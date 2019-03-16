ما هو الفرق بين الـ (ICO) و الـ (IEO) في عالم اكتتابات العملات الرقمية؟

حتى الآن، لم يقدم 2019 اتجاهًا ثانيًا لمشاريع الـ (عروض اولية للعملات ICO) والذي كان يفقد قوته بالفعل خلال عام 2018.

بينما تكافح مشاريع الـICO “التقليدية” من أجل الحصول على الدعم المادي، بدأت الطرق الجديدة للمبيعات الرمزية تكتسب شعبية. أحد هذه النماذج هو اكتتاب السيكيوريتي توكن (STO)، حيث يركز مُصدري السيكيوريتي توكن على الامتثال التنظيمي ومنح بعض الحقوق والحماية للمساهمين في المشروع.

نظام آخر هو عرض التبادل الأولي (IEO)، الذي يشهد دعمًا من بعض أكبر الأسماء في مساحة العملة المشفرة، مثل منصة Binance و منصة Bittrex. ويُعد عرض التبادل الأولي (IEO) هي نوع من المبيعات الرمزية مدعومة من قبل أحد منصات التداول، وهي متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في المنصة. في العديد من الطرق ، تعمل عروض التبادل الاولية (IEOs) تمامًا مثل مشاريع العروض الأولية للعملات (ICOs) – حيث يتوفر عدد محدد من الرموز للبيع بسعر ثابت، وعادة ما تكون هناك حد أدنى وحد أقصى للمساهمة يتم وضعهما في مكان لكل مستخدم.

فوائد عروض التبادل الأولية (IEOs)

في بعض النواحي، تعرض المنصات سمعتها للخطر من خلال اتخاذ قرار بشأن استضافة عملية بيع رمزية لمشروع – إذا اتضح أن المشروع غير أمين أو غير قادر على الوفاء بوعوده، فإن سمعة المنصة قد تتأثر بشكل كبير.

ولهذا السبب، يتم تشجيع المنصات على بذل العناية الواجبة في المشاريع التي تستضيفها، على الرغم من أنه يجب التأكيد على أن هذا ليس ضمانًا لأن الرموز المباعة من خلال عروض التبادل الاولية (IEOs) تصدر دائمًا بالضرورة عن طريق مشاريع مشروعة. كما هو الحال دائمًا ، يجب عليك إجراء البحوث الخاصة بك قبل أن تقرر شراء أي من العملات الرقمية الجديدة.

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بالنسبة لمصدري الرمز المميز، هناك فوائد متعددة لنموذج (IEO).

أولاً: يحصلون على إمكانية الوصول إلى قاعدة المستخدمين الحالية وقدراتهم التسويقية.

ثانياً: تقوم المنصة بمعالجة عمليات KYC / AML الضرورية. وهذا مفيد أيضًا للمستخدمين، حيث لا يتعين عليهم اجتياز اختبارات KYC / AML إضافية إذا كانوا بالفعل مستخدمين تم التحقق منهم في المنصة.

أخيرًا وليس آخرًا، يتم عادةً إدراج رمز مميز تم بيعه من خلال الاكتتاب (IEO) في المنصة بعد وقت قصير من انتهاء عملية بيع الرمز المميز، مما يوفر السيولة وسهولة الوصول.

تزايد مساحة عروض التبادل الأولية (IEO)

حاليًا، تتصدر منصة بينانس (Binance) ساحة عروض التبادل الأولية (IEO) من خلال منصة إطلاق بينانس والمعروفة بأسم (Binance Launchpad). وقد استضافت بالفعل مبيعات رمزية لرمز بت تورنت (BTT) بنسبة و كذلك رمز Fetch.AI، وتمت تلبية الطلب الكبير على حد سواء. ودخلت بورصة OKEx أيضًا في اللعبة حيث أعلنت مؤخرًا عن منصة “OK Jumpstart”.