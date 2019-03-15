شركة Ripple تراهن بقوّة على مجال ألعاب البلوكتشين بصندوق استثمار بقيمة 100 مليون دولار

من أكثر الصناعات إرتباطا بالمجال الرّقميّ الألعاب المعتمدة على شبكة البلوكتشين و قد شهدت في الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة مع تطوّر الهواتف الذكيّة و إنتشار تكنولوجيا العملات الرّقميّة التي تستغلّها لمكافئة اللّاعبين و عندما نتحدّث عن التحويلات الماليّة فإنّنا بلا شكّ نتحدّث عن Ripple.

وفيما يلي سنذكر كيف تثبّت Ripple موطئ قدمها في سوق الألعاب بشراكة إستراتيجية مع شركة Forte.

فوفقًا لبيان صحفي نشر هذا الصباح ، تعاونت شركة Ripple’s Xpring للمطورين و Forte ، وهي شركة ألعاب البلوكتشين ، لإنشاء صندوق إستثمار بقيمة 100 مليون دولار لتطوير الألعاب.

و يوفر Forte أدوات لتكامل البلوكتشين خاصّ بمطوري الألعاب. و تعمل Xpring على تطوير نظام XRP البيئي من خلال تمويل المطورين وتطوير الأدوات.

ستدير Forte الصندوق و هي تستهدف الألعاب التي تضم أكثر من 50000 مستخدم نشط يوميًا.

يذكر البيان الصحفي أن بروتوكول Interledger الخاص بشركة Ripple سيُستخدم لتسوية المعاملات عبر البلوكتشين.

من خلال التركيز على التشغيل المتداخل عبر سلسلة من البوابات ، تضع Forte الأساس لإعتماد مستدام طويل الأجل لتكنولوجيا البلوكتشين . تمزج مكونات النظام الأساسي لـ Forte بين هذه التكنولوجيا الداعمة والرائعة من حيث سهولة دمج المكونات لمطوري الألعاب.

حتى يومنا هذا ، تعتبر Ethereum من أكثر منصات البلوكشين شعبية للألعاب ، إضافة إلى عملة Enjin Coin التي تكسب المزيد من الأهمّية يوميّا. و إن تمكين العديد من بٌنى البلوكتشين للعمل مع Forte يعني أن النظام البيئي الحالي للألعاب سيحصل على دفع ممتاز. و إن سيولة XRP واسعة النطاق و توفّرها مقابل عديد العملات النقديّة تعني أن توكونات الألعاب المدمجة مع المنصة ستكون لها قيمة أفضل من ذي قبل.

لدى شركة Forte إستثمارات في العديد من الشركات المعروفة في شبكة البلوكتشين ، بما في ذلك Coinbase Ventures و Andreesen Horowitz a16z الرقميّة . و يأتي المؤسسون من شركات الألعاب المعروفة مثل Unity ، والتي توفر العمود الفقري لآلاف الألعاب. و بطريقة ما ، تقوم Forte بإنشاء مجموعة أدوات لتطوير ألعاب البلوكتشين.

في مقال نشر حديثًا على المدونة ، يكتب Forte’s Brett Seyler عن ظهور التحويلات الماليّة الصغيرة للغاية في الألعاب ، وهو ما شهده كمطور طوال العشريّة الأولى من هذا القرن.

إذا تساءلت يومًا عن سبب إمتلاك الكثير من الألعاب للعديد من العملات وأنواع العناصر والأنظمة الرّقميّة، فذلك ليس لأن هذا هو ما يريده اللاعبون أو ما يريده المصممون.

إنه ما يحتاجه المصممون لفهم تعقيد إقتصاد اللعبة وإدارته بفعالية ، ويبذلون قصارى جهدهم لتوقع كل طلب بإستخدام الإمدادات الكافية ونظام المصادر والمصارف.

المعاملات داخل اللعبة هي إلى حد بعيد الطريقة الأكثر شيوعًا للإستثمار في ألعاب الفيديو في العصر الحالي. إضافة إلى أن عدد الألعاب على الهواتف المحمولة أصبح هائلة جدّا ، وقد تقضي على ألعاب الكمبيوتر الشخصي و ألعاب الفيديو في النهاية.

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كما ترون في الرسم البياني أعلاه ، تعد منصات الهواتف المحمولة واحدة من أكثر المنصات شعبية بين مطوري الألعاب.

مرة أخرى في يناير ، قال “براد جارلينجهاوس” في دافوس إن ريبل كانت تبحث في التوسع في سوق الألعاب.

على وجه التحديد ، يقول “جارلينجهاوس”:

لا أعتقد أنه سيكون هناك فائز كبير في هذا المجال. […] و أعرف أن هناك زوجين يتم بناؤهما على دفتر الأستاذ XRP وسيكون مجالا مثيرًا للإهتمام لمشاهدته في عام 2019.

يمثل هذا الصندوق الجديد والشراكة مع Forte خطوة كبيرة لشركة Ripple. و التي بإمكانها أن تجعل XRP أكثر اللّاعبين جدّيّة في مجال صناعة ألعاب البلوكتشين المزدهرة.

إضافة إلى التحويلات البنكيّة فإنّ Ripple تجتاح عالم الألعاب بحلّها لمشاكل تحويل الأموال بسرعة ودون تكاليف تذكر فهل ستكون شراكة العملاق الرّقمي مع Forte تثبيتا لموقعه في عالم البلوكتشين ؟

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المصدر : www.ccn.com

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