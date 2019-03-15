متداول : البيتكوين سيبقى رخيصا حتى شهر أبريل ، و بعده ربما لا نراه بسعر 3000 دولار أبدا

تختلف الأراء و التوقعات في سوق البيتكوين و العملات الرقمية هذه الأيام ، و في الوقت الذي يتوقع فيه بعض المتداولين و المحللين الماليين في سوق العملات الرقمية أن ندخل في مرحلة تجميع في العملة لفترة الشهر أو الشهرين القادمين من العام حتى شهر إبريل ، يتوقع آخرون أن نرى هبوط درامي لسعر البيتكوين في حال فشلت العملة في إختراق مستوى المقاومة الرئيسية عند 4200 – 4300 دولار لتتجه نحو أدنى مستوياتها في العام الماضي .

و في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

على الرغم من إنخفاض سعر البيتكوين بنسبة 80 في المائة من أعلى مستوى وصل له على الإطلاق ، إلا أن عددًا كبيرًا من المستثمرين لا يزالون حذرين و يقومون بأوامر بيع على المكشوف Short على البيتكوين في نطاق سعري ضيق .

و طبقا للبيانات فقد وصلت أوامر الـ Short على عملة البيتكوين لأعلى مستوى لها في 3 أسابيع في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما يدل على عدم ثقة المستثمرين في سوق العملات الرقمية في أداء عملة البيتكوين على المدى القريب .

نستعرض معكم الرسم البياني لحركة سعر زوج البيتكوين مقابل الدولار على مدى شهر واحد طبقا لبيانات موقع Coinmarketcap.com .

و لكن وفقًا لمتداول معروف في صناعة العملات الرقمية تحت إسم “Galaxy” ، فقد تكون عملة البيتكوين بسعر 3000 دولار فرصة نادرة و ربما لن تأتي مرة أخرى في المستقبل .

على الرغم من ضعف الثقة في سعر البيتكوين بين المستثمرين في سوق العملات الرقمية ، فإن البيتكوين قد يتجه للأعلى من دون النظر خلفه مرة أخرى – مصدر الصورة : Shutterstock

طبقا لتحليل المتداول Galaxy ، فمنذ نشأة عملة البيتكوين ، أسست العملة الإتجاه للوصول إلى أعلى مستوى سعري جديد على الإطلاق ، حيث يتخلل الأمر مراحل تحمل إنخفاض حاد في السعر ، و من ثم بدء عملية التجميع في العملة – الشراء على مراحل – و من ثم مرحلة الإنتعاش إلى قمة سعرية جديدة تماما .

و بناءً على هذا الإتجاه ، قال المتداول Galaxy إن المستثمرين لن يروا عملة البيتكوين على الأرجح عند سعر 3000 دولار مرة أخرى بعد شهر أبريل القادم ، إن عملة البيتكوين المهيمنة على سوق العملات الرقمية في طريقها إلى الإنتعاش في مدة تتراوح ما بين شهر و شهرين .

و في هذا الخصوص قال المتداول Galaxy :

على الرغم من أن الأسعار قد تبدو عشوائية ( بالنسبة للبعض ) ، إلا أنها في حقيقة الأمر تنشئ أنماطًا ، و إتجاهات متكررة ، و بالنظر إلى هذا النمط فإنه يجعل من شهر أبريل هو الشهر الأخير لكي ترى البيتكوين بهذا السعر الرخيص ، و الآن ، و لكن بالطبع ستكون عملة البيتكوين بسعر رخيص في عدة مرات في المستقبل ، و لكنها أبدا لن تكون رخيصة مثل سعر 3000 دولار .

هناك العديد من المتداولين ، و المحللين الماليين – التحليل الفني للسعر – الذين يتوقعون أن عملة البيتكوين تعيد و تكرر حركة السعر التي حدثت في شهر نوفمبر نهاية العام الماضي ، حيث شهد سعر البيتكوين ثلاثة أشهر من الإستقرار ، و من ثم انخفض سعر العملة بشكل درامي بنسبة 50 في المائة تقريبًا في الشهر التالي .

و في هذا الإطار نشر حساب Moon Overlord ‏ على موقع تويتر تغريدة قارن فيها بين الفترة ما قبل الإنخفاض في شهر نوفمبر الماضي ، و بين حركة السعر في الفترة الحالية على الرسم البياني لحركة سعر البيتكوين مقابل الدولار .

نستعرض معكم التغريدة التي قال فيها : البيتكوين يكرر الحركة ، و الوقت على وشك الإنتهاء .

و على جانب آخر إذا فشل سعر البيتكوين في إختراق منطقة 4000 دولار بشكل جيد ، و تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية عند 4200 دولار ، و 4300 دولار ، فقد قال المحللون إن إعادة إختبار البيتكوين لأدنى مستويات سعر العملة في الفترة الماضية عند سعر 3300 دولار و 3،122 دولار يبدو أمر ممكن .

و في هذا الإطار قال أحد المتداولين :

” ما لم نكسر قمم سعر جديدة ( 4300 دولارًا ) ، فلا يزال إتجاه حركة سعر البيتكوين هبوطيًا ، أنا أتوقع تراجعًا على الأقل إلى مستوى منطقة الدعم الأخضر ، و ربما أقل من ذلك “.

و مع ذلك ، فإن إتجاه حركة السعر الذي تمر فيه عملة البيتكوين بفترة طويلة من الإستقرار ، و من ثم تنخفض في السعر مباشرة بهامش كبير تم حدوثه مرة واحدة في شهر نوفمبر الماضي ، و على النقيض من ذلك ، فإن إتجاه حركة السعر الذي تصل فيه عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق ، يمر بنسبة 85 في المائة تصحيح ، و من ثم تبدأ مرحلة تراكم ، و بعدها مرحلة الإنتعاش و ذلك ما حدث على مدار 10 سنوات من وجود عملة البيتكوين .

حركة سعر زوج البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي على مدار السنين منذ تاريخ 29 فبراير 2013 و حتى يوم 14 مارس 2019 . Advertisements

على المستوى الكلي ، يتوقع متداولون مثل Galaxy أن يبدأ سعر عملة البيتكوين في مرحلة الإنتعاش في الربع الثاني إلى الثالث من عام 2019 ، و هو إطار زمني مماثل يتوقع فيه المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن تدخل المؤسسات الإستثمارية إلى سوق العملات الرقمية .

في الوقت الذي تظهر فيه أحد مخاوف المحللين الماليين في مجال العملات الرقمية المتمثلة في المخاطرة و إحتمالية حدوث عمليات بيع مفاجئة بسبب الحجم المنخفض نسبيًا لسيولة التداول في منصات تداول العملات الرقمية .

في الشهر الماضي ، قال كبير مسؤولي الإستثمار في مؤسسة Blocktower السيد Ari Paul إنه بينما كان متفائلاً للغاية بشأن معدل التبني المؤسسي في سوق العملات الرقمية ، فإنه يتوقع دخول المؤسسات الإستثمارية إلى السوق في الربع الثالث من عام 2019 .

و في هذا الخصوص صرح السيد Paul :

” لقد كنت متفائلاً للغاية بشأن وتيرة التبني المؤسسي للعملات الرقمية في الماضي ، نعم سيأتي التبني المؤسسي ، و لكن لا يمكنني تقدير الموعد في أي فترة ( سواء في هذا العام أو في عام 2022 ) الذي سنشهد فيه ارتفاعًا كبيرًا في السوق ، و لكن على أية حال كتخمين متواضع ، أعتقد أن دخول المؤسسات الإستثمارية سيكون في الربع الثالث من عام 2019 .

بعد أقل من شهر من تصريح السيد Paul ، استثمر أول صندوقين للمعاشات التقاعدية العامة للموظفين في الولايات المتحدة في صندوق العملات الرقمية الإستثماري في شركة Morgan Creek Digital ، و هو ما يمثل رسمياً دخول المستثمرين من المؤسسات إلى قطاع العملات الرقمية . يمكن لرأس المال من المؤسسات خلال الأرباع القادمة أن يغذي زخم الأصل إذا بدأ مرحلة التراكم خلال شهر أو شهرين كما توقع بعض المتداولين.

على الرغم من عدم اليقين حول الموقف ، و لكن بالنظر إلى حجم سرعة التبني المؤسسي لمجال العملات الرقمية ، فإن تدفق رؤوس الأموال من المؤسسات الإستثمارية خلال الأرباع السنوية القادمة يمكن أن يغذي زخم الأصول الرقمية إذا بدأت مرحلة التجميع في العملة accumulation phase خلال شهر أو شهرين كما توقع بعض المتداولين.

و يمكنك عزيزي القاريء أن تشاهد الرسم البياني لحركة سعر البيتكوين مقابل الدولار في الوقت الفعلي من خلال الرابط التالي

و الآن عزيزي القاري ، في رأيك ماذا يمكن أن يحدث في الفترة القادمة ؟! و هل تدخل المؤسسات الإستثمارية في سوق العملات الرقمية في عام 2019 و نخطو خطوة ملحوظة في تبني إستخدام البيتكوين و العملات الرقمية ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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