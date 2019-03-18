مؤشرات أسعار العملات الرقمية المشفرة هو موقع ويب أو منصة تتضمن قائمة من معلومات الأسعار ورأس مال العديد من العملات الرقمية المشفرة.

الأمثلة الشائعة هي CoinMarketCap و WorldCoinIndex و CryptoCompare . يتم استخدام هذه المواقع بشكل أساسي للحصول على معلومات الأسعار الفورية للعديد من العملات الرقمية المشفرة ولكنها أيضًا مصدر جيد لمعلومات قياس الأداء ومراقبة ومقارنة تطور أصول العملات الرقمية المشفرة المختلفة.

شرح مؤشرات أسعار العملات الرقمية المشفرة

اعتمادًا على معايير الإدراج في مؤشرات الأسعار الفردية ، قد يقدمون تفاصيل حول جميع العملات الرقمية المشفرة والرموز المتوفرة في السوق أو تلك المحددة فقط والتي تتوافق مع المعايير ، مثل توفرها في البورصات العامة بمستوى كافٍ من حجم التداول.

فإن معظم منصات و مواقع مؤشرات أسعار العملات الرقمية المشفرة المشهورة سوف تعطيك تفاصيل غالبية العملات المتاحة في السوق ، وبالتالي فهي طريقة جيدة لإبقاء إصبعك على نبض العملات الرقمية المشفرة بالكامل في أي وقت ، دون الحاجة إلى تجميع البيانات يدويًا من المئات من منصات التبادلات الفردية.

كيف يختلف مؤشرات أسعار العملات الرقمية المشفرة عن مؤشر سوق الأسهم التقليدي ؟

يتوفر الاثنان في الأساس علی نفس المبدأ . كلاهما يشير إلى اقتصاد المجال الذي استثمر فيه المستثمر.

الفرق الأكبر هو ، بطبيعة الحال ، حقيقة أن مؤشرات سوق الاسهم التقليدي يدرج معلومات الأسعار للأسهم في الشركات في حين أن قائمة مؤشرات أصول العملات الرقمية المشفرة يدرج معلومات مختلف الشبكات القائمة على البلوكشين .

وهناك فرق آخر ، حيث تميل مؤشرات أسعار العملات الرقمية المشفرة إلى إدراج غالبية رموز التشفير المتوفرة في السوق المفتوحة ، فإن مؤشرات سوق الاسهم التقليدي تدرج فقط عددًا محدودًا من الأسهم ، مع وجود قاسم مشترك بينها – عادة ما يكون نوع القطاع أو حجمه .

يسجل مؤشر ستاندرد آند بورز (S & P 500) في الولايات المتحدة أكبر 500 شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية ، في حين أن (FTSE 100) يتكون من 100 أكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن . حسب رأسمال السوق.

من ناحية أخرى ، فإن FTSE techMARK 100 لا يمثل سوى أكبر 100 شركة تكنولوجية مبتكرة من بورصة لندن بينما مؤشر S & P Global 1200 Information Technology يشير فقط لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ما هي المعلومات التي يمكن توقع وجودها في مؤشر أسعار العملات الرقمية المشفرة ؟

ينصب التركيز على السعر والمعلومات ذات الصلة بالتداول.

عادة ، ستجد سعر السوق الحالي لكل العملات الرقمية المشفرة ، وسقف السوق – أي السعر الحالي مضروبًا في العرض المتداول – وحجم 24H ، وهو إجمالي حجم التداول لعملة محددة عبر الأسواق المختلفة في أخر 24 ساعة .

يمكنك عمومًا النقر على العملات بشكل فردي للعثور على معلومات أكثر تفصيلاً . ويمكن أن يشمل ذلك العرض الحالي والتداول الأقصى من العملة المشفرة ، وهو رسم بياني يتتبع أداء السعر تناسبا مع الوقت ، وقائمة بجميع الأسواق أو البورصات التي يمكن تداول العملة فيها.

على الرغم من أن هذه بعض المعلومات الشائعة التي يمكنك توقع العثور عليها ، فإن كل منصة ستوفر معلومات مختلفة ، اعتمادًا على قاعدة المستخدمين الخاصة بهم . إذا كان هناك مؤشر محدد يستهدف المتداولين اليوم ، على سبيل المثال ، فقد يعرض أعلى وأدنى سعر تحققه عملة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ، في حين أن نظامًا آخرًا أكثر ملاءمة لاحتياجات المستثمرين على المدى الطويل قد يوفر معلومات عن ميزات محددة ، مثل ما إذا كانت العملة تعتمد علی نظام الاجماعإثبات العمل (PoW) أو إثبات الحصة (PoS) ، او ما إذا كانت تركز على تحويل الأموال أو الرموز .

من أين يتم الحصول على بيانات مؤشر أسعار العملات الرقمية المشفرة ؟

مصادر البيانات الأكثر شيوعاً هي من منصات تبادل العملات الرقمية المشفرة .

تبادلات العملات الرقمية المشفرة هي نقطة الصفر لغالبية نشاط التداول . حيث يتم تحديد سعر العملة ، اعتمادًا على سعر البيع والشراء الذي يرغب المتداولون في قبوله في أي نقطة في السوق المحددة . وبالتالي فإن أسعار منصات التبادل هي التمثيل الأكثر دقة للقيمة السوقية القابلة للتحقيق من طرف العملة ، ومكان أفضل لجمع البيانات.

قد تختلف الأسعار قليلاً من منصة تبادل لأخری ، اعتماداً على السوق المحددة ، بحيث تجمع مؤشرات أسعار العملات الرقمية المشفرة بشكل عام البيانات من أسواق متعددة للحصول على السعر الأكثر دقة . يمكنك معرفة منصات التبادلات التي يستخدمها المؤشر لجمع البيانات من خلال النقر على علامة السوق لعملة معينة. سيعرض هذا قائمة من البورصات التي يتم تداول العملة فيها و مصدر معلومات المؤشر.

عملة متداولة في العادة ، مثل البيتكوين ، سيكون لها عدة مئات من الأسواق ، في حين أن IOTA – على الرغم من أنها عملة مشهورة – يمكن أن يكون لديها أقل من 30 سوقًا .

تجعل منصات التبادل تداول البيانات متاحة من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (Application Programming Interface) التي تجعل من السهل على مؤشرات الاسعار جمع البيانات الضرورية.

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API هي ببساطة آلية تمكن برامج مختلفة من الاتصال وتبادل البيانات أو الرسائل في شكل قياسي . الأمر يشبه المراسلة التي تجري بين التطبيقات وقواعد البيانات والأجهزة لإنشاء اتصال وتوصيل البيانات.

ما نوع البيانات التي يجمعها مؤشر أسعار العملات الرقمية المشفرة ؟

يعتمد نوع البيانات على نوع المعلومات التي يريد المؤشر إتاحتها للمستخدمين.

وبصرف النظر عن المعلومات الواضحة مثل سعر التداول ونسبة التداولات ، تشمل البيانات ما يلي:

مميزات العملة Coin IDs :

رموز العملات الرقمية المشفرة لتحديد العملات المختلفة – على سبيل المثال ، BTC أو XRP.

مميزات التداول Trade IDs :

تستخدم مميزات التداول لتحديد حجم التداول .

المحددات الزمنية Timestamps :

يسجل الوقت المحدد الذي تمت فيه المعاملة التجارية ويستخدم لأغراض متنوعة ، بما في ذلك معلومات التسعير في الوقت الفعلي ، وبيانات (OHLC) وحجم التداول الدقيق على مدار 24 ساعة.

معدل التبادلات Exchange rates :

أسعار الصرف الحالية بين BTC / USD أو ETH / USD ولكن أيضًا بين فئات أصول التشفير المتنوعة وأزواج التداول المتاحة ، مثلBTC / ETH و ETH / XRP وما إلى ذلك.

هذه القائمة ليست شاملة و لكنها تعمل على توفير نظرة عامة حول نوع البيانات المستخدمة في قوائم مؤشرات الاسعار.

كيف تستخدم البيانات لحساب سعر عملة رقمية مشفرة محددة؟

تستخدم الؤشرات عادةً متوسطًا ​ل​حجم 24 ساعة (VWA) لحساب الأسعار.

تمنحك هذه الطريقة متوسط ​​السعر الذي يتم تداول العملة الرقمية المشفرة به خلال فترة التداول.

رياضيا يمكن تقديمها على النحو التالي:

إن الفترة الزمنية المحددة هنا هي الإطار الزمني المستمر أو المتداول على مدار 24 ساعة ، مما يعني أن الأسعار المعروضة غير تابثة و يتم تحديثها باستمرار.

ما مدى دقة الأسعار على مؤشرات أسعار العملات الرقمية المشفرة ؟

توفر مؤشرات الاسعار عرضًا جيدًا لحالة السوق وموقعه بشكل عام.

ومع ذلك ، غالباً ما تشاهد نفس العملة الرقمية المشفرة باسعار مختلفة على مؤشرات مختلفة . والسبب في ذلك هو أن منصات المؤشرات الفردية تجمع المعلومات من مجموعة متنوعة من منصات التبادل المختلفة.

تتداول منصات التبادل في أسواق مختلفة مقابل عملات نقدية مختلفة (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ، وما إلى ذلك). اعتمادًا على السوق ، وحجم التداول ، و رسوم المعاملات و رسوم التبادل ، ومعدل API لطلب و ارسال المعلومات – هل يتم كل عامين أو كل 10 ثوانٍ ، على سبيل المثال – سيؤثر ذلك على حساب السعر على مؤشر العملات الرقمية المشفرة الفعلي.

لذا ، فإن وضع قيمة محددة للعملة في أي وقت في جميع الأسواق لن يكون مهمة سهلة ، ولن يكون ضروريًا جدًا ، طالما أنك تعرف أن السعر في البورصة التي تتداول فيها دقيق بالنسبة لذلك السوق بالتحديد.