عملاقة التأمين الصينية "بينغ آن" تتعاون مع شركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية الناشئة "سينغيولاريتي نت"

تام شمس - الأحد 17 مارس 2019 02:53 مساءً - عقدت شركة التأمين الصينية العملاقة "بينغ آن" شراكةً مع شركة الذكاء الاصطناعي اللامركزية الناشئة المستندة إلى إيثريوم (ETH) "سينغيولاريتي نت". وقد أعلنت الشركة الأخيرة عن تعاونها في بيان صحفي نُشر على ميديام بتاريخ ١٤ مارس.

ووفقًا للبيان، سيركز التعاون في البداية على التعرف البصري على الأحرف (OCR) ورؤية الكمبيوتر (CV) والتدريب على الطراز. وتشير سينغيولاريتي نت إلى أنه من المتوقع توسيع نطاق الشراكة لتشمل العديد من الصناعات والمبادرات في المستقبل.

تم إصدار هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إطلاق سينغيولاريتي نت رسميًا نسخة تجريبية من السوق اللامركزي القائم على إيثريوم يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير. وفي يناير من العام الماضي، أعلنت الشركة أيضًا عن شراكةٍ مع شركة بلوكتشين الناشئة التي تركز على الزراعة "هارا" في منتدى الويب العالمي.

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يُذكر أن بينغ آن هي شركة التأمين الأكثر قيمة في العالم، فهي تخدم ١٧٠ مليون عميل، وتحتل المرتبة العاشرة في قائمة فوربس غلوبال ٢٠٠٠ لأكبر الشركات العامة في العالم. وحسبما فاد كوينتيليغراف في نوفمبر من العام الماضي، وقعت بينغ آن وحكومة بلدية سانيا أيضًا اتفاقية تعاون استراتيجي لبناء "المدينة الذكية" التي تنطوي على بلوكتشين.

ويشير البيان الصحفي إلى أن "عيادات الدقيقة الواحدة" لإجراء الاستشارات الطبية التابعة لبينغ آن، والتي تعاني من نقص في الموظفين وتستخدم الذكاء الاصطناعي، قيد الاستخدام بالفعل في ثماني مدن صينية.

وخلال نفس الشهر، أفاد كوينتيليغراف أيضًا أن بنك بينغ آن، وهو فرع الخدمات المصرفية في بينغ آن، سوف يطلق بنك بوتيك يستخدم بلوكتشين والخدمات السحابية وتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT).