تعرف على أفضل المنصات اللامركزية لتداول العملات الرقمية

حتى عندما نتبع جميع الطرق لتأمين وحماية العملات الرقمية الخاصة بنا، لا يمكننا أن نشعر بالأمان التام. لاسيما أن سوق العملات الرقمية يحمل تاريخ من الاختراقات لمنصات التداول مثل Mt.Gox و BitFinex، فإن المخاوف بشأن أمان العملات في منصات التداول المركزية هي أمر طبيعي للغاية.

للتعامل مع هذه القضايا، قد تكون منصات التداول اللامركزية هي أفضل الحلول الموجودة اليوم. ولذلك سنقوم بذكر أفضل 4 منصات لامركزية لتداول العملات الرقمية.

يختار بعض عشاق الكريبتو منصات التداول اللامركزية ويفضلونها على المنصات المركزية كونه يحمل السبب الرئيسي لوجود التقنيات (اللامركزية) بالإضافة إلى أنه يضمن أيضًا درجة أعلى من الخصوصية والأمان في كثير من الأحيان. منصات التداول اللامركزية لا تحتفظ بالعملات الرقمية، مما يجعله أكثر أمانًا بشكل عام.. وفيما يلي أهم 4 منصات لامركزية في سوق الكريبتو.

1. منصة IDEX

منصة IDEX هي عبارة عن منصة لامركزية تم تطويرها لدعم الرموز المميزة المستندة إلى شبكة الايثيريوم، وخاصة رموز ERC-20.

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من الرموز المميزة في سوق الكريبتو متوافقة مع ERC 20، فإن هذه المنصة تسمح للمستخدمين بالتعامل مع عدد كبير من العملات الرقمية. كما أن لديها أسعار الغاز (GAS) منخفضة للغاية، مما يجعل المعاملات بأسعار معقولة بشكل خاص.

2. منصة Paradex

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منصة Paradex هي أحد المنصات المدعومة من قبل أحد أشهر المنصات وهي منصة Coinbase، وتعد منصة Paradex نظام لامركزي يسمح للتداول على مبدأ الند للند (P2P) من الرموز ERC 20 في الوقت الحقيقي. إنه يعد لامركزي تمامًا ويوفر حلاً هجينًا رائعًا لمكوناته التي تعمل على التتابع والخروج عن السلسلة.

3. منصة 0x

مشروع 0x هو بروتوكول معروف يدعم جميع انواع الرموز المميزة المبنية على شبكة الإيثيريوم (وليس فقط ERC 20) ولكن يدعم أيضا التطبيقات اللامركزية (dApps) على البروتوكول الخاص بها. مع وجود نظام لامركزي للحوكمة فمن المؤكد أنها واحدة من المنصات اللامركزية المميزة والواعدة.

4. منصة Bisq

منصة Bisq هو خيار رائع آخر للتداول على مبدأ الند للند (P2P)، يمكنك بالتأكيد استخدامه كـ منصة لتداول العملات المشفرة. في هذه المنصة، يمكنك بسهولة شراء وبيع العملات الرقمية مقابل العملات الورقية بين الأفراد.

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