إيردروب HubrisOne

تعمل HubrisOne على زيادة اعتماد تقنية البلوكشين من خلال منصة بسيطة ومبتكرة وسهلة الاستخدام ,ستمكن عملاءها من الوصول بسهولة إلى التحويلات النقدية الفورية عبر الحدود ، و الحسابات المصرفية متعددة العملات ، و محافظ العملات الرقمية و غيرها الكثير.
بدأت عملية الـ ico للعملة بتاريخ 1 يناير 2019 , التوتال سبلاي 1 مليار توكن , و السعر للتوكن الواحد في الـ ICO هو 0.01$ , و الان وصل سعر التوكن لـ 0.03$ بعد الادراج في منصة chaincreator , بهذا الايردروب سنتمكن من التحصل على 1000 توكن بمجرد تحميل تطبيق المنصة على الهاتف , وسنتمكن من سحب التوكن من المنصة او استبدالها بإحدى العملات في نهاية شهر مايو 2019 .
تفاصيل الإيردروب :
رقم الايردروب : 58
إسم العملة : HubrisOne
رمز العملة : HBRS
كمية قطع التوزيع : 1000
القيمة :30 $
التقييم : 5/5
المصداقية : 100%
موعد نهاية الايردروب : غير معلن
الخطوات :
1- قم بتحميل التطبيق على الهاتف :
رابط تحميل لأنظمة الاندرويد : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nettechnocrats.hubrisone.hubrisone
رابط التحميل الخاص بأنظمة IOS هو : https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=1447229687&mt=8
2- بعد تحميل التطبيق قم بالتسجيل وتفعيل حسابك من الأيميل وسيتم منحك فورا 1000 توكن من عملة HBRS .
ملاحظة :
التطبيق لايزال في مراحل التطوير , سيتم السماح بالتداول و السحب مع نهاية شهر مايو 2019 .
إخلاء مسؤولية :
الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.