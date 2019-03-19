“مينا باي” يطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لبناء مجتمع غير نقدي

بيان صحفي – مع ظهور قطاع التكنولوجيا المالية “الفينتيك” على مستوى عالمي، بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستفادة من هذه الطفرة.

حيث تنوي شركة “MenaPay” الناشئة في دبي برقمنة الأموال من خلال التكنولوجيا القائمة على أساس البلوكشين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تطوير تجربة الدفع في المنطقة. وأعلنت الشركة أن التطبيق أصبح الآن جاهزًا للتحميل على App Store و Google Play.

حوالي 62 في المئة من الأشخاص البالغين لديهم حساب في المؤسسات المالية مثل البنوك والاتحادات الائتمانية أو من خلال الهاتف المحمول ؛ في البلدان النامية 54 في المئة من الأشخاص البالغين لديهم حساب ؛ لكن في الشرق الأوسط ، 14في المئة فقط من البالغين لديهم حساب ، و هذا الرقم لم يتغير منذ عام 2011. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة مينا باي, Tolga Odoğlu, “سيتمكن الأشخاص من التسوق وإرسال الأموال دولياً في غضون ثوانٍ وبأقل الرسوم التي توفرها حلول الدفع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن توفر شبكة الموزعين والتجار لدينا سيخلق فرصة لكسب دخل إضافي وقبول المدفوعات من خلال رموز QR ، وتجنب أي مضاعفات دفع وبإمكانهم تتبع أداء أعمالهم من خلال لوحة تحكم التطبيق.”

وأضاف: “نتوقع حل مشكلة تسييل كل من الأعمال التجارية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت وأن نكون الشركة الرائدة في إنشاء مجتمع غير نقدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ابتداءًا من اليوم الأول من إطلاق التطبيق ، وصل مشروع MenaPay إلى أكثر من 1500 مستخدم. “

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مزودي خدمات الدفع (PSP) تميزو بنمو سريع، ودمجوا مجموعة متنوعة من الخدمات في منصة واحدة. من المتوقع أن تحصل صناعة التكنولوجيا المالية “الفينتيك” على رؤية رائعة بحلول عام 2020 وأن تدخل الشركات الناشئة للموجة الثانية للحاق بآخر تطورات صناعة التكنولوجيا المالية.

حول MenaPay: تستبدل MenaPay نظام الدفع التقليدي بواسطة العملات الرقمية المدعومة بالكامل بتقنية البلوكتشين، حيث توفر بوابة دفع آمنة وشفافة لتمكين معاملات P2P في كل جانب من جوانب الحياة اليومية.