي كانت بتاريخ 14 يناير 2019 ، و يرجى استخدام هذا الموقع لإعادة تعيين كلمات المرور ، و بيانات اعتماد كود التحقق و المصادقة الثنائية 2FA .

إلغاء أوامر التداول : نحن على دراية بتقلبات الوضع في سوق العملات الرقمية ، و بناء على ذلك فإن قدرة المستخدمين على إلغاء أوامر التداول القائمة لديهم أصبحت الآن تعمل بشكل مباشر ، و لا تزال أكواد برمجة التطبيقات ” مفاتيح API ” معطلة ، لذلك ستحتاج إلى إلغاء أوامر التداول الخاصة بك من خلال الموقع الإلكتروني .

تحديثات على حساب تويتر : نحن نقوم بإستمرار بتحديث صفحة تويتر الخاصة بنا بتحديثات عن التقدم الذي نحرزه ، و يرجى توخي الحذر من حسابات Cryptopia المزيفة على موقع twitter ، و حساب تويتر الرسمي لدينا هو Cryptopia_NZ ، و يمكن العثور على صفحتنا من هنا.

لا يتم إيداع أموال جديدة في المنصة : نتيجة للمحافظ الجديدة في المنصة ، يرجى الإمتناع فورًا عن إيداع الأموال في عناوين محافظ Cryptopia القديمة .

سوف يكون هناك تعويضا rebate للعملاء الذين فقدوا أموالهم للأسف ، و نحن نعمل من خلال الخدمات اللوجستية على هذا الأمر لضمان تحقيقه بطريقة عادلة ، و متوافقة مع القوانين المحلية .

فريق الدعم لدينا يعطي الأولوية لتذاكر الدعم الخاصة بأكواد التحقق 2FA ، و إعادة تعيين كلمة المرور من أجل السماح لعملائنا بأن يكونوا مستعدين للتداول في المنصة عندما نبدأ العمل بشكل حي .

إذا كنت قد احتفظت بأرصدة من العملات الرقمية في المنصة ، و قد ضاعت في حدث الإختراق ، فسوف تبدأ في رؤية خيار السحب Withdraw على حسابك لتلك العملات ، و لكن لن تكون أداة TXID الخاصة بالسحب موجودة على الشبكة ، و لكنها ستوضح بالتفصيل كيف تأثرت العملة في عملية الإختراق .

بالنسبة إلى كل عملية سحب ، فسوف ترى أيضًا عملية إيداع لاحقًا برمز ( deposit of Cryptopia Loss Marker – CLM ) ، كما أن كود الـ TXID الخاص بتلك العملية لن يكون موجودًا على إحدى الشبكات ، و لكنه سيوضح بالتفصيل العملة التي تمثل خسارة لها .

للعلم فإن CLM ليست عملة رقمية ، و لا يمكن تداولها حتى الآن ، إنها فقط مجرد رقم في قاعدة البيانات يمثل حجم الخسارة لكل عملة لكل مستخدم بالدولار النيوزيلندي $NZD في وقت الحدث .

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و لا تزال هناك خطوات يجب اتخاذها للتأكد من أننا نسلك طريقًا قانونيًا نحو خطة التعويض .

سنرسل إليك رسالة بريد إلكتروني مرة أخرى قريبًا مع مزيد من التفاصيل حول التعويضات ، و التواريخ المتوقعة لعودة التداول في المنصة مرة أخرى يرجى العلم بأننا نأمل في تحقيق ذلك بنهاية الشهر الجاري .

و نيابةً عن فريق الإدارة ، و جميع الموظفين في منصة Cryptopia ، نريد أن نشكركم على دعمكم الثابت لنا و تهدف منصة Cryptopia إلى أن تكون منصة تداول للعملات الرقمية شفافة ، و صادقة ، مع أفضل العملاء في العالم .

تحيات فريق المنصة لكم .

Rob (Hex) Dawson بالنيابة عن فريق إدارة منصة Cryptopi

نقلنا لكم بيان منصة Cryptopia في الخليج 365 الإخباري ، و نشعر بالأسف لكل من تضرر من عملية الإختراق و نتمنى أن تقوم المنصة بالتعويض المناسب .

و الآن عزيزي القاري ؟! ماذا ترى في عمليات إختراق منصات تداول العملات الرقمية ، و إلى أى مدى يمكن أن تؤثر هذه الأحداث على سمعة السوق ، و العملات الرقمية بشكل عام ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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