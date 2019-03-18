الآن بعد أن قمنا بشرح ما هو الإثريوم Ethereum ،دعونا نغوص أعمق في كيف يعمل الإثريوم Ethereum ؟ .

إذن كيف يعمل الإثريوم Ethereum ؟

كيف يعمل الإثريوم Ethereum ؟ الجواب يبدأ باستخدام الإثريوم Ethereum للتطبيقات أو الدابس Dapps التي لا تتطلب كيان واحد لتخزين او التحكم في بياناتها. تماما مثل البيتكوين، حيت أن الإثريوم Ethereum يعتمد بالأساس على بروتوكول البيتكوين Bitcoin وتصميم البلوكشين الخاص به ، و لكن يتعداه بدعم التطبيقات عوض المال. بحيث يمكن المطورين من إنشاء تطبيقات وقواعد الملكية الجديدة بالا ضافة إلى صيغ المعاملات البديلة.

حاليا يعتمد الإثريوم Ethereum في تطويره على لغة البرمجة المسمات ‘Turing-complete’ , حيت تتيح هذه اللغة للمطورين كتابة المزيد من البرامج التي تمكن معاملات البلوكشين من التحكم و أتمتة automate نتائج محددة.

قد تكون هذه المرونة هي الابتكار الأساسي الإثريوم Ethereum ،كما هو موضح في “شرح مبسط و سهل للعقود الذكية Smart Contracts“.

بلوكشين الإثريوم Ethereum ؟

بنية بلوكشين الإثريوم Ethereum مشابهة جدا لبنية البيتكوين Bitcoin حيث أن لديهم سجل مشترك لتسجيل جميع المعاملات.و كل عقدة nodes على شبكة الإثريوم Ethereum أو البيتكوين Bitcoin لديها نسخة من تاريخ هذه المعاملات .

والفرق مع بلوكشين الإثريوم Ethereum هو ان العقد nodes تقوم بتخزين اخر حالات كل العقد الذكية بالاضافة الى جميع معاملات الاثيرُ Ether .حيث أن لكل تطبيق أثيريوم، تحتاج الشبكة لتتبع “الحالة”‘state’، أو المعلومات الحالية لجميع هذه التطبيقات، بما في ذلك رصيد كل مستخدم و كل رموز العقد الذكية و يتم تخزين كل شيء.

في حين أن البيتكوين يستخدم مخرجات المعاملات غير المنفق unspent transaction outputs لتتبع من لديه البيتكوين و كم لديه .

قد يبدوا هذا معقدا، لكن الفكرة بسيطة جدا. كلما يتم تنفيذ معاملة بيتكوين، تقوم الشبكة “بفصل” المبلغ الإجمالي للمعاملة ،وإصدار البتكوين مرة أخرى بطريقة تجعل البيانات تتصرف على نحو مماثل للعملات الورقية.

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الإثريوم Ethereum، من ناحية أخرى، يستخدم الحسابات.مثل الحساب المصرفي، تظهر الرموز الأثيرEther في محفظتك، ويمكن إرسالها إلى حساب آخر. أي أن الأموال دائما في حساب ما لا يتم فصلها أو حدفها كالبيتكوين .

ما هي اللآلة الافتراضية للإثريوم Ethereum ؟ (Ethereum virtual machine)

مع الإثريوم Ethereum ، في كل مرة يتم فيها تنفيذ معاملة تقوم شبكة من الآلاف أجهزة الكمبيوتر بمعالجتها. يتم تجميع العقود المكتوبة بلغة البرمجة الذكية الخاصة بالعقد في “بيتيكود”‘bytecode’، والتي يمكن قراءتها وتنفيذها بما يسمى اللآلة الافتراضية للإثريوم (Ethereum virtual machine) .

تذكر أن كل عقدة في الشبكة تحمل نسخة من الصفقة وتاريخ العقد الذكي للشبكة، بالإضافة إلى تتبع “الحالة””State” الحالية. في كل مرة تقوم فيها بحفظ التعديلات، أو إضافة ملاحظات أو حذفها، تقوم كل عقدة على الشبكة الاثريوم Ethereum بتوثيق ذلك التغيير، و يتم تأكيده من طرف أجهزة المعدنين لامركزيا ،ليس كما هو الحال مع بايبل و البنوك … التي يتم فيها تأكيد التغييرات مركزيا .

و كما هو موضح في “كيف يتم التعدين“، المعدنين هم اللذين يمنعون السلوك السيئ – مثل ضمان أن لا أحد ينفق أموالهم أكثر من مرة ورفض العقود الذكية التي لم يتم دفع ثمنها.

الحساب الفعلي للآلة الافتراضية للإثريوم Ethereum يتحقق بلغة البرمجة الذكية الخاصة بالعقد في “بيتيكود”‘bytecode‘ هي عبارة عن اصفار ووحدات التي يمكن للحواسيب فقط قرائتها ، لكن المطورون يمكنهم كتابة العقود الذكية Smart Contracts بإستخدام لغات اخرى مثل لغة Solidity و Serpent التي يسهل على البشر قراءتها وكتابتها.

قد تفكر، أليس هذا أكثر تكلفة بكثير من الحساب العادي؟ نعم إنه كذلك. لهذا السبب لا يمكن استخدام الشبكة الى لحالات استخدام معينة.