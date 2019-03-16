"توم لي": من المفترض أن يحدث ارتفاع سعر بيتكوين في شهر أغسطس

تام شمس - السبت 16 مارس 2019 08:45 مساءً - تخلى توماس لي، المؤسس المشارك لفندسترات غلوبال أدفيزرس، عن عاداته في إبداء توقعاته عن أسعار بيتكوين (BTC) يوم ١٤ مارس، حيث أخبر سي إن بي سي أنه يعتقد أن السوق الصعودي قد يعود خلال ستة أشهر.

ففي مقابلة مع الشبكة، قال لي، المعروف بأنه مناصر لبيتكوين - إنه سيتوقف عن إعطاء أطر زمنية لارتداد السعر في ديسمبر - حيث يدعي الآن أن أغسطس قد يشهد تحولًا في السوق.

حيث قال للشبكة "أعتقد أن الرقم الأساسي الذي يجب مراقبته هو المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢٠٠ يوم"، وتابع:

"إذا استقرت عملة بيتكوين فوق ٤٠٠٠ دولار، فسوف تتجاوز متوسطها المتحرك لـ ٢٠٠ يوم بحلول شهر أغسطس، لذلك أعتقد أن الإطار الخارجي يتراوح من خمسة إلى ستة أشهر قبل أن تبدأ عملة بيتكوين في الظهور من الناحية الفنية في السوق الصاعدة". Advertisements

وفي إشارة إلى الانقسام الكلي لبيتكوين كاش (BCH) في منتصف شهر نوفمبر، قال لي، "أعتقد أن الضرر الذي يجب إصلاحه حقًا هو ذلك الانخفاض من ٦٠٠٠ دولار إلى ٣١٠٠ دولار"، مضيفًا:

"أعتقد أنه قوض حقًا ثقة المستثمر وديناميكيات السوق."

وحسبما تم الإبلاغ مؤخرًا، بدأت بيتكوين في تحقيق عوائد للمستثمرين خلال شهر فبراير، حيث بلغ متوسط ​​الزيادات اليومية حوالي ٠,٥ بالمئة. وقد تقلص الرقم هذا الشهر، حيث اقتربت الأرقام اليومية من ٠,٢ في المئة، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن حدوث هبوط جديد في السوق قد يكون وشيكًا.