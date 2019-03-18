لماذا قد يكون التبني المؤسسي أمراً سيئاً بالنسبة لبيتكوين؟

إذا كانت الضوضاء الأخيرة التي خرجت من وول ستريت تعني شيئاً ما ، فيبدو أن عام 2019 يتشكل ليكون عام المؤسسات بالنسبة لبيتكوين و العملات الرقمية.

ومع ذلك ، فإن قدوم المؤسسات وصعودها فوق هذا التل يمثل سيفاً ذا حدين. من ناحية ، من شبه المؤكد أن الأسعار سوف تضخ على المدى القصير إلى المتوسط ، حتى لو كان ذلك فقط من خلال إنخراطها في المجال لوحده.

ومن ناحية أخرى ، يبدو أننا بصدد الترحيب بذلك العدو ذاته الذي تم إعداد العملة الرقمية لهزيمته – خطوط الدم القديمة المتجذرة في النخبة المالية.

لذا ، نعم ، إن المؤسسات آتية لقطاع العملات الرقمية بكل تأكيد ، وإذا كنت تعتقد أن هذا أمرُُ جيد ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للتساؤل حول أين يكمن ولائك بالتحديد !.

بورصة Gemini ، منصة تداول العملات الرقمية التي أسسها التوأمان وينكليفوس ، تروج لمكانتها كمنصة “منظمة” لجذب المؤسسات. | المصدر: شترستوك

يُطلق مفهوم “نافذة أوفرتن” على مجموعة الأفكار التي من المتقبل لدى الرأي العام مناقشتها. وهو مصطلح سياسي في الأساس ، وبشكل مبسّط قد تكون هناك أراء كثيرة للناس عامة حول قضية ما ، ولكن الأفكار التي يتم مناقشتها لدى العامة حول هذه القضية والتحدث فيها ، هي فقط القلة القليلة من الأفكار التي هي داخل النافذة.

ألقي نظرة على الصورة للتوضيح؛ يمثل الخيارين الثاني و الثالث الإطار المقبول والطبيعي لدى العامة حول قضية ما.

في حين أن المواضيع خارج النافذة ليس بالضرورة أن تكون محظورة أو خاضعة للرقابة – قد تكون فقط مدفونة عميقاً لدرجة أن معظم الناس لا يعرفون بوجودها. ليس حتى عندما تتعثر بها بعد سنوات في زاوية ظليلة من الإنترنت ، وعادةً ما يتم تقديمها في صورة حبة بلون أحمر الشفاه.

وكما سبق أن رأينا فيما يتعلق باليتكوين ، عندما يكون لدى الناس مصلحة راسخة في حماية معتقداتها ، سوف يقومون بكل سرور بإجراء تعديلات على طول و عرض نافذة أوفرتن للحفاظ على مجال الرؤية حسب رغبتهم.

إن غض الطرف عن التعليقات غير المواتية حول العملات رقمية ليس بالسلوك المفاجئ لدى مجتمع العملات الرقمية ، خاصةً عند النظر إلى قدر حرص مقتني العملات الرقمية على حماية إستثماراتهم. ولكن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الرقابة المتفشية على بيتكوين لم تبدأ إلا عند وصول المؤسسات.

هذه المؤسسات هي الداعم المالي وراء مجموعة التطوير الرائدة في بيتكوين – والتي تعرف بـ Blockstream. وتشمل AXA Venture Partners ، الجناح الإستثماري لمجموعة AXA – ثاني أكبر شركة للخدمات المالية في العالم.

وقد ساعدت شركة Blockstream في توجيه تطوير البيتكوين منذ عام 2016 ، وإذا لم تكن تعرف هذه المعلومة من قبل ، فقد يكون ذلك بسبب ضبط نافذة أوفرتون بشكل ضيق الأفق بحيث لا ترى ذلك.

ودون الخوض في الحديث عن مؤامرة ، تُقدم الرقابة على بيتكوين طعماً لكيفية تفاعل المؤسسات (الأموال القديمة) مع المُثل العليا للعملة الرقمية ، المتمثلة في المصدر المفتوح و اللامركزية. يسخرون بك ، ثم يمضون قدماً لـ

that's correct, and an accurate quote. — Adam Back (@adam3us) October 25, 2017

الإنتعاش: إحتواء بيتكوين دون قتلها

من الصعب التصديق بأن فيسبوك كان موضع ترحيب مثل كونه تقنية المسيح. فهل من الممكن أن تجد العملات الرقمية مصيراً مماثلاً ؟ | المصدر: JOEL SAGET / AFP

“أوه ! شبكة الويب ليس الشبكة التي أردناها من جميع النواحي. “

قال تيم بيرنرزلي مبتكر الويب – هذه الكلمات في وقت سابق من هذا العام ، حيث أن الرجل الذي اخترع شبكة الويب العالمية قد عبر عن حقيقة أن الحلم الأصلي للإنترنت لم يتحقق.

كان بيرنرز لي يقارن مفاهيم أوائل التسعينيات حول ما وعد الإنترنت بأن يكون – مجانياً و مفتوحاً و مجهول الهوية و غير مركزي ، في حين أن شبكة الإنترنت التي نعرفها اليوم تخضع للرقابة و التحكم و التتبع و التجسس ، وذلك بفضل تواطؤ الحكومات و الشركات التقنية الكبرى.

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ومع ذلك ، لم تكن هناك حاجة إلى تدمير الإنترنت لفصل إمكاناتها التخريبية ؛ بل كان لا بد من البحث عن الطريقة المقبولة لفعل الأشياء.

وفي ضوء التشبيه على الإنترنت ، ففي عام 2011 ، تم الترحيب بالفيس بوك باعتباره بمثابة النبي التكنولوجي للدور غير المقصود الذي لعبه في المساعدة في تنظيم احتجاجات ميدان التحرير في مصر.

ثم سرعان ما أصبحت شبكة مارك زوكربيرج الإجتماعية واحدة من أكبر التهديدات للخصوصية في تاريخ الإنترنت في السنوات التي تلت ذلك.

العملات الرقمية هي العلاج : لكن هل سنتناول دواءنا في الوقت المناسب؟

نجاح مستقبل بيتكوين أو فشله كأداة للحرية لن يعود بكفاءة تقنيتها ، بل قد يعود إذا ما كان يمكن للناس أن أخذ الخطى نحو ذلك أو أن يتحملوا مسؤولية كونهم القائمين على الإهتمام بها. | المصدر : Shutterstock

الطريقة الوحيدة لتجنب كمين البنوك ، و العولمة ، و التيار السائد ، أن يصبح كل شخص – أياً كان – مستقلاً و مكتفياً بذاته بما يكفي لدرجة عدم الحاجة إلى شراء ما يقدموه.

في ظل هذه الظروف ، لن يكون لأي قدر من الدعاية أو فن التسويق التأثير علينا ، لأنه لن يبقى هناك فجوة في حياتنا لملئها.

فإن على آذان الثوريين أن تتحفز الآن. إن موقف الثوار إتجاه أيديولوجية سياسية يشبه إلى حد كبير موقف البيتكوين في سعيها لتحرير الجماهير من العبودية المالية.

إن مصير الثورة لا يعتمد على فعاليته كنظام للحكم ، بل يعتمد على قدرة المواطن العادي على الإرتقاء إلى مُثُله العليا. وبالتالي ، فإن نجاح بيتكوين في المستقبل كأداة للحرية أو فشلها ، لن يعود بكفاءة تقنيتها ، ولكن يتحقق ذلك إذا ما كان يمكن للناس أن يرتقوا أو يتحملوا مسؤولية كونهم القائمين على العناية بها.

في ثقافة الإعتماد الحالية ، يبدو إحتمال حدوث أي من هذه الاحتمالات ضعيفاً. حيث أن التعليم المطلوب لتعزيز هذه العقلية الجديدة للحرية المالية غير موجود في نظام المدارس العامة.

وإذا كانت الزيادة المفاجئة في إستخدام بيتكوين في فنزويلا سببها شيئُ ما ، فكما هو الحال في كثير من الأحيان بالنظر إلى التاريخ ، ربما نحتاج أولاً إلى المعاناة من الكارثة قبل أن نتمكن من رؤية أين حدث خطأ.

قد تكون هناك كارثة مشابهة أو أسوأ من تلك التي تسببت في ظهور العملة الرقمية بيتكوين على يد المخترع الغامض المدعو ساتوشي ناكاموتو في عام 2008.

من غير المحتمل أن يتأرجح النظام المالي الراسخ ويلعب إلى جانب القواعد شبه الفوضوية التي أنشأتها فرقة فظيعة من المبرمجين و السنافر . | المصدر : شترستوك

ملاحظة: إذا إنخرطت المؤسسات بهذا القطاع و إقتصر كل ما تفعله على إستخدام العملات الرقمية للتنويع و تعزيز صناديق معاشاتها التقاعدية ، فكل شيء على ما يرام. هنا ستزداد الأسعار من خلال زيادة الطلب والعرض ، وكلنا كمتبنين مبكرين سوف نجني ثمار هذا التبني على المدى الطويل.

وفي حين أن بعض عشاق بيتكوين يتوقعون مصير مماثل لنهضة قطاع العملات الرقمية في عام 2014 ، مثل ستيفان مولينوكس أحد معدني عملة البيتكوين في بدايتها.

مع ذلك ، من غير المحتمل أن يتأرجح النظام المالي القائم ويلعب مع القواعد شبه الفوضوية التي وضعتها مجموعة غريبة من المبرمجين. نعم ، سوف يستخدمون التكنولوجيا ، لكن هذا لا يعني أنهم سيلعبون وفقاً لقواعدها.

وقد شوهد هذا بالفعل مع تحول شركات مثل JP Morgan و Facebook إلى إنشاء عملات تشفير خاصة بها – استنادًا إلى بروتوكولاتها الخاصة ، مع قواعد خاصة بها.الغريب في الأمر ، أن هذا قد يكون الحل الأكثر ودية بين عالم العملات الرقمية و المؤسسات – لديهم “عملاتهم الرقمية الخاصة بهم” ، ونحن نحتفظ بالشيء الحقيقي.

المصدر : CCN

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