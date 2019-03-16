أحجام التداول على عملة البيتكوين (BTC) تحقق رقم قياسي جديد

تجاوز حجم التداول اليومي لأكبر عملة رقمية في العالم, عملة البيتكوين (BTC) الـ 11 مليار دولار يوم الجمعة، وهو أكبر رقم تم ملاحظته خلال 24 ساعة منذ 25 أبريل من العام الماضي.

في ذلك الوقت، كان متوسط ​​سعر البيتكوين 8،845 دولارًا، في حين أن العملة الرقمية اليوم تتداول بأقل من نصف السعر، والذي يتم تداوله حاليًا بسعر 3،990 دولارًا وفقًا لموقع CoinMarketCap. ومع ذلك ، فإن العائد في الحجم يُحتمل أن يكون علامة على أن المستثمرين لا يفقدون الأمل في البيتكوين على الرغم من ظروف السوق غير المواتية.

ومن المثير للاهتمام، أن حجم تداول عملة البيتكوين قد تماشى بشكل وثيق مع اتجاه سعره لسنوات، ولكن بعد الفحص الدقيق، انتهى الاتصال الوثيق خلال آخر اتجاه للسوق في نوفمبر عندما فشلت أحجام التداول في الانخفاض إلى جانب سوق العملات الرقمية الأوسع نطاقًا الذي يتناقص بسرعة.

كما هو مبين أدناه، فإن الاختلاف بين حجم التداول واضح ليس فقط بالنسبة لعملة البيتكوين، ولكن بالنسبة للعملات المشفرة الأخرى ذات المرتبة الأعلى مثل رابع أكبر عملة في العالم من حيث القيمة السوقية، لايت كوين (LTC).

قبل الهبوط إلى 3000 دولار، كانت تتداول عملة البيتكوين عند سعر 6،385 دولار في 10 نوفمبر عندما وصل حجم التداول إلى 3.70 مليار دولار في حجم التبادل على مدار 24 ساعة، وفقا لبيانات من موقع Coinmarketcap.

ومع ذلك، يبلغ سعر البيتكوين اليوم ما يقرب من نصف ما كان عليه في نوفمبر، إلا أن حجم تداوله يزيد قليلاً عن 11 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 200% عن حجم التداول الذي شهده يوم 10 نوفمبر والقيمة الأخيرة التي لوحظت في أبريل 2018.

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تكشف بيانات موقع Coinmarketcap أيضًا عن حجم التداول الأكبر في العالم والذي شهد أكبر عملة مشفرة على الإطلاق في يوم واحد كان 23.84 مليار دولار عندما كان سعر البيتكوين 17,429.50 دولار في 5 يناير 2018.

يتبع حجم تداول عملة اللايت كوين (Litecoin) مسارًا مشابهًا لحجم تداول عملة البيتكوين (BTC).

كما هو مبين أعلاه، بدأ السعر في الانحراف عن اتجاه سعر لايت كوين في شهر نوفمبر تقريبًا، عندما كانت العملة المشفرة تتداول في نطاق 50 دولارًا أمريكيًا وتراوحت أرقام حجم الصرف من حوالي 300 مليون دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 600 مليون دولار، وفقًا لبيانات من Coinmetrics .

يتم تداول عملة اللايت كوين الآن بسعر 60 دولارًا وحجم التداول على مدار 24 ساعة يسجل 2 مليار دولار – مرة أخرى، أي أكثر من ضعف القيم التي لوحظت كثيرًا قبل انخفاض العملة المشفرة إلى أقل من 30 دولارًا في نوفمبر.

والفرق الطفيف بين حجم تداول الايت كوين و البيتكوين وعلاقة السعر هو أن سعر لايت كوين قد ارتفع أكثر من 100 في المئة منذ أدنى مستوى في ديسمبر مع ارتفاع حجم التداول، في حين أن البيتكوين شهدت زيادة بنسبة 20 في المئة عن مستوى انخفاضها.