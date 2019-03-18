كوين بيز برو تزيد الرسوم وتحدّث هيكل السوق "لزيادة السيولة"

تام شمس - الاثنين 18 مارس 2019 12:55 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الكبرى "كوين بيز" عن هيكل سوق جديد لمنصة التداول الاحترافية التابعة لها، كوين بيز برو، وذلك في مدونة نشرت يوم ١٥ مارس.

ووفقًا للإعلان، تهدف التغييرات إلى زيادة السيولة وتعزيز اكتشاف الأسعار وضمان حركات سعر أكثر سلاسة. وتشمل التغييرات هيكل رسوم جديد، يقال إنه مصمم لزيادة السيولة، والحد الأقصى للطلب المحدث، وأحجام زيادة الطلبات الجديدة، والتوقف عن قبول أوامر الإيقاف بالسوق، ونقاط حماية أوامر السوق المضافة.

ووفقًا للمنشور، سوف تتوقف كوين بيز برو وكوين بيز برايم - وهي منصة التداول المؤسسية للشركة - عن دعمها لطلبات الإيقاف بالسوق. ويوضح هذا الإعلان أيضًا أنه يجب الآن إرسال جميع أوامر الإيقاف كأوامر حد وأن تشمل سعرًا محددًا.

ومن ناحية أخرى، فإن نقاط حماية السوق التي سيتم تقديمها لكل من مستخدمي كوين بيز برايم وكوين بيز برو ستصل إلى ١٠ بالمئة لكل أوامر السوق. ويوضح البيان أن أوامر السوق التي تحرك السعر بأكثر من ١٠ في المئة ستتوقف عن التنفيذ وتخضع لإعادة تعبئة جزئية.

وأخيرًا، يحذر المنشور قاعدة مستخدمي البورصة من أن المنصة ستكون غير عاملة يوم ٢٢ مارس من الساعة ٦:٠٠ مساءً إلى ٦:٣٠ مساءً بالتوقيت الصيفى الباسيفيكى.

Advertisements

وقد قوبلت التغييرات ببعض التشكيك والسلبية من مجتمع العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث اشتكى الخبير الاقتصادي والمتداول أليكس كروغر على تويتر بشأن قيام "كوين بيز برو برفع الرسوم للعملاء الأصغر بنسبة ٣٣٪ مع خفض الرسوم للعملاء الأكبر حجمًا". وعلق المستخدم نفسه أيضًا على أنه "في عالم عقلاني، ينتقل معظم مستخدمي كوين بيز الآن إلى باينانس."

وفي موضوع تويتر نفسه، شكك كروغر أيضًا في قرار كوين بيز بتعطيل أوامر الإيقاف بالسوق، مدعيًا أن أوامر الإيقاف في بعض الأحيان تفشل في التنفيذ بسبب الانزلاق، مما يشير إلى استخدام حدود عالية على أوامر الحد كحل. ومع ذلك، اعترف كروغر أيضًا بأن هذه التغييرات يجب أن تؤدي إلى زيادة السيولة ونشاط التداول.

واقترح متداول عملات مشفرة آخر على تويتر أن هيكل الرسوم الجديد يستهدف على ما يبدو مستخدمين جدد يدخلون مساحة العملة المشفرة، وخلص إلى أنه:

"يومٌ عشوائي إلى حد كبير لرفع جميع الرسوم، ربما تتوقع كوين بيز موجة صعودية جديدة؟"

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، فقد أعلنت كوين بيز برو مؤخرًا دعمها للعملة البديلة ستيلر لومنز (XLM).