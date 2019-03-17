ما حقيقة قول بعض المحلّلين بأنّ “مأساة نيوزيلندا” أثّرت على الأسواق العالميّة و أطلقت الذهب إلى ما بعد 1300 دولار

إثر حادثة نيوزيلاندا الدّمويّة اهتزّ العالم بشدّة على وقع الخبر الإرهابيّ الفريد الذي أطاح بعدد كبير من الضّحايا و في ذات الوقت تحرّك سعر الذهب في الأسواق العالميّة بطريقة غير مسبوقة ممّا يفسّر ردود الفعل التي ربطة بين الحادث و قرارات المستثمرين التي يبدو أنّها تبحث أثناء الأزمات عن أصول آمنة تختبئ تحتها إلى أن تمرّ العاصفة فما حقيقة هذه التحليلات وهل تؤثّر الحوادث مثل هذه على الأسعار العالميّة للذهب ؟

في أعقاب أكثر حوادث إطلاق النار دمويّة في تاريخ نيوزيلندا ، أحد أكثر البلدان أمانًا من الناحية الإحصائية في العالم ، لك الحقّ في الإعتقاد بأن الأسواق المالية ستترنح من الرّعب لرؤية 49 شخصًا يُقتلون بالرصاص.

نيوزيلندا ليست الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعنف المسلح إذ كانت آخر مرة قتل فيها أكثر من عشرة أشخاص في إطلاق نار عام 1990 ، أي قبل عشرين عامًا تقريبًا. بدلاً من ذلك ، كانت هناك نوبة واضحة للمخاطرة ، مع إرتفاع مؤشرات الولايات المتحدة الرئيسية مثل داو جونز وناسداك بشكل حاد في ذات اليوم.

أحد المجالات التي اعتقد المحللون أن الهجوم الإرهابي كان له تأثير كبير عليها كان سعر الذهب ، حيث أشار إثنان من التقارير إلى أن الإرتداد مرة أخرى فوق 1300 دولار للأونصة الواحدة (أي 31 غراما تقريبا) كان نتيجة مباشرة للمذبحة.

أولاً ، قال Chintan Karnani ، كبير محللي السوق لدى Insignia Consultants:

“تدعم الأخبار النيوزيلندية سعر الذهب بشكل إيجابي ، كما أن عدم اليقين في خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يدعم أيضًا أسعار الذهب.”

بعد ذلك ، قال نعيم أسلم ، الإستراتيجي في ThinkMarkets UK:

“لقد أذهلت الهجمات في نيوزيلندا الأسواق ؛ و يبحث المستثمرون عن مأوى تحت أصول الملاذ الآمن.”

حسنًا ، أنا آسف لكوني غير لطيف ، لكن هذا ليس هو الحال إلى حد كبير. ربما كان هناك قدر ضئيل من الضجيج المؤقت من الهجوم الإرهابي ، لكن هذا كان صغيراً للغاية. فعليك أن تبحث في الإرتباطات بين فئات الأصول لقياس ما يحرك الأسواق.

اليوم ، شهدنا إرتفاع الأسهم ، و إرتفاع أسعار المعادن ، وضُعف الدولار ، وانخفاض أسعار النفط. كل هذه القضايا تشير إلى انخفاض العوائد في السندات ، لا شيء أكثر من ذلك.

قد يحب الذهب حالة من الفوضى ، ولكنه يفضل ضعف الدولار الأمريكي الأضعف أكثر ، وذلك أساسًا لأنه يتداول حول العالم بالدولار. ما قد يحيّر بعض المستثمرين الذين يرون إرتفاع الين الياباني مقابل الدولار.

ومع ذلك ، بالنظر إلى شريحة من عملات مجموعة العشرة ، من الواضح أن الحركات متطابقة تقريبًا في العملات الرئيسية المقومة بالدولار الأمريكي. و هذا يلغي حجة التدفقات نحو الملاذات مثل الذهب.

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بخلاف أسواق الأسهم ، كان الدولار الأسترالي يروي القصة الحقيقية. بتسجيله ارتفاعا بنسبة 0.35٪ مقابل نظيره الأمريكي ، كان الدولار الأسترالي يعمل على تعزيز أن يوم الخبر المهمّ ليوم الجمعة كان حول تطورات الصين ولا شيء آخر. و كان ينبغي أن يكون الدولار النيوزيلندي ، من بين جميع العملات ، منخفضًا ، ولكنه ارتفع أيضًا.

أتمنى أن تظل الأسواق المالية تهتم بالإرهاب المحلي ، لكنها لا تفعل ذلك. إذ تعاني كل من نيوزيلندا ، وفرنسا ، والمملكة المتحدة ، وأمريكا من تهديدات إرهابية عالية ، لكن أسواق الأسهم المحلية بالكاد تتأثر بذلك. حتى خسائر هجوم 11 سبتمبر تم محوها في غضون بضعة أشهر ، كما لاحظ جدعون راشمان في كتابه لصحيفة فاينانشال تايمز:

في الأسبوع الأول من التداول بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر ، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 14 في المائة. لكن مؤشر داو جونز وناسداك استعادوا مستويات ما قبل 11 سبتمبر في غضون أشهر من الهجمات. “

لماذا هذا هو الحال؟ حسنًا ، قد يكون السبب هو أن الآلات تقوم بمعظم التداول وأن القرارات أقل عاطفية. و يقدم السيد راشمان مثالاً مقنعا على ذلك من اقتباس آخر حيث يتساءل عما إذا كانت المخاطر السياسية تؤثر على النظرة الاستثمارية للمليارديرات :

“كنت أتناول القهوة مع أحد المتحدثين الآخرين ، وهو مستثمر شهير في الأسهم ، وسألته عن مدى تفكيره في المخاطر الجيوسياسية. أجاب: “بالكاد على الإطلاق”. “فنحن لا ننظر سوى إلى الشركات والتدفقات النقدية والاستثمارات في حد ذاتها”.

يمكنني أن أذهب إلى أبعد من ذلك في النظر في كيفية سلوك الذهب كسلعة أكثر من كونه ملاذاً. إذا نظرت إلى ذروة الاضطرابات المالية في عام 2008 عندما بدا الأمر وكأن العالم قد انتهى ، فقد انخفض سعر الذهب إلى جانب كل شيء آخر.

ينظر الناس بشكل غير صحيح إلى ارتفاعه اللاحق على أنه قائم على الخوف ، ولكنه كان في الحقيقة لأن الذهب يحب أسعار الفائدة المنخفضة ويميل إلى الانخفاض عندما ترتفع أسعار الفائدة. حتى تلك العلاقة تكافح مؤخرًا لتبقى صحيحة.

ألقِ نظرة على تقرير CFTC COT ، وما زالت أذكى الأموال في مجال الذهب تحوط ضد انخفاض السعر. الإعلانات التجارية كانت من أكثر بائعي الذهب على المكشوف لسنوات عديدة حتى الآن. في الواقع ، فإن التحوط ، بشكل عام ، قد يكون أفضل استخدام للذهب وليس استثمارًا.

أتمنى أن تكون الأسواق أكثر خوفًا من الإرهاب المحلي كما رأينا في نيوزيلندا ؛ فقد يؤدي ذلك إلى حد ما إلى إثارة السياسيين لمعالجة الآثار المترتبة على أفعالهم.

لسوء الحظ ، فإن الإشارة إلى أن الذهب كان يشهد طلبًا إضافيًا بسبب إطلاق نار جماعي في اقتصاد معزول أمر غير صحيح تمامًا.

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المصدر : www.ccn.com

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