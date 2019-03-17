العملاق اللّاتيني MercadoLibre يحظر العملات الرّقميّة بعد أيّام من عقد شراكة بقيمة 750 مليون دولار مع PayPal

من المعروف على مستوى العالم تهديد العملات الرّقميّة والحلول التي تقدّمها لعروش جبابرة التكنولوجيا والمنصّات الإلكترونيّة فهي في تنافس متواصل معها لما تعرضه من سرعة في المعاملات و إنخفاض كبير في الكلفة و من الأجدى بالشركات الكبرى أن تطوّر من قدراتها أو أن تتبنّى العملات الرّقميّة عملا بقول “إن لم تهزمه فانضمّ إليه” لكن هل من الممكن أن تستغل هذه الشّركات نفوذها و سلطتها في تعطيل عجلة التطوّر ؟ هذا ما سنراه معا في هذا المقال الشّيّق.

بدأت MercadoLibre ، وهي عملاق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية مع تواجدها في ما يقرب من 20 دولة ، في تحذير المستخدمين من أن قوائم العملات الرّقميّة سيتم حظرها من منصتها. و أصدرت الشركة هذا الإعلان بعد أيام فقط من تلقيها إستثمارات بقيمة 750 مليون دولار من PayPal.

وتأتي حركة شركة التجارة الإلكترونية حيث تقوم أيضًا بوضع حدود على البطاقات المدفوعة مسبقًا والعملات الرقمية المستخدمة في الألعاب. و سيصبح الإجراء ساري المفعول اعتبارًا من 19 مارس (آذار) وما بعده ، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني ترسلها الشركة إلى مورّديها.

في البريد الإلكتروني ، تلاحظ MercadoLibre أن البائع لديه قوائم مرتبطة بالعملات الرقميّة أو البطاقات المدفوعة مسبقًا للألعاب ويطلب منهم وضع اللمسات الأخيرة عليها في أقرب وقت ممكن ، حيث سيتم إسقاطها تلقائيًا في 19 مارس.

ذكرت شركة الأخبار المحلية Criptomoedas Fácil أنه في البرازيل وحدها – واحدة من 18 دولة ال تقدم MercadoLibre خدماتها فيها – هناك أكثر من 5،630 إعلانًا مرتبطًا بتكوين عملة بيتكوين وأكثر من 9320 من قوائم العملات الرقميّة. و يظهر Ripple (XRP) ، وهو العملة الرقميّة الأكثر شيوعًا في منصات أمريكا اللاتينية ، في أكثر من 11100 إعلان.

في العام الماضي ، دخلت محفظة bitcoin وخدمة التاجر تسمى Ripio في شراكة مع MercadoLibre ، لذلك يمكن للمنصة أن تسمح لمستخدميها بسحب الأموال المستلمة مباشرة من bitcoin. كما أن كلا من MercadoLibre و Ripio شركات أرجنتينية.

سبب قيام شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بإسقاط قوائم مرتبطة بالعملات الرقمية يبقى غير واضح حاليًا. و تشير المنصات التي حظرت الإعلانات والمنتجات المتعلقة بالمجال الرقمي في الماضي إلى أسباب مختلفة تدور حول الإحتيال ، والأنشطة غير المشروعة المحتملة ، و أمن المستخدم.

جدير بالذكر أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة قد جمعت مؤخرًا 1.85 مليار دولار لتعزيز إستثماراتها في مجال الخدمات اللوجستية و الإستثمار في الحلول التقنية والدفع. كما تعرض السوق الرئيسي للشركة في البرازيل ، لضغوط بفضل وجود أمازون في المنطقة.

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وفقًا لـ Bloomberg ، جمعت MercadoLibre هذا الكم الهائل من رأس المال من خلال طرح أسهم عامة ومن خلال إستثمارات مباشرة من الشركات التي شملت PayPal Holdings.

وبحسب ما ورد قدمت شركة التجارة الإلكترونية عرضًا مشتركًا بقيمة مليار دولار ، بسعر 480 دولارًا للسهم ، مما يجعلها واحدة من أكبر مبيعات الأسهم التي حققتها شركة أرجنتينية في السنوات العشر الماضية. في ذلك الوقت ، تجاوزت عطاءات البيع 6 مليارات دولار ، مما ساعد سهمها على الإرتفاع بنسبة 5٪ تقريبًا للتداول بأكثر من 500 دولار. و منذ ذلك الحين ، انخفض إلى 488 دولار فقط.

شهدت عملية البيع موافقة PayPal على إجراء إستثمار إستراتيجي بقيمة 750 مليون دولار في الشركة ، في حين تم تعيين شركة تابعة لمجموعة Dragoneer Investment Group للقيام بشراء 100 مليون دولار من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل الدائم.

زعم شون سمرز ، كبير مسؤولي التسويق في MarcadoLibre ، في ذلك الوقت أن مستثمري الشركة لديهم “شعور بأن أمريكا اللاتينية في مرحلة تحول من حيث نمو التجارة الإلكترونية”. و الأموال التي تجمعها الشركة ستستخدم في أكبر أسواقها – البرازيل والمكسيك والأرجنتين – وسيتم تقسيمها بالتساوي بين التجارة الإلكترونية والتقنية.

في حين أن PayPal نفسها لن تشارك في مجلس العملاق الأرجنتيني أو تلعب دورًا نشطًا في عملياتها اليومية ، فقد بدأت بعقد إجتماعات معها “للعمل معًا على أفضل الممارسات في التكنولوجيا المالية”.

ذكر سامرز:

“هذه الصفقة تفتح الباب أمام قنوات الإتصال بين فرق العمليات لدينا. سنحدد مجالات التعاون ، لنفهم كيف تكمل الدراية العالمية لـ PayPal أفضل الخبرات الإقليمية لدى MercadoLibre. “

قبل جولة التمويل ، كانت MercadoLibre قد بدأت بالفعل في زيادة إستخدام المدفوعات عبر الإنترنت من خلال رموز QR والأجهزة المحمولة. في حين أنه ليس من الواضح ما إذا كانت PayPal متورطة بشكل مباشر في تحرك الشركة الأرجنتينية لمنع مبيعات العملات الرقميّة، فقد ادعى المحللون في الماضي أن البيتكوين “من المحتمل أن يؤدي إلى تعطيل” نموذج أعمالها.

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المصدر : www.ccn.com

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