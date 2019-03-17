8 مشاركة ارتفع سوق العملات الرقمية في الأيام الأخيرة ليصل إلى حجم سوقي يبلغ 140 مليار دولار, مما جعل مجتمع العملات الرقمية والبيتكوين في حالة من الترقب لمعرفة الاتجاه القادم لسوق العملات الرقمية, وهنا سنقدم لكم تحديث للتحليل الفني للبيتكوين الذي تم نشره الشهر الماضي هنا لتوضيح أهم النقاط القادمة. مقالات ذات صلة نظرة على الشارت اليومي للبيتكوين مقابل الدولار الرقمي (USDT) “يقترب” البيتكوين من تشكيل نموذج فني قوي يعتبر من أهم النماذج الفنية إن لم يكن أهمها وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب Inverted Head & Shoulders. كيف أستفيد من هذا التحليل وهل الوقت مناسب للشراء ؟ بالنظر إلى الشارت أدناهنموذج الرأس والكتفين المقلوب إيجابي صعودي ولكن شكلت هذه المنطقة مقاومة قوية يلزمها سيولة عالية ، لكي يتم تفعيل النموذج يجب إغلاق اعلى خط العنق لتأكيد الإختراق. 1- تستفيد عن طريق متابعة مناطق الدعم والشراء منها ومتابعة المقاومة والببع عندها. Advertisements 2- إنتظار إكتمال تشكيل النموذج ثم االإختراق للتفعيل للأهداف الموضحة في الشكل البياني . معجب بهذه: إعجاب تحميل...

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كانت هذه تفاصيل خبر تحليل فني: نظرة على الدعم والمقاومة للبيتكوين ونموذج رأس وكتفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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