لماذا قد يكون التبني المؤسسي أمراً سيئاً بالنسبة لبيتكوين؟

إذا كانت الضوضاء الأخيرة التي خرجت من وول ستريت تعني شيئاً ما ، فيبدو أن عام 2019 يتشكل ليكون عام المؤسسات بالنسبة لبيتكوين و العملات الرقمية.

ومع ذلك ، فإن قدوم المؤسسات وصعودها فوق هذا التل يمثل سيفاً ذا حدين. من ناحية ، من شبه المؤكد أن الأسعار سوف تضخ على المدى القصير إلى المتوسط ، حتى لو كان ذلك فقط من خلال إنخراطها في المجال لوحده.

ومن ناحية أخرى ، يبدو أننا بصدد الترحيب بذلك العدو ذاته الذي تم إعداد العملة الرقمية لهزيمته – خطوط الدم القديمة المتجذرة في النخبة المالية.

لذا ، نعم ، إن المؤسسات آتية لقطاع العملات الرقمية بكل تأكيد ، وإذا كنت تعتقد أن هذا أمرُُ جيد ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للتساؤل حول أين يكمن ولائك بالتحديد !.

بورصة Gemini ، منصة تداول العملات الرقمية التي أسسها التوأمان وينكليفوس ، تروج لمكانتها كمنصة “منظمة” لجذب المؤسسات. | المصدر: شترستوك

يُطلق مفهوم “نافذة أوفرتن” على مجموعة الأفكار التي من المتقبل لدى الرأي العام مناقشتها. وهو مصطلح سياسي في الأساس ، وبشكل مبسّط قد تكون هناك أراء كثيرة للناس عامة حول قضية ما ، ولكن الأفكار التي يتم مناقشتها لدى العامة حول هذه القضية والتحدث فيها ، هي فقط القلة القليلة من الأفكار التي هي داخل النافذة.

ألقي نظرة على الصورة للتوضيح؛ يمثل الخيارين الثاني و الثالث الإطار المقبول والطبيعي لدى العامة حول قضية ما.

في حين أن المواضيع خارج النافذة ليس بالضرورة أن تكون محظورة أو خاضعة للرقابة – قد تكون فقط مدفونة عميقاً لدرجة أن معظم الناس لا يعرفون بوجودها. ليس حتى عندما تتعثر بها بعد سنوات في زاوية ظليلة من الإنترنت ، وعادةً ما يتم تقديمها في صورة حبة بلون أحمر الشفاه.

وكما سبق أن رأينا فيما يتعلق باليتكوين ، عندما يكون لدى الناس مصلحة راسخة في حماية معتقداتها ، سوف يقومون بكل سرور بإجراء تعديلات على طول و عرض نافذة أوفرتن للحفاظ على مجال الرؤية حسب رغبتهم.

إن غض الطرف عن التعليقات غير المواتية حول العملات رقمية ليس بالسلوك المفاجئ لدى مجتمع العملات الرقمية ، خاصةً عند النظر إلى قدر حرص مقتني العملات الرقمية على حماية إستثماراتهم. ولكن هناك أدلة كثيرة تشير إلى أن الرقابة المتفشية على بيتكوين لم تبدأ إلا عند وصول المؤسسات.

هذه المؤسسات هي الداعم المالي وراء مجموعة التطوير الرائدة في بيتكوين – والتي تعرف بـ Blockstream. وتشمل AXA Venture Partners ، الجناح الإستثماري لمجموعة AXA – ثاني أكبر شركة للخدمات المالية في العالم.

وقد ساعدت شركة Blockstream في توجيه تطوير البيتكوين منذ عام 2016 ، وإذا لم تكن تعرف هذه المعلومة من قبل ، فقد يكون ذلك بسبب ضبط نافذة أوفرتون بشكل ضيق الأفق بحيث لا ترى ذلك.

ودون الخوض في الحديث عن مؤامرة ، تُقدم الرقابة على بيتكوين طعماً لكيفية تفاعل المؤسسات (الأموال القديمة) مع المُثل العليا للعملة الرقمية ، المتمثلة في المصدر المفتوح و اللامركزية. يسخرون بك ، ثم يمضون قدماً لـ

