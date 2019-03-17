تقرير: أغلب متداولي العملات الرقمية من الـ 3 دول هذه

يتصدر الأمريكيون والروس والصينيون ساحة الاستثمار والتداول في عالم العملات الرقمية، ويدعي “BDCenter” وهي شركة تسويق واستشارات رقمية مقرها في بيلاروسيا، في تقرير بعد تحليل أكثر من 30 منصة معروفة وعدد قليل من المنصات الأصغر.

قام الباحثون بتحليل الجمهور المستهدف من عمليات منصات تداول العملات الرقمية باستخدام بيانات تعريف المتداول وكذلك أبحاث الجهات الخارجية. بناءً على هذه المنهجية ونتائجها، خلص “BDCenter” إلى أن الأمريكيين والروس والصينيين يمثلون حوالي 60٪ من متداولي العملات الرقمية في المنصات.

أيضًا، تشير البيانات الديموغرافية إلى أن الفئة العمرية 25-34 عامًا تضم ​​معظم المتداولين (أكثر من 37٪)، يليهم الشباب البالغين (18-24 عامًا) بنسبة 18٪ تقريبًا. علاوة على ذلك، فإن أكثر من 70٪ من المتداولين هم رجال حسب بيانات التقرير.

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كما أضاف التقرير إلى أن معظم متداولي العملات الرقمية يحملون بالفعل شهادات التعليم العالي، ولكن نسبة كبيرة منهم لا يزالون يشاركون في برامج البكالوريوس أو الدراسات العليا. الشهادات الجامعية الأكثر شعبية للمتداولين تشمل الدراسات الرياضية والاقتصادية.

يضيف المتداولون الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة أو أقل خبرة أكبر مجموعة، يليهم متداولو التشفير المبتدئين. أيضًا، من خلال مراقبة نشاط المستخدم في المنصات، خلص الباحثون إلى أن المستخدم العادي يقضي 10 دقائق تقريبًا على المنصة، حيث يتراوح معدل الزيارة بين 7 و 12 زيارة شهريًا، حيث يشاهد من 4 إلى 13 زوجًا من العملات، وأكثرها شعبية هي البيتكوين BTC و الايثيريوم ETH و الريبل XRP و بيتكوين كاش BCH و اللايت كوين LTC.

حدد الباحثون أيضًا الخصائص الشائعة لـ متداولي العملات الرقمية. وفقا لهم، فإن المتداول المتوسط ​​يدرس أو يطور استراتيجيات التداول؛ لديه عقل تحليلي ويستخدم أدوات تحليلية؛ ويحضر الدورات أو الندوات عبر الإنترنت أو ورش العمل حول التداول؛ لديه فهم للمنتجات والخدمات الاستثمارية وكذلك إظهار اهتمام شديد بإدارة الأصول والسوق. علاوة على ذلك، ذكر الباحثون أن كبار المتداولين قادرون على استخدام لغات البرمجة بايثون Python و آر R.