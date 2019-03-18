أعلى العملات المشفرة تبدو مستقرة بينما تحوم بيتكوين فوق ٤٠٠٠ دولار

تام شمس - الاثنين 18 مارس 2019 12:55 صباحاً - الأحد ١٧ مارس - أعلى ٢٠ عملة مشفرة تسجّل مكاسب وخسائر طفيفة للغاية خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة. حيث دفعت بيتكوين (BTC) مستواها إلى ما يزيد قليلًا عن ٤٠٠٠ دولار، وفقًا لبيانات كوين ماركت كاب.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وفي وقت كتابة المقالة، انخفضت بيتكوين ربع نسبة مئوية خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ٤٠٣٧ دولارًا، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، فإن السعر الحالي أعلى بنسبة ٢,٤ في المئة من السعر الذي بدأ به بيتكوين الأسبوع.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ولا تزال إيثريوم (ETH) محتفظة بموقعها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حوالي ١٤,٧ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل (XRP)، قيمة سوقية تبلغ حوالي ١٣,١ مليار دولار بحلول وقت النشر.

وقد انخفضت إيثريوم بنحو واحد في المئة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٤١ دولارًا، بعد أن بدأت اليوم عند ١٤٠,٥٠ دولارًا. وعلى الرسم البياني الأسبوعي، شهدت إيثريوم ارتفاع قيمتها بنحو ثلاثة في المئة.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

خسرت ثاني أعلى عملة بديلة، وهي ريبل، ما يزيد قليلًا عن نصف بالمئة خلال ٢٤ ساعة حتى وقت كتابة المقالة، ويتم تداولها حاليًا حول ٠,٣١٨ دولار. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للعملة، فإن سعرها الحالي يزيد بحوالي واحد بالمئة عن ٠,٣١٥ دولار، وهو السعر الذي بدأت به الأسبوع.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، بخلاف إيثريوم، هناك خمس عملات فقط شهدت تغيرًا يزيد عن ١ بالمئة خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة - وهي بيتكوين إس في (BSV) ومونيرو (XMR) وأيوتا (MIOTA) وأونتولوجي (ONT) ونيم (XEM).

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حاليًا ما يقل قليلًا عن ١٤٠ مليار دولار أمريكي عند ١٣٩,٩ مليار دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو أربعة بالمئة من ١٣٤,٣ مليار دولار أمريكي، وهي القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.