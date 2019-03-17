مشروع Waves يبحث عن إمكانية جذب تمويل بقيمة 120 مليون دولار لمشروع جديد

تسعى منصة البلوكشين المعروفة Waves إلى جمع 120 مليون دولار في الجولة الثانية من الاستثمار الخاص لمشروعها الجديد Vostok.

تأسست “Waves” في سويسرا في عام 2016، وهي عبارة عن منصة بلوكشين غير مركزية تركز على عمليات الرموز المميزة المخصصة للبلوكشين. في أوائل عام 2018، طورت الشركة مشروع “Vostok” خصيصًا للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات العامة، لتمكينها من بناء البنية التحتية الرقمية من الجيل التالي. في ديسمبر 2018، أغلقت Waves الجولة الاستثمارية الأولى بمبلغ 120 مليون دولار، مما جعل التقييم الإجمالي لمشروع “Vostok” يصل إلى 600 مليون دولار.

في الجولة الثانية من الاستثمار الخاص، والتي ستغلق في 31 مايو، قالت Waves إنها تخطط لبيع 100 مليون من رمز (VST) بسعر مقدر 1.20 دولار – وهو ما يمثل 10٪ من العدد المستقبلي. لذلك، سيتم جمع ما يصل إلى 120 مليون دولار برأس مال يُقدر بنحو 1.2 مليار دولار. تقوم مجموعة الاستثمار في لندن، دولفين، بتنظيم وتنسيق الصفقة.

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قال “ساشا إيفانوف” مؤسس ورئيس مجلس إدارة منصة Waves إن منصة البلوكشين الخاصة بـ(Vostok) ستجمع بين التطورات التكنولوجية والابتكارات التي اختبروها عند بناء منصة Waves الدولية، مع مزايا التقنيات الرقمية الشاملة الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، تحليلات البيانات الكبيرة والإنترنت الصناعي للأشياء (إنترنت الأشياء).

وقال إيفانوف: “في كل سوق من أسواقنا الإستراتيجية، نطلق شركة متكاملة، وبمساعدة منها، سيتم بناء نظام بيئي لحلول Vostok”. “سيوفر لنا مستثمرو الجولة الثانية، من بين أشياء أخرى، فرصًا لدخول أسواق جديدة.”

في الشهر الماضي، عقدت فوستوك (Vostok) شراكة مع المركز الوطني للمعلوماتية (NCI)، وهي شركة تابعة لعملاق التصنيع الروسي Rostec لتطوير حلول البلوكشين التي سوف تنفذها (NCI) في مشاريع البنية التحتية المشتركة، والتي من المتوقع أن تتجاوز مليار روبل (15 مليون دولار أمريكي).