شركة ويسترن يونيون تختبر منتجات شركة الريبل وتقترب من الشراكة

قدم الرئيس التنفيذي لشركة ويسترن يونيون “حكمت إسيك” آخر تحديث بخصوص شراكة محتملة مع “الريبل” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

يبدو أن “ويسترن يونيون” لم تتوصل إلى استنتاج نهائي بخصوص منتجات الريبل حتى الآن.

وقال إن الشركة لم تنته من اختبار منتجات الريبل ولم تتوصل إلى معرفة ما إذا كانت حلول “الريبل” يمكنها بالفعل تعزيز نظام تسوية الشركة.

“كان السبب الرئيسي وراء [الشراكة] تحسين نظام التسوية لدينا لإدارة التقلبات حقًا. اختبرنا الريبل في المكسيك، أحد أكبر أسواقنا – الولايات المتحدة إلى المكسيك، بالدولار للبيزو. وقال “يجب أن تفهم أن لدينا 137 عملة تستقر في ثوانٍ”.

من ناحية أخرى، حرص على تسليط الضوء على حقيقة أن هذا لا يعني أن الأمور سارت بشكل خاطئ.

“لقد استثمرنا في العديد من شركات العملات المشفرة والعديد من شركات البلوكشين. نحن لا نزال نتعلم ونبحث عن النظام الأنسب، لكن النظام الذي يستقر عليه حاليًا في 137 عملة خلال ثواني وكان فعالًا للغاية، ولم نجد له بديلًا بعد “.

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لدى شركة الريبل بعض الحلول القوية لتقديمها في صناعة التحويلات الدولية وهذا ما قد يجعل المزيد من البنوك والمؤسسات المالية تتخلى عن نظام المدفوعات التقليدي وتتجه نحو حلول أكثر ابتكارا.

لقد قام بنك “Euro Exim” بالفعل بهذه الخطوة وتخلّص من نموذج سويفت (SWIFT) لصالح منتج xRapid الذي تدعمه الريبل.

بدأ بنك “Euro Exim” في استخدام منتج XRapid الخاص بالريبل (Ripple) في الربع الاول لعام 2019 وذلك لأنهم فقدوا معاملة مالية أثناء استخدام SWIFT.

تستخدم خدمة الدفع المستندة إلى شبكة الريبل (BeeTech Global Brazil RippleNet) لإجراء مدفوعات التحويلات المالية من أشخاص من جميع أنحاء العالم.

الرسوم التي تستخدمها الشركة أقل بكثير مقارنة برسوم “ويسترن يونيون”، وسرعة المعاملات أسرع بكثير من نظام سويفت (SWIFT) بأعتباره نظام المدفوعات التقليدي.