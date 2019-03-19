هاكر يقوم بنقل أكثر من 25,000 ايثيريوم لأحد المواقع المتخصصة في إخفاء العمليات

تم نقل أكثر من 25,000 من عملة الإيثيريوم (ETH) التي تم سرقتها من منصة “Bancor”، إلى عنوان آخر ينتمي إلى الهاكر.

وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن Trustnodes، أرسل الهاكر ما يصل إلى 25,500 من عملة الإيثيريوم إلى أحد المواقع المتخصصة في إخفاء عمليات التحويل. من أجل عدم لفت الانتباه وتعقيد عملية تتبع الأموال، ويهدف بذلك إلى إرسال مبالغ صغيرة من الإيثيريوم ETH ليصعب تعقبها ويعيد تجميعها في وقت لاحق.

قرر أحد المتسللين الذين هاجموا منصة Bancor العام الماضي وتمكنوا من جمع مبلغ كبير من الأموال من منصة Bancor نقل 25,500 ETH وإرسالهم إلى خدمة إخفاء الهوية. وتم تفسير هذا أن المتسلل يحاول التشويش على مسار الأموال وفقدان الأمل في استعادتها و أن يتوقف الأفراد عن الاهتمام بالعناوين التي يديرها.

في يوليو 2018، سُرق مبلغ 23 مليون دولار من الايثيريوم (ETH) من منصة Bancor. ليس من الواضح كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى المفتاح الخاص بالتطبيق. ويُعد المهاجمون ما زالوا مجهولين. تجدر الإشارة إلى أن منصة Bancor اللامركزية لم تخسر فقط 25,500 وحدة للإيثيريوم، ولكن أيضًا 2.3 مليون من عملة Bancor ورمزها (BNT) و 230 مليون من عملة Pundi X ورمزها (NPXS).

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وفقًا لـ Bancor، تم اختراق المحفظة التي تم استخدامها لترقية بعض العقود الذكية بواسطة المهاجمين. قد يكون من الصعب على المهاجم إنفاق الأموال لوجود محاولات لتتبع ومعرفة من هو الهاكر، وفي نهاية المطاف، تأمل المنصة أن تستعيد الأموال. في الواقع ، هذا يبدو مستحيلا.

هناك العديد من المستخدمين الذين يقومون بالتحقق ومتابعة العناوين المرتبطة بالهاكرز والهجمات الأخرى التي أثرت على سوق العملات المشفرة ونزاهتها.

كانت هناك العديد من الهجمات التي أثرت على ساحة الكريبتو و منصات التداول المختلفة. كان أحد أحدث مجموعات الهاكرز قد قامت بالمشاركة في عملية اختراق بورصة Cryptopia وهي منصة تداول مقرها نيوزيلندا.

في وقت سابق من هذا العام، تمكن المهاجم من سرقة أكثر من 2.4 مليون دولار من الايثيريوم (ETH) وغيرها من العملات الرقمية. لا تزال الشركة تحاول استرداد الأموال وإجراء تقييم مناسب لعواقب الهجوم.