ما هي حقيقة الأخبار السلبية (FUD) حول مشروع كاردانو وعملة (ADA) الرقمية

مشروع “كاردانو” يعد أحد المشاريع الواعدة والمعروفة في صناعة البلوكشين والعملات الرقمية. كما أن الإنطباع العام حول المشروع وعملة (ADA) إيجابيًا، ولدي “كاردانو” بعض الأساسيات المدهشة التي تدعمها. ومع ذلك، حتى مع تحسن المشروع، تتطور الاخبار السيئة (FUD) حول هذا المشروع.

أحد الاخبار السلبية (FUD) الشائعة التي يتم إلقاؤها على مشروع الكاردانو هو أن المشروع مجرد مشروع علمي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع. يستخدم هذا الخبر السلبي (FUD) عادة للقول أن “كاردانو” Cardano يتكون من أوراق علمية وعلى وشك الفشل. ولكن هل هذا هو الحال بالفعل؟

على مدار العام الماضي ، حققت كاردانو (ADA) تقدماً هائلاً من حيث التطوير التقني. في الوقت الحالي، هم في طور إطلاق منتج شيلي “Shelley” مما يؤدي إلى إضفاء “اللامركزية” على شبكة الكاردانو. علاوة على ذلك، حققت “إيمورجو” إحدى المنظمات العاملة في كاردانو ، تقدماً هائلاً من حيث تحفيز تبني التطبيقات اللامركزية (Dapps) على بلوكشين كاردانو.

حتى الآن، تم تمويل العديد من المشاريع لبناء النظام البيئي للمشروع. ومن المثير للاهتمام، أن هذه ليست مجرد مقامرة “dApps” كما هو الحال مع معظم الشبكات الأخرى، فهذه المشاريع التي تم دعمها لديها فرصة حقيقية للتنافس في الصناعات الرئيسية.

المصدر الآخر للخبر السئ حول كاردانو (ADA) هو أنه لا يمكن حتى تشغيل محفظة Daedalus الخاصة بها بشكل صحيح وأنها تحتوي على أخطاء. خلقت مشاكل المزامنة لهذه المحفظة الكثير من الاخبار السلبية (FUD) حول هذا المشروع وعملة (ADA) الرقمية. ومع ذلك، هذا ليس سببا كافيا لإزالة كاردانو (ADA) من المشهد.

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ذلك لأن أي شخص لديه مشاكل مع هذه المحفظة يمكنه دائمًا استخدام Yoroi ، وهي محفظة خفيفة. في جوهرها، لا يمكن لأحد أن يدعي جديا أنه يفتقر إلى مكان لتخزين رموز كاردانو (ADA) بسبب مشاكل المحفظة. إلى جانب Yoroi ، يمكن للمرء تخزين عملة كاردانو (ADA) في محفظة ورقية، أو حتى على Trezor.

ارتباط المشروع بـ “Trezor” يراه البعض أنه خبر سلبي (FUD) حيث أنه لم يتم دمج كاردانو بعد في Ledger Nano ، ولكن تمت إضافة الكثير من العملات الرقمية الأخرى عليه. ومع ذلك، مثل كل أخبار (FUD) الأخرى، يجري تكامل دفتر الأستاذ Ledger، ووفقًا للفريق، فإنه سيكون جاهزًا في وقت قريب. تنتشر التكهنات حول إمكانية الإعلان عن ذلك خلال قمة كاردانو في أبريل القادم. ولكن ، حتى لو لم يحدث ذلك قريبًا بما فيه الكفاية، فإن تكامل دفتر الأستاذ ليس له علاقة بتقدم كاردانو (ADA). إنها مجرد محفظة وفي هذه المرحلة، تعد أماكن تخزين ADA بلا حدود.

عادة ما يتم نشر الأخبار السلبية (FUD) لكبح المشروع عن الاستمرار وتخويف المشروع. ولكن بالنظر إلى مشروع الكاردانو الذي أثبت نفسه خلال العام الماضي من خلال تجنب التسويق الإعلامي والتضخيم، من أجل التركيز على العمل. هذه النتائج بدأت الآن تؤتي ثمارها وكاردانو على وشك أن تحدث موجات في السوق.

بمجرد إعلان “شيلي” يمكن أن يرى كاردانو تطور كبير على مستوى المجتمع والشبكة. كما يعتقد البعض أن منصة Coinbase ستعلن قريباً عن إضافة عملة الكاردانو (ADA) لتصبح متاحة في أحد أشهر منصات تداول العملات الرقمية.