مطورو إيثريوم يوافقون مرة أخرى على خوارزمية مقاومة لرقائق أسيك ProgPoW

تام شمس - الاثنين 18 مارس 2019 12:55 صباحاً - ناقش المطورون الأساسيون لإيثريوم (ETH) مرة أخرى خوارزمية إثبات العمل المقاومة للدارات المتكاملة للتطبيقات المحددة (رقائق أسيك) ProgPoW المقترحة خلال اجتماعهم الأسبوعي يوم ١٥ مارس. حيث توصل المطورون هذا الأسبوع إلى اتفاق عام بأنه ينبغي تنفيذ الخوارزمية، في حين أن الجدول الزمني لتنفيذها لا يزال غير واضح.

وعند مناقشة الخوارزمية، جادل المطورون حول مدى فعالية ProgPoW في تقليل ميزة كفاءة رقائق أسيك. حيث أشار مطور إيثريوم الأساسي غريغ كولفين إلى أن الفريق قد ناقش هذه الشكوك عدة مرات في الماضي. كما أشار إلى أن القرار قد اتخذ بالفعل من قبل:

"لقد عدنا إلى الأشياء التي سئمنا من الحديث عنها منذ شهور! قررنا أن المشكلة الوحيدة هي إذا ما كانت هناك أخطاء في الخوارزمية، برامج خلفية في الخوارزمية، أي شيء من هذا القبيل. [...] لا جدال بين مناصري بطاقات وحدات معالجة الرسوميات ومناصري أسيك. وسوف يختفي هذا مع مرور الوقت".

وبعد التوصل أولًا إلى توافق في الآراء بشأن تنفيذ الخوارزمية في أوائل شهر يناير، غير مطورو إيثريوم رأيهم وقاموا بتأجيل القرار حتى يتم تدقيق الخوارزمية من قبل طرف ثالث في بداية فبراير.

واعتبارًا من شهر واحد تقريبًا، دعم أصحاب إيثريوم بالإجماع تقريبًا تطبيق خوارزمية ProgPoW.