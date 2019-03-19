عملة الستيلار XLM تقفز للأعلى بعد خبر إضافتها لتطبيق منصة Coinbase

شهدت العملة الرقمية ستيلار بالرمز XLM إرتفاعا قليلا على إثر خبر إضافتها في تطبيق منصة تداول العملات الرقمية الأمريكية الشهيرة Coinbase و موقعها الرسمي .
في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .
” تفاصيل التقرير ”
إكتملت عملية إدراج العملة الرقمية ستيلار XLM في منصة Coinbase التي تخضع للإطار التنظيمي ليتم طرحها بمنصة تداول العملات الرقمية Coinbase.com بعد إتمام الخطوات .
أعلنت منصة تداول العملات الرقمية – التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها – منذ ساعات أن العملة الرقمية ستيلار XLM أصبحت متوفرة في الوقت الحالي ، على موقع منصة Coinbase الإلكتروني ، و تطبيقات الأجهزة المحمولة ، و ذلك بعد ما يقرب من خمسة أيام من إطلاق العملة الرقمية على منصة Coinbase Pro التابعة لها .
و نشر حساب منصة Coinbase تغريدة على موقع تويتر أعلن فيها عن بدأ عمليات الشراء و البيع ، و إرسال و إستقبال و تخزين العملة الرقمية ستيلار XLM .
عملة Stellar الرقمية أصبحت متاحة حاليا على الموقع الإلكتروني لمنصة Coinbase ، و تطبيقات الهاتف المحمول للمنصة – المصدر : Coinbase/Twitter
حقق سعر العملة الرقمية Stellar حركة صعود صغيرة لكن ملحوظة ، في الساعات التي سبقت بيان منصة Coinbase ، و بعد وقت قصير من الساعة 11:30 بالتوقيت العالمي ، تم تداول عملة XLM بمتوسط عام قدره 0.109 دولار ، و ذلك وفقًا لـبيانات موقع CoinMarketCap ، و بحلول الساعة 13:00 ، وصل سعر عمة XLM إلى 0.113 دولار حيث واصلت العملة على التداول حول هذا السعر في وقت كتابة التقرير الأصلي .
عملة Stellar تحقق إرتفاع بسيط و لكن ملحوظ قبل إعلان خبر منصة Coinbase بساعات قليلة – المصدر : Coinmarketcap
عادةً ما تجذب قفزة الصعود القليلة مثل هذه النسبة 3.7 في المائة القليل من الإهتمام ، و لكن من الجدير بالملاحظة أن منصة Coinbase قد واجهت إتهامات بالتداول من الداخل Insider Trading فيما يتعلق بعمليات إطلاق العملات الرقمية و التوكنز في منصتها ، و خاصة فيما يتعلق بإضافة عملة البيتكوين كاش على المنصة ، و التي حدثت في ذروة إزدهار العملات الرقمية في عام 2017 .
و ادعت الشركة أنهم لم يعثروا على أي دليل على إنتهاك موظفيها لسياسة الشركة من خلال التداول على الإعلان في وقت مبكر قبل إصدار الإعلان ، و مع ذلك ، غيرت منصة Coinbase خطوات عملية إدراج العملات في المنصة في أعقاب هذه الفضيحة في محاولة من إدارتها لتكون أكثر شفافية .
و من بين أشياء أخرى ، نشرت الشركة مقالة في شهر ديسمبر من عام 2018 تخبر فيه المستخدمين بأنها كانت “تستكشف” خيار دعم المنصة لعملة XLM ، و أكثر من عشرين عملة رقمية أخرى. ويبدو أن هذه التحركات ، و ذلك إلى جانب العدد المتزايد من العملات الرقمية المتاحة حاليا من خلال المنصة .
و جاءت حركة الصعود البسيطة هذه لعملة XLM على مساعدة المنصة في تخفيف من ما يسمى ب ” Coinbase Effect ” أي التأثير الذي يتسبب في إرتفاع أسعار الأصول الرقمية بسبب الأخبار – أو حتى الشائعات – عن إدراجها في منصة تداول العملات الرقمية Coinbase .
هذا و لا يوجد هناك أي دليل على أن توقيت إرتداد عملة XLM اليوم كان أكثر من مجرد صدفة ، و مع ذلك ، على الرغم من أن حركة الصغود قد تكون ضئيلة ، إلا أنه من الصعب تجاهل قفزة عملة XLM في مرحلة الـ Pre – Listing ما قبل الإدراج ، و لا سيما عند مقارنتها بالأسعار الثابتة في جميع أنحاء الرسم البياني لحركة سعر العملة صاحبة القيمة السوقية الاجمالية التقديرية الكبرى High Market Cap .
و الآن عزيزي القاري ، ما رأيك فيما يسمى Coinbase Effect ؟! و هل يكون للمنصة دور في ذلك ؟ و ما هي العملة الرقمية التي تتمنى اضافتها لمنصة Coinbase في الفترة القادمة ؟؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .
المصدر : ccn.com
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