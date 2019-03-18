السلطات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف منتدى للأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية

تام شمس - الاثنين 18 مارس 2019 12:55 صباحاً - استضاف اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة وسوق أبو ظبي العالمي منتدى مشتركًا حول الأصول المشفرة والتكنولوجيا المالية، وذلك حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية يوم ١٧ مارس.

ووفقًا للتقرير، تم عقد هذا الحدث في سوق أبو ظبي العالمي بالتعاون مع لجنة الامتثال التابعة اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة حيث يهدف إلى الجمع بين المتخصصين في هذا المجال لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه أصول التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة.

وفي بداية الاجتماع، شاركت سوق أبو ظبي العالمي أهدافها التنظيمية والسمات الرئيسية لسياسة الأصول المشفرة وأدوات المراقبة.

علاوة على ذلك، ذُكر أن الموضوعات الإجمالية التي تمت مناقشتها في المنتدى تراوحت بين لوائح الأصول المشفرة في سوق أبو ظبي العالمي والنهج الإشرافي لكيفية قيام البنوك والجهات التنظيمية المالية بشكل مشترك بتطوير العمليات والإجراءات لتخفيف المخاطر التنظيمية للأصول المشفرة. كما نقل التقرير عن رئيس اتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة عبد العزيز الغرير قوله:

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"نظرًا للظهور السريع للتكنولوجيا المالية الجديدة مثل العملات المشفرة وغيرها من الأصول المشفرة، أصبح من الضروري أن نطور الأطر واللوائح التي تحكم هذه التكنولوجيات والتطورات."

كما أشار الغرير إلى الطموح المحلي في أن يصبح الاتحاد واحدًا من أهم مراكز التمويل الدولية وكيف أن مواكبة التغيير التكنولوجي ضروري لتحقيق هذا الهدف.

واتحاد مصارف الإمارات العربية المتحدة هو منظمة غير هادفة للربح وتمثل ٥٠ بنكًا عضوًا تعمل في البلاد. بينما سوق أبو ظبي العالمي هو مركز مالي دولي يقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في فبراير، أعلنت وزارة المالية الإماراتية أيضًا أنها تخطط لمناقشة تطوير بلوكتشين والأصول الرقمية في اقتصاد الدولة في القمة العالمية السابعة للحكومة.