الآن بإمكانك استخدام عملة QTUM في أنظمة سامسونج باي و أبل باي

أضاف “Zeux” وهو تطبيق للمدفوعات عبر الأجهزة المحمولة يجمع بين العملات الورقية والعملات الرقمية عملة “QTUM” إلى قائمة العملات الرقمية الخاصة به.

في يوم الخميس 14 مارس، نشر فريق “Qtum” على مدونته أن تطبيق “Zeux” للهاتف المحمول يخطط لإدراج العملة الأصلية لبلوكشين “Qtum”.

يتيح تطبيق “Zeux” للعملاء الدفع عبر كلًا من العملات الرقمية والعملات النقدية، وبالتالي توسيع فرص الشراء الخاصة بهم. يقع مقر الشركة في لندن وتتيح للمستخدمين إجراء أنشطة مصرفية مختلفة على تطبيقها.

بمجرد إضافة الرمز المميز إلى التطبيق، سيتمكن العملاء من استخدام عملة “QTUM” في جميع أجهزة نقاط البيع – في كلًا من “Apple Pay” أو “Samsung Pay”.

تطبيق آخر يعمل كجسر للكريبتو مع الخدمات المصرفية التقليدية

تضع “Zeux” تطبيقها كأول حل رقمي للخدمات المصرفية. لدى الشركة ترخيص FCA ويسمح للشخص بالدفع والاستثمار واستخدام حساب مصرفي واحد باستخدام تطبيق واحد فقط.

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لا يدفع عملاء تطبيق “Zeux” أي رسوم عند قيامهم بإنشاء حساب أو إجراء عمليات مالية أو إيداع العملات المشفرة في محفظتهم أو الدفع باستخدام الرموز الرقمية.

يعتقد “ميغويل بالينسيا” المدير التنفيذي للمعلومات في “Qtum” أنه بعد إضافة عملة (QTUM) إلى التطبيق، سيحصل مجتمع الكريبتو على أداة إضافية لهذا الرمز المميز، حيث سيتم قبوله في محطات البيع التي تتوافق مع كلًا من “آبل باي” Apple Pay و “سامسونج باي” Samsung Pay.

مؤسس شركة Zeux “فرانك زيو” متحمس أيضًا للشراكة بين شركته ومشروع “Qtum” معتقدًا أن الأخير هو رائد لتبني العقود الذكية في سوق الكريبتو.

سيتم إطلاق التطبيق متعدد الوظائف من “Zeux” في أبريل، مما سيمكن العملاء في الاتحاد الأوروبي من استخدامه.

Qtum هي عبارة عن منصة في الصين تتيح للعملاء استخدام العقود الذكية من أجل تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) عليها.