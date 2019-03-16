آي بي إم تُلمِح إلى حل مدفوعات عبر الحدود بالعملات المستقرة للمؤسسات المالية

تام شمس - السبت 16 مارس 2019 06:51 مساءً - ألمح جيس لوند، رئيس حلول بلوكتشين بشركة آي بي إم، إلى أن العملات المستقرة التي تستهدفها البنوك ستكون تطورًا قويًا لحل المدفوعات عبر الحدود لعملاق التكنولوجيا فيما يتعلق ببلوكتشين. وقد أدلى لوند بتصريحاته خلال مقابلة مع قناة شيدر الإخبارية المالية يوم ١٥ مارس.

وبينما من المقرر الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأسبوع المقبل، أخبر لوند شيدر أن "الطلب في السوق" يدفع آي بي إم إلى تطوير حل قائم على العملات المستقرة للمؤسسات المالية.

حيث قال إن "هناك أكثر من بضعة بنوك في جميع أنحاء العالم [...] ترى فائدة تجارية هائلة لإصدار عملات مستقرة في عملاتهم الأصلية".

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وعندما سئل كيف يتشابه حل آي بي إم مع عملة جي بي مورغان تشيس المستقرة القادمة، وهي عملة JPM Coin المدعومة من الدولار الأمريكي، ألمح لوند إلى أن حل آي بي إم سيكون "في مكان ما بين" أصول شبكة JPM الحصرية والمغلقة. وأوضح قائلًا:

"إنها ليست عملة ملكية مثل حل جي بي مورغان، على الرغم من أنني أعتقد أن ما يفعلونه يبدو أكثر منطقية بالنسبة لهم. [...] فما تقوم به JPM يضيف أيضًا تصديقًا هائلًا لما نقوم به. لكن نظرتنا إلى العملات المستقرة هي في الحقيقة أنه ينبغي أن يكون الوصول إليها على نطاق أوسع وأن ما تسعى "ورلد واير" إلى فعله هو توفير قابلية استبدال الأصول الرقمية عبر المؤسسات المالية".

وتشير "ورلد واير" إلى تعاون آي بي إم مع ستيلر (XLM) واستخدام الأصول الأصلية للشبكة في شبكة الدفع عبر الحدود الخاصة بآي بي إم، وهي بلوكتشين ورلد واير (BWW).