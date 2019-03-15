تعرف على سبب إلغاء منصة Bittrex للاكتتاب الأول على منصتها

تحديث: تم تعيين منصة “Bittrex” لإطلاق عرض أولي للعملات (IEO) الذي يخص مشروع RAID مما يدل على دخول المنصة إلى سوق جديد.

بعد أن قام مجتمع العملات الرقمية تحقيقًا متعمقًا، ظهرت بعض البيانات التي قد تشير إلى أن مشروع RAID من المحتمل أن يكون عملية احتيال، أكثر من كونه مشروع جديد مبتكر. وقد أعلنت منصة Bittrex إلغاء عرض التبادل الأوّلي لـRAID يوم الأمس.

نشرت منصة “Bittrex International” في وقت لاحق بيانًا كاملاً فيما يتعلق بإلغاء بيع الرمز المميز لـ RAID

“ألغت Bittrex International عرض التبادل الأولي (IEO) لرمز RAID. وأعتذرت عن الإزعاج، ورغبت في توضيح بعض الأمور التوضيحية لذلك وذكرت:

“الثقة والنزاهة هي أصولنا الأكثر قيمة. جزء من كسب ثقة المستخدمين هو أن نكون منصة شفافة قدر الإمكان، لذلك نريد أن نخبركم بما حدث. قررنا إلغاء (الاكتتاب العام IEO) نتيجة للتغييرات المهمة التي طرأت على مشروع RAID. على وجه التحديد، أنه قبل بضع ساعات ، أنهت شركة OP.GG شراكتها الاستراتيجية مع RAID، التي كانت جزءًا حيويًا من مشروع RAID. عندما أصبحت منصة “Bittrex International” على علم بهذا الحدث الهام، لم نشعر أنه من مصلحة عملائنا المضي قدمًا في عملية الاكتتاب (IEO).”

بدأت منصة Bittrex برؤية بسيطة: للمساعدة في دفع عجلة صناعة العملات الرقمية من خلال تشجيع الابتكار، واحتضان التكنولوجيا الجديدة والناشئة، ودفع التغيير التحولي. كجزء من هذه الرؤية، نريد أن يعرف المستخدمون أن منصة Bittrex لا تزال تعمل بشكل مستمر لضمان سلامة المنصة. أحد أصعب التحديات التي نواجهها في تطوير اعتماد البلوكشين هو تجنب الخوف المتفشي وعدم اليقين والشك في كل مكان في هذه الصناعة. عندما ندرك الأحداث المهمة نستجيب بسرعة لحماية مستخدمينا.”

الآن، الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يفعله مجتمع العملات الرقمية هو أن نفرح بتوفير أموال المستثمرين البالغة 6 ملايين دولار وأن يقدموا المشورة إلى منصة Bittrex، التي تعد من قائمة أفضل 50 منصة لتداول العملات الرقمية، وتحديد المشروعات بشكل أكثر شمولية.”

اكتشف كيف حققنا في الأمر أدناه.

لقد كتبنا بالفعل كيف ستطلق Bittrex أول IEO (يحمل منهجًا مشابهًا تقدمه منصة إطلاق Binance) نيابة عن RAID، وهو مشروع بلوكشين. حيث قالت منصة Bittrex أنها ستستضيف بيع الرمز المميز RAID على منصتها في مفهوم جديد يُعرف باسم “First Initial change Offering”.

وفقًا للإعلان، ستطلق منصة Bittrex الاكتتاب العام لمشروع RAID. هذا المشروع الجديد عبارة عن شركة ناشئة في مجال بيانات الألعاب المدعومة من كوريا الجنوبية.

ومع ذلك، بعد القصة التي ذكرناها أعلاه، وجدنا بعض “المخالفات” التي قد تكون أو لا تكون ذات أهمية كبيرة، لكننا ما زلنا نشعر بالحاجة إلى كتابة الحقائق الشرعية.

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في الإعلان القانوني الصادر عن منصة Bittrex، تم ذكر إلى أن الرموز المميزة (RAID) ستصدر من قبل شركة ONERAID PTE. LTD، وهي شركة سنغافورية. حاولنا العثور على هذه الشركة على موقع الويب الرسمي لشركة ACRA الرسمية. بالنسبة لهم، لا توجد شركة بهذا الاسم مسجلة في سنغافورة.

ومع ذلك، هناك العديد من الشركات التي تحمل كلمة “RAID” باسمها الكامل (وهي أيضًا شركة Pte Ltd)، ولكن أحدهنا شركة لبيع المشروبات الكحولية، والثانية للملابس والإكسسوارات، فإن البقية منها إلى حد كبير غير نشط (ومسجل قبل عام 2010).

وغني عن القول أننا حاولنا البحث عن ذلك ايضًا، لا يبدو أن هناك بيانات كافية حول الشركة ولا حتى حسابات مهنية على لينكد إن.

ثم انتقلنا إلى موقع الويب الخاص بهم حيث يشرحون هدفهم هو إعادة ملكية البيانات للمستخدمين باستخدام تقنية البلوكشين والاقتصاد المميز.

لقد كتبوا:

“نتيجة لذلك، يتمثل هدفنا في إنشاء نظام بيانات للألعب اللامركزية حيث يمكن تداول البيانات بحرية بين المستخدمين. أيضًا، من خلال الاستفادة من النظام البيئي لبيانات اللعبة، نخطط لتشجيع وتطوير شركات جديدة مثل التسويق المتقدم للألعاب وتحليل بيانات الألعاب ومنصة توزيع الألعاب.”

حاولنا بعد ذلك العثور على بعض من مؤسسيها أو موظفيها على الويب. على الرغم من أن أسمائهم وصورهم مدرجة بانتظام على موقع الويب الخاص بهم، إلا أنه لا يبدو أن أحدهم أضاف مشروع RAID في حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. لم نتمكن من العثور على المؤسس المشارك “Cheonwoo Park” الذي تقول شركته OP.GG Forbes إنها جمعت 32 مليون مستخدم نشط شهريًا في 30 دولة. نحن لا نعرف الكثير عنه.

نحن نعرف فقط أنه مؤسس شركة OP.GG. موقع على شبكة الإنترنت يتتبع إحصائيات الألعاب الإلكترونية متعددة اللاعبين على نطاق واسع مثل “League of Legends” و “Overwatch” و “Battlegrounds Battlegrounds”. كما يقول إنه وُلد في عاصمة الرياضات العالمية في كوريا الجنوبية حيث بنى أول مجتمع ألعاب على الإنترنت في سن 12. في المدرسة الثانوية، أدار منتدى لبيع العناصر في لعبة MMORPG.

الآن، هذا هو المكان الذي أصبحت فيه الأمور أكثر إثارة للاهتمام أو ينبغي أن نقول “غريبة”. على موقع OP.GG حيث أعلنت:

“OP.GG ليس لها أي ارتباط بعملة RAID، وليس هناك تعاون اقتصادي وتقني مع عملة RAID. بالإضافة إلى ذلك، OP.GG ليس لديها أي نية لتطوير أي أعمال متعلقة بالبلوكشين باستخدام بيانات ألعاب RIOT GAMES. وستتخذ OP.GG جميع التدابير القانونية الممكنة ضد منظمات الأفراد التي تنشر حقائق كاذبة تتعلق بذلك. “

سألنا أيضًا لماذا لا توجد بيانات عن سعر الرمز المميز في المستقبل، وخارطة الطريق؟ كان من الغريب بالنسبة لنا أنه قبل 16 ساعة فقط من عملية بيع الرمز المميز ، قاموا بالتغريد عن قرارهم بتغيير اسم الرمز المميز من XRD إلى RAID على الرغم من أن اسم الموقع الرسمي ظل كما هو – XRD.GG.