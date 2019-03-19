7 علامات تدل على أنك مدمن على العملات الرقمية والكريبتو

هل سعر البيتكوين هو آخر ما تبحث عنه قبل النوم وأول شيء تقوم بالبحث عنه عند الاستيقاظ في الصباح؟ هل تبقي دائمًا علامة تبويب موقع “CoinMarketCap” مفتوحة في متصفحك؟ هل من الصعب الانتباه إلى المحادثات ما لم يكن الموضوع مختص بالبلوكشين أو العملات الرقمية؟ آسف لإخبارك هذا ولكن يبدو انك مدمن على العملات الرقمية.

الشيء الجيد هو أن هناك تدابير يمكنك اتخاذها لكبح هذه العادات الغير صحية في تداول العملات المشفرة – أو هذا ما ذكره مجموعة من معالجي السلوك في اسكتلندا.

لقد تحدث خبراء من مستشفى Rehab Clinic في مستشفى Castle Craig حول الأعراض الأكثر شيوعًا لتحديد ما إذا كنت مدمن على العملات الرقمية – وكيف يمكنك اكتشافها. يجدر بالإشارة إلى أن عيادة “Castle Craig” هي مخصصة لإعادة تأهيل السلوك في “اسكتلندا” وسعت مؤخرًا لمساعدة الأفراد على محاربة هوسهم بتداول العملات الرقمية.

لذلك، من دون المزيد من اللغط، إليك سبع علامات من العلامات الأكثر شيوعًا التي قد تشير إلى أنك مدمن على العملات الرقمية، وهي التي حددها المعالج في مستشفى “Castle Craig” الدكتور شيريس بورن :

إنفاق الكثير من الوقت على نشاط التداول في العملات الرقمية، والتحقق من الأسعار والتفكير المستمر في النشاط.

التفرغ لها وعدم القيام بمهن أخرى مثل العمل والتواصل الاجتماعي وممارسة الرياضة.

الديون والمشاكل المالية الناجمة عن الخسائر المتكبدة عند المضاربة والتداول.

الكذب على الأصدقاء والعائلة حول أنشطة أو مشاكل الفرد (إخفاء مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص في التداول عبر الإنترنت، على سبيل المثال).

تقلب المزاج، ومشاعر اليأس والاكتئاب متأثرا بسوق العملات الرقمية.

القلق، مما يؤدي إلى أعراض جسدية مثل التعرق والهزات.

وجهات نظر غير واقعية مثل “إن الحظ يخالفه” ، مطاردة الخسائر ، معتقدًا أن دوره هو الفوز في المرة القادمة.

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لسوء الحظ، يشير “بورن” إلى أن الإلمام بالأعراض بأنك مدمن على العملات الرقمية قد لا يكون دائمًا كافيًا للحصول على المسار الصحيح. في الواقع، المدمنون يجدون صعوبة في الاعتراف بمثل هذه العلامات في أنماطهم السلوكية.

وقال بيرنز لموقع Hard Fork “الشخص الذي يتداول قد يكون غير مدرك لهذه الآثار السلبية كونه مدمن على العملات الرقمية، خاصة إذا كان يتداول بنجاح ويحقق أرباحًا”. “يمكن أن تحدث عواقب كبيرة مستقبلاً مثل الإفلاس والتحديات النفسية، وأحيانًا بسرعة مدمرة.”

وفقًا للمعالج، كل شخص عرضة لأن يصبح مدمن على العملات الرقمية – حتى أولئك الذين يتداولون في أوقات فراغهم. تتفاقم المشكلة بشكل أكبر بسبب اللوائح المخففة وحاجز الدخول المنخفض للمتداولين (غالبًا ما يستغرق الأمر بضع دقائق لفتح حساب جديد في أحد منصات تداول العملات الرقمية).

“من ملاحظاتنا، قد يبدأ الناس التداول في العملات المشفرة كنشاط ترفيهي، بدوام جزئي، لكنهم يصبحون مدمنين على النشاط بسبب طبيعته التي تسبب الإدمان” ، أوضح “يورن” في رسالة إلكترونية إلى Hard Fork. “على عكس تداول الأسهم العادي، فإن تداول العملات المشفرة يخضع لسوء التنظيم وغالبًا ما يكون غير مفهوم بشكل جيد ولكنه مجال ومحفز بسبب التقلبات الكبيرة في الأسعار التي تحدث مما قد يجعل المتداول مدمن على العملات الرقمية بشكل أسرع”.